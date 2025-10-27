விவசாயிகளுக்கான பயிர்க் காப்பீடு: ஏக்கருக்கு ரூ. 37,000 பெறுவது எப்படி?

Tamil Nadu, Farmers Crop Insurance 2025 : தமிழ்நாடு அரசு, வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் (PMFBY) விவசாயிகள் சேர முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. இத்திட்டம் இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் பயிர் இழப்புகளிலிருந்து விவசாயிகளைப் பாதுகாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
காப்பீடு செய்வது எப்படி?
விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களைக் காப்பீடு செய்ய அருகில் உள்ள பொது சேவை மையங்கள் (CSC), தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், அல்லது தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் ஆகியவற்றை அணுகலாம்.
கடன் பெறும் விவசாயிகள், கடன் வழங்கும் வங்கியில் விருப்பத்தின் பேரில் பதிவு செய்யப்படுவர். கடன் பெறாத விவசாயிகள் இந்த மூன்று மையங்கள் மூலமாகவோ அல்லது www.pmfby.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாகவோ பதிவு செய்யலாம்.
இழப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் பிரீமியம்
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், கும்பப்பூ நெல் பயிருக்குக் காப்பீடு செய்யும்போது, விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு ரூ.555/- பிரீமியம் செலுத்தினால் போதும். இதன் மூலம் அதிகபட்சமாக ஏக்கருக்கு ரூ.37,000/- வரை இழப்பீடு பெற வாய்ப்புள்ளது.
பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள பயிர்கள் மற்றும் அவற்றுக்கான பிரீமியம் தொகைகள் (கடைசித் தேதிகளுடன்) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
தென்காசி மாவட்டம்:
கடைசி தேதி நவம்பர் 15: உளுந்து (ஹெக்டேருக்கு ரூ.629.85), பாசிப்பயறு (ஹெக்டேருக்கு ரூ.467.99)
கடைசி தேதி நவம்பர் 30: பருத்தி (ஹெக்டேருக்கு ரூ.1447.11), மக்காச்சோளம் (ஹெக்டேருக்கு ரூ.822.51)
கடைசி தேதி டிசம்பர் 16: நெல் - II (ஹெக்டேருக்கு ரூ.1333.80)
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்:
சம்பா தாளடி நெல்: ஏக்கருக்கு ரூ.557.23 பிரீமியம் செலுத்த வேண்டும்.
கடைசி தேதி: நவம்பர் 15, 2025.
இத்திட்டத்தை KSHEMA பொது காப்பீட்டு நிறுவனம் செயல்படுத்துகிறது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம்:
பிசான நெல்: ஏக்கருக்கு ரூ.540 பிரீமியம். கடைசி தேதி: டிசம்பர் 16, 2025.
உளுந்து: ஏக்கருக்கு ரூ.255 பிரீமியம். கடைசி தேதி: நவம்பர் 15, 2025.
பாசிப்பயறு: ஏக்கருக்கு ரூ.171 பிரீமியம். கடைசி தேதி: நவம்பர் 15, 2025.
மக்காச்சோளம்: ஏக்கருக்கு ரூ.333 பிரீமியம். கடைசி தேதி: டிசம்பர் 30, 2025.
இத்திட்டத்தை யுனிவர்சல் சாம்போ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் செயல்படுத்துகிறது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம்:
கும்பப்பூ நெல்: ஏக்கருக்கு ரூ.555 பிரீமியம். கடைசி தேதி: டிசம்பர் 16, 2025.
அதிகபட்ச இழப்பீட்டுத் தொகை: ஏக்கருக்கு ரூ.37,000/-.
இத்திட்டத்தை Agricultural Insurance Company of India Limited நிறுவனம் செயல்படுத்துகிறது.
காப்பீடு செய்யத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்:
* பூர்த்தி செய்த முன்மொழிவு விண்ணப்பம்.
* கிராம நிர்வாக அலுவலர் (VAO) வழங்கும் நடப்பு பருவ அடங்கல் அல்லது உதவி வேளாண்மை அலுவலர் வழங்கும் மின்னணு பயிர் சான்றிதழ்.
* ஆதார் அட்டை நகல்.
* வங்கிக் கணக்குப் புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல் (ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்).
* சிட்டா/பட்டா நகல்.
முக்கிய அறிவுரை:
விவசாயிகள் இறுதிநேர நெரிசலைத் தவிர்க்கவும், எதிர்பாராத வெள்ளம், புயல் போன்ற இயற்கை இடர்பாடுகள் நிகழ்வதற்கு முன்னதாகவும் காப்பீட்டுத் தொகையைச் செலுத்தி முன்கூட்டியே பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இயற்கை சேதங்கள் ஏற்பட்ட பிறகு பயிர் காப்பீடு செய்ய இயலாது. உங்கள் பகுதி அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை 'உழவன்' செயலி மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, உங்கள் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் அல்லது கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 14447-ஐ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
