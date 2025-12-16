தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்! ஆன்லைன் விற்பனை, தென்னை காப்பீடு அப்டேட்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு இந்த வாரத்தில் முக்கிய அப்டேட்டுகள் வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கின்றன. பல்வேறு மாவட்ட ஆட்சியர்கள், பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு தேவையான விவசாயிகள் பதிவெண் பெறாத விவசாயிகள் உடனடியாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். அதைப்போலவே, இன்னொரு இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகள் விவசாயிகளுக்காக வெளியாகியுள்ளது. ஆன்லைனில் கேழ்வரகு விற்பனை, தென்னை காப்பீடு தொடர்பான அப்டேட்டுகள் வெளியாகியுள்ளது.
விவசாயிகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
கேழ்வரகு கொள்முதல் நிலையத்தில் தாங்கள் விளைவித்த கேழ்வரகினை விற்பனை செய்து பயன்பெற இணையவழி பதிவு திட்டத்தில் விவசாயிகள் பதிவு செய்யலாம் என சேலம் மாட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். சேலம் மாவட்டத்தில் கேழ்வரகு கொள்முதல் நிலையத்தில் தாங்கள் விளைவித்த கேழ்வரகினை விற்பனை செய்து பயன்பெற இணையவழி பதிவு திட்டத்தில் விவசாயிகள் பதிவு செய்யலாம். தமிழ்நாட்டில் கேழ்வரகு பயிரிடும் விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில் கூட்டுறவு. உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறையின் அரசாணையில் உள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி உரிய அனுமதி பெற்று தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தினால் அந்தந்த மாவட்டங்களில் இந்திய அரசின் பரவலாக்கப்பட்ட கேழ்வரகு கொள்முதல் திட்டத்தின் கீழ் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு கேழ்வரகு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
ஆன்லைனில் பதிவு செய்வது எப்படி?
விவசாயிகள் நேரடி கேழ்வரகு கொள்முதல் நிலையங்களில் எளிதில் பதிவு செய்து கொண்டு கேழ்வரகு விற்பனை செய்ய ஏதுவாக, ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள e-DPC இணையத்தில் எதிர்வரும் கொள்முதல் பருவம் 2025-2026 ல் விவசாயிகள் தங்களது பெயர். ஆதார் எண், புல எண். வங்கிக்கணக்கு எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை எளிய முறையில் www.tncsc.tn.gov.in மற்றும் www.tncsc-edpc.in ஆகிய இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து கொள்முதல் செய்ய வேண்டிய தேதியினை முன்பதிவு செய்திட வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. கே.எம்.எஸ் 2025-2026 ஆம் பருவத்திற்கு கேழ்வரகு குவிண்டால் ஒன்றிற்கு ரூ.4886/. ஆதாரவிலையாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மேற்காணும் இணையதளத்தில் எதிர்வரும் கே.எம்.எஸ் 2025- க்கு டிசம்பர் மாதம் முதல் இணைய வழி பதிவு முறையின் (Online) மூலம் பதிவு செய்து விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த கேழ்வரகினை தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்கழக கிடங்கு ஓமலூர் மற்றும் மேட்டூர் வட்டம் பெரியசோரகை கிடங்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நேரடி கேழ்வரகு கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனை செய்வதற்கு தேவையான வருவாய் ஆவணங்களை (பட்டா, சிட்டா மற்றும் அடங்கல்) இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யுமாறும், அவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகளின் அலைபேசி எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி மூலம் நேரடி கேழ்வரகு கொள்முதல் நிலையத்தின் பெயர், கேழ்வரகு" விற்பனை செய்யப்படும் நாள் மற்றும் நேரம் ஆகிய விவரங்கள் அனுப்பப்படும்.
விவசாயிகள் தங்களது அலைபேசி எண்ணில் பெறப்பட்ட குறுஞ்செய்தியின் அடிப்படையில் நீண்ட நேரம் காத்திருக்காமல் குறித்த காலத்தில் நேரடி கேழ்வரகு கொள்முதல் நிலையத்தில் தாங்கள் விளைவித்த கேழ்வரகினை விற்பனை செய்து பயன்பெற்று, இந்த இணையவழி பதிவு திட்டத்திற்கு அனைத்து விவசாயிகளும் ஒத்துழைப்பு நல்கிடுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும், கூடுதல் விவரங்களுக்கு மண்டல மேலாளர். தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம், மண்டல அலுவலகம் நெம்பர் 528. திருச்சி மெயின் ரோடு. சீலநாயக்கன்பட்டி, சேலம் -636201 என்ற முகவரியிலோ அல்லது 94431 18108 / 9677054961/ 9600814730/ 8675842600 என்ற செல்லிடப்பேசி எண்களிலோ தொடர்பு கொண் பயன்பெறலாம்.
தென்னை பயிர் காப்பீடு
சேலம் மாவட்டத்தில் தென்னை பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் பயன்பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். சேலம் மாவட்டத்தில் 13,661 எக்டர் பரப்பளவில் தென்னை சாகுபாடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. புயல், வெள்ளம், வறட்சி, பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் போன்ற இயற்கை இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளினால் தென்னை மரம் அதன் உற்பத்தி திறனை இழக்கும்போது ஏற்படும் பாதிப்பிலிருந்து தென்னை விவசாயிகளை காக்க தென்னை காப்பீடு திட்டம் தமிழ்நாட்டில் தென்னை வாரியத்தின் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டு 4 முதல் 15 வயது வரை உள்ள மரங்களுக்கு ரூ.2.25/ மரம் பிரிமீயம் தொகையாகவும் இழப்பீட்டு தொகையாக ரூ.900/மரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 16 முதல் 60 வயது வரை உள்ள மரங்களுக்கு ரூ.3.50/ மரம் பிரிமீயம் தொகையாகவும் இழப்பீட்டு தொகையாக ரூ.1750/- ம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு செய்ய விருப்பமுள்ள விவசாயிகள் ஆதார் நகல், அடங்கல், நில வரைபடம், வங்கி கணக்கு புத்தக நகல், அக்ரிகல்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆப் இந்தியா என்ற பெயரில் எடுக்கப்பட்ட வங்கி வரைவோலை போன்ற ஆவணங்கள் மற்றும் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் வழங்கப்படும் விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து சம்மந்தப்பட்ட வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பங்களை சமர்பிக்க வேண்டும்.எனவே, அனைத்து தென்னை விவசாயிகளும் இத்திட்டத்தின் கீழ் தென்னை பயிர் காப்பீடு செய்து பயன்பெறலாம்.
