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தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.2 கோடி கடன் பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

Tamil Nadu Government, Farmer loan Scheme : தமிழ்நாடு அரசின் 2 கோடி ரூபாய் கடன் பெற விவிசாயிகள் விண்ணப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முழ விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:04 AM IST
தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.2 கோடி கடன் பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
Image Credit: Tamil Nadu Government Farmer Loan latest Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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