/தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.2 கோடி கடன் பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

Tamil Nadu Government, Farmer loan Scheme : தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகளுக்கான பல்வேறு மானிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்தவகையில், விவசாயிகள் தொழில்முனைவோர் கடன் பெறவும் இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பில், 2 கோடி ரூபாய் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். 3 சதவீத வட்டி மானியம் உண்டு. இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற முழு விவரங்களையும் மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் இங்கே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண்மை வணிகத்துறை விவசாய தொழில்முனைவோர் கடன்பெற விவசாய குழுக்கள் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த நடப்பு 2026-27-ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.20 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம். வேளாண் உற்பத்தியை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்ல உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இதற்காக உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு வேளாண் உள்கட்டமைப்பு நிதியை உருவாக்கி உள்ளது. இந்த திட்டத்தின்கீழ் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்கு ரூ.20 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மேலும், இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனாளிக்கு ரூ.2 கோடி கடன், 7 ஆண்டுகள் வரை 3 சதவீத வட்டி மானியம் மற்றும் அரசின் கடன் உத்திரவாதம் வழங்கப்படுகிறது. இதில் பயனாளியின் பங்களிப்பு, திட்ட மதிப்பில் 10 சதவீதமாகும். மற்ற திட்டங்களில் மானியம் பெறும் பயனாளிகளும் இத்திட்டத்தில் பயன்பெறலாம்.
எனவே, இந்த அரிய வாய்ப்பினை ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள், விவசாய குழுக்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் தனியார் வங்கிகள் மூலம் பெற்று பயனடையலாம். மேலும் இத்திட்டத்தில், விவசாய தொழில் முனைவோர், விவசாய குழுக்கள், சுய உதவி குழுக்கள், கூட்டு பொறுப்பு குழுக்கள், உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், கூட்டுறவு, விற்பனை சங்கங்கள், பல்நோக்கு கூட்டுறவு சங்கங்கள் கூட்டமைப்புகள், புது நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ஆகியோர் விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் மின்னணு வணிக மையங்கள், சேமிப்பு கிடங்குகள், குளிர்பதன கிடங்குகள், சிப்பம் கட்டும் கூடங்கள், தரம் பிரிக்கும் எந்திரங்கள், மெழுகு பூசும் மையங்கள், பண்ணைக்கழிவு மேலாண்மை சார்ந்த உள்கட்டமைப்புகள், மண்புழு உரம் தயாரித்தல், சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட உள் கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த கடன் பெறலாம்.
இத்திட்டம் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணை பதிவாளர் அலுவலகம், வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம், தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் அலுவலக அலுவலகர்கள், வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறை துணை இயக்குநரகம், மாவட்ட தொழில் மைய அலுவலர்கள், வேளாண் பொறியியல் துறை அலுவலர்கள், மாவட்ட மகளிர் திட்ட அலுவலக அலுவலர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். https://agriinfra.dac.gov.in/ 616 முகவரியில் விரிவான திட்ட அறிக்கையுடன் தாங்கள் விரும்பும் வங்கி கிளைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும் கூடுதல் விபரங்களை மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தின் ஐந்தாவது தளத்தில் உள்ள துணை இயக்குநர் (வேளாண் வணிகம்) அலுவலத்தில் நேரில் சென்று பெற்று கொள்ளலாம். மேலும் மயிலாடுதுறை மாவட்ட முதன்மை வங்கி மேலாளரை நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் 61601 மயிலாடுதுறை அணுகியும் மாவட்ட ஆட்சியர் திரு.ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.