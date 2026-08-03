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நாக்பூரில் தமிழக விவசாயிகள் கைது; டெல்லி போராட்டத்திற்கு தடை - CM விஜய் ஆக்சன் என்ன?

TN Farmers Arrested In Nagpur : மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லிக்கு போராட சென்று விவசாயிகளை, மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் அதாவது பாதி வழியிலேயே போலீசார் இறக்கிவிட்டு, மீண்டும் சென்னை திரும்பும்படி கூறி உள்ளனர். இதற்கு அரசியல் கட்சியினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 03, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:32 AM IST
நாக்பூரில் தமிழக விவசாயிகள் கைது; டெல்லி போராட்டத்திற்கு தடை - CM விஜய் ஆக்சன் என்ன?
Image Credit: File Image : CM Vijay | Image Source : Youtube/@TamilagaVetriKazhagam

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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