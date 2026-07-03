/தமிழக விவசாயிகளுக்கு ரூ.40 ஆயிரம் மானியம் அறிவிப்பு! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu farmer subsidy : தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில் விவசாயிகளுக்கு பயிர்கள் நடவு செய்ய மானியம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திருவாரூர், மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில் 2026- 27ம் நிதியாண்டில் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் திட்டத்தின் கீழ் நிதி இலக்காக ரூ.45.965 லட்சம் பெறப்பட்டுள்ளது. பரப்பு விரிவாக்கம் இனத்தின் கீழ், உயர் ரக காய்கறிகளான மிளகாய், கத்தரி வெண்டை நடவு செய்திட ஹெக்டேருக்கு ரூ.24,000 மானியம் வீதம் 6 -ஹெக்டேருக்கு ரூ.1.44 லட்சம் நிதி இலக்கும், பல்லாண்டு வாசனைத்திரவிய பயிர்களான மிளகு நடவு செய்திட ஹெக்டருக்கு ரூ.40,000 மானியம் வீதம் 5 ஹெக்டேருக்கு ரூ.2 லட்சம் நிதி இலக்கும் பெறப்பட்டுள்ளது.
மலர்கள் (செண்டுபூ) சாகுபடி செய்ய ஹெக்டருக்கு ரூ.20,000 மானியம் வீதம் 5 ஹெக்டேருக்கு ரூ.1 லட்சம் நிதி இலக்கும் பெறப்பட்டுள்ளது.வாழை பயிர் சாகுபடி செய்திட ஹெக்டேருக்கு ரூ.26,400 மானியம் வீதம் 25 ஹெக்டேருக்கு ரூ.6.60 லட்சம் நிதி இலக்கும் பெறப்பட்டுள்ளது. ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மற்றும் பூச்சி மேலாண்மை இனத்தின் கீழ் ஹெக்டேருக்கு ரூ.1500 மானியம் வீதம் 50 ஹெக்டேருக்கு ரூ.0.75 லட்சம் நிதி இலக்கு பெறப்பட்டுள்ளது.
நிலப்போர்வை அமைப்பதற்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.20000 மானியம் வீதம் 30 ஹெக்டேருக்கு ரூ.6 லட்சம் நிதி இலக்கு பெறப்பட்டுள்ளது. தோட்டக்கலை பயிர்களில் அயல் மகரந்த சேர்க்கையை ஊக்குவித்து அதிக மகசூல் பெறும் பொருட்டு தேனீ வளர்ப்பை ஊக்குவிக்க தேனீப் பெட்டி எண் ஒன்றுக்கு ரூபாய் ஆயிரத்து அறுநுாறு மானியம் வீதம் 100 எண்களுக்கு ரூ.1.6 லட்சம் நிதி இலக்கும், தேன் பிழிந்தெடுக்கும் உபகரணம் எண் ஒன்றுக்கு ரூ.8 ஆயிரம் மானியம் வீதம் 10 எண்களுக்கு ரூ.0.80 லட்சம் நிதி இலக்கும் பெறப்பட்டுள்ளது.
நடமாடும் காய்கனி விற்பனை வண்டி ஒன்றிற்கு ரூ.15 ஆயிரம் மானியம் வீதம் 100 எண்களுக்கு ரூ.15 லட்சம் நிதி இலக்காக பெறப்பட்டுள்ளது.நீர சேகரிப்பு அமைப்பிற்கு ரூ.90 ஆயிரம் மானியம் வீதம் 10 எண்களுக்கு ரூ.9 லட்சம் நிதி இலக்காக பெறப்பட்டுள்ளது. ஆதிதிராவிட விவசாயிகள் மற்றும் பெண் விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு https://midh.gov.in/login என்ற இணையதளம் அல்லது அந்தந்த வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலங்களை அணுகி பயன்பெறலாம்.
திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு 2026-27ம் ஆண்டிற்கு நுண்ணீர் பாசன உத்தேச இலக்காக 200 ஹெக்டேர் வரப்பெற்றுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பித்து விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 8500 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தென்னை காய்கறிகள் பழப்பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு துளி நீரையும் சிக்கனமாகவும் திறம்படவும் பயன்படுத்தி உற்பத்தியைப் பெருக்குவதற்கு நுண்ணீர் பாசனத்திட்டம் அவசியமாகிறது. துளிநீரில் அதிகபயிர் என்பதே நுண்ணீர பாசனத்திட்டத்தின் நோக்கம்.
இதில் சொட்டுநீர் பசனம் மற்றும் தெளிப்பு நீர் பாசனம் என இருவகையிலும் விவசாயிகள் பயிருக்கு ஏற்ப பயன்பெறலாம். சொட்டுநீர் பாசனத்தில் நீரைக் குழாய்கள் மூலம் பயிரின் வேர்ப்பகுதியில் சொட்டு சொட்டாக விழ செய்வதன் மூலம் கோடையில் குறைந்த தண்ணீரைக்கொண்டு அதிகப்பரப்பில் சாகுபடி செய்யலாம்.வேர்ப்பகுதிக்கு நீர் பாய்ச்சுவதால் பயிர்களில் உரமிடுதல் மிக எளிதாகும்.மேலும் களைகளையும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.பயிருக்கு தேவையான பாசன நீர் அறிவியல் முறையில் கணக்கிடப்பட்டு சரியான அளவு மட்டுமே அளிக்கப்படுகிறது.வேர்ப்பகுதியில் மட்டுமே நீர் பாய்வதால் பாசன நீர் வீணாகமல் பயன்னடுத்தப்படுகிறது.
மேலும் களைச்செடிகளுக்கு நீர் மற்றும் உரச்சத்து கிடைக்காததால் களைகள் கட்டுக்படுத்தப்படுகின்றன.மேலும் நீரில் கரையும் உரம் மருந்துகளை நண்ணீர் பாசன அமைப்பு மூலம் பயிருக்கு அளிப்பதன் மூலம் வேலையாள் செலவு குறையும். சிறு குறு விவசாயிகள் 100 சதவீத மானியத்திலும் பெரிய விவசாயிகள் 75 சதவீத மானியத்திலும் பயன்பெறலாம். ஒருமுறை மானியத்தில் சொட்டுநீர் பாசனம் அமைத்தால் 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அதே நிலத்தில் மானியத்தில் சொட்டுநீர் பாசனம் அமைத்து பயன்பெறலாம்.
தெளிப்புநீர் பாசனம் அமைத்த விவசாயிகள் 3 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மீண்டும் தெளிப்புநீர் பாசனத்திற்குப்பெற்ற மானியத்தை கழித்து சொட்டுநீர் பாசன வசதியை அமைத்துக்கொள்ளலாம்.திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு 200 ஹெக்டர் உத்தேச இலக்காக வரப்பெற்றுள்ளது.இதில் பயன்பெற விரும்பும் விவகாயிகள் ஆதார் கார்டு ரேசன் கார்டு நகல்கள் விவசாயி புகைப்படம் சிட்டா அடங்கல் வங்கி கணக்கு புத்தகம் நில வரைப்படம் சிறுகுறு விவசாயி சான்று ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களை அணுகி பயன்பெறலாம் அல்லது தாங்களே நேரடியாக வலைதளத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.