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தமிழக விவசாயிகளுக்கு ரூ.40 ஆயிரம் மானியம் அறிவிப்பு! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu farmer subsidy : தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு 40 ஆயிரம் ரூபாய் மானியம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம் இங்கே...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 03, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:53 PM IST
தமிழக விவசாயிகளுக்கு ரூ.40 ஆயிரம் மானியம் அறிவிப்பு! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu farmer subsidySource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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