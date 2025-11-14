குஷியில் மாணவர்கள்.. மாதம் ரூ.25,000 தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government Schemes: தமிழக அரசு பெண்கள், பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, மாணவர்கள் கல்விக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு உதவித் தொகைகளையும், ஊக்கத் தொகைகளையும் வழங்கி வருகிறது. அப்படியொரு திட்டம் தான் கடந்த ஆண்டு தமிழக அரசு கொண்டு வந்தது. இந்த திட்டம் மூலம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.25,000 மாதம் கிடைக்கும்.
தொல்குடியினர் புத்தாய்வுத் திட்டம்
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் புத்தாய்வுத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தில் பழங்குடியினர் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் 2024ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தில் 70 பேர் வரை மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த நிலையில், 2025ஆம் ஆண்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. எனவே, தொல்குடியினர் புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
நடப்பு கல்வியாண்டில் இளங்கலை, முதுகலை, முனைவர் பட்டப்படிப்பு, முனைவர் பட்ட மேலாய்வாளர் என ஏதேனும் ஒரு கல்வியை படித்து வரும் மாணவராக இருக்க வேண்டும். இளங்கலை மற்றும் முதுகலை படிப்பவர்கள் 25 பேருக்கும், முனைவர் பட்டப்படிப்பு மற்றும் முனைவர் மேலாய்வாளர் படிப்பவர்கள் 45 பேருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இளங்கலை மற்றும் முதுகலை படிப்பவர்கள் 6 மாதம் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். முனைவர் பட்டப்படிப்பு மற்றும் முனைவர் பட்ட மேலாய்வாளர் படிப்பவர்கள் மூன்று வருடங்கள் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
உதவித் தொகை எவ்வளவு?
புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மாணவர்களுக்கு ஆய்வு மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு ரூ.10,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. முனைவர் பட்டப்படிப்பு மற்றும் முனைவர் பட்ட மேலாய்வாளர் படிப்பவர்களுக்கு மாத உதவித் தொகையாக ரூ.25,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் சேருவதற்கான தகுதிகள்
தொல்குடியினர் புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் தகுதி பெற மாணவர்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.8 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள பழங்குடியினர் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
தொல்குடியினர் புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க Fellowship.tntwd.org.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இத்திட்டத்திற்கான நெறிமுறைகள் இந்த இணையதளம் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இதற்கான அவகாசம் நவம்பர் 12ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. டிசம்பர் 12ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பழங்குடியினர் குறித்து ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: மாதம் ரூ.18,000 சம்பளம்.. பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ் - உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
மேலும் படிக்க: கிளாம்பாக்கம் போகவே வேண்டாம்... பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ் கொடுத்த தமிழக அரசு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ