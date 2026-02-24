English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்: சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்ட விவரங்கள்

Tamil Nadu Final Voter List: தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் நேற்று (பிப்ரவரி 23) வெளியானது.இந்த பதிவில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் விவரங்களை பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 24, 2026, 11:40 AM IST
Tamil Nadu Final Voter List 2026: தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் திருவிழா களைகட்டிவிட்டது. ஆரம்பக்கட்ட பணிகள் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் நேற்று (பிப்ரவரி 23) வெளியானது. முன்னதாக, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நவம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் செயல்முறைகள் நிறைவடைந்த நிலையில், நேற்று இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இறுதி வாக்காளர் விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்த பதிவில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் விவரங்களை பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

சென்னை இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

ரிப்பன் மாளிகையில் அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில், சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை நேற்று, மாநகராட்சி ஆணையர் ஜெ.குமரகுருபரன் வெளியிட்டார். இறுதி பட்டியலின் படி சென்னையில் மொத்தம் 28,30,936 வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இறுதி பட்டியலின் கீழ் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய தரவுகளை இங்கே காணலாம்:

மொத்த வாக்காளர்கள்: 28,30,936
ஆண் வாக்காளர்கள்: 13,65,763
பெண் வாக்காளர்கள்: 14,64,344
மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள்: 829

வாக்குச்சாவடிகள் கணக்கீடு

- சென்னை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 4079 வாக்குச்சாவடிகள்
- அதிகபட்சமாக வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் 314 வாக்குச்சாவடிகள்
- குறைந்தபட்சமாக துறைமுகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 192 வாக்குச்சாவடிகள்

அதிக வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதி: பெரம்பூர்

- 2,22,792 மொத்த வாக்காளர்கள்
- 1,07.995 ஆண் வாக்காளர்கள்
- 1,14,726 பெண் வாக்காளர்கள்
- 71 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள்

குறைந்த வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதி: துறைமுகம்

- 1,16,896 மொத்த வாக்காளர்கள்
- 58,221 ஆண் வாக்காளர்கள்
- 58,620 பெண் வாக்காளர்கள்
- 55 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள்

SIR: சிறப்புத் திருத்தப் பணிகளுக்கு பிறகு மாறிய எண்ணிக்கை

- கடந்த ஆண்டு, அதாவது அக்டோபர் 2025 -இல் வெளியிடப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலின்படி சென்னையில் சுமார் 40 லட்சம் வாக்காளர்கள் இருந்தனர். 
- தற்போது வெளிவந்துள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்டி இந்த எண்ணிக்கை 28,30,936 ஆக குறைந்துள்ளது.
- அதாவது, சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதலாம்.
- 2,51,260 வாக்காளர்கள் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

செங்கல்பட்டு இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்கள்: 22,60,036
ஆண் வாக்காளர்கள்: 11,04,511
பெண் வாக்காளர்கள்: 11,55,144
மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள்: 381

தமிழகம் முழுவதிலும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி 5.36 லட்சம் வாக்காளர்களுடன் மாநிலத்திலேயே மிகப்பெரிய தொகுதியாக உள்ளது. தொகுதி வாரியான எண்ணிக்கையை இங்கே காணலாம்.

சோழிங்கநல்லூர்: 5,36,991
பல்லாவரம்: 3,30,217
தாம்பரம்: 3,23,677
செங்கல்பட்டு: 3,66,400
திருப்போரூர்: 2,89,401
செய்யூர் (தனி): 2,02,055
மதுராந்தகம் (தனி): 2,11,295

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்கள்: 11,92194 லட்சம் 
ஆண் வாக்காளர்கள்: 5,78,080
பெண் வாக்காளர்கள்: 6,13,917
மூன்றாம் பாலினம்: 197

திருவள்ளூர் மாவட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

மொத்த வாக்காளர்கள்: 31,57,413 லட்சம்
ஆண் வாக்காளர்கள் : 15,44,710
பெண் வாக்காளர்கள் : 16,12,090
மூன்றாம் பாலினம்: 613

