English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கோவை, தேனி மாவட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் விவரம்!

கோவை, தேனி மாவட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் விவரம்!

Tamil nadu final voter list: தமிழகத்தில் இன்று (பிப்ரவரி 23) இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது. அதனை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிட்டு வருகின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 23, 2026, 01:45 PM IST
  • இன்று இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது
  • அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிட்டு வருகின்றனர்
  • கோவை, தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் முழு விவரம் இங்கே

Trending Photos

சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்
camera icon7
Shani peyarchi
சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்
TTD Booking New Rules: திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி..புதிய விதிகள் இதோ..!
camera icon5
Tirupati
TTD Booking New Rules: திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி..புதிய விதிகள் இதோ..!
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
camera icon5
Holi
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
இந்த 8 ரயில்கள் மாம்பலம் ஸ்டேஷனில் நின்று செல்லும்... தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
camera icon8
Southern Railway
இந்த 8 ரயில்கள் மாம்பலம் ஸ்டேஷனில் நின்று செல்லும்... தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
கோவை, தேனி மாவட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் விவரம்!

Tamil nadu final voter list: தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்த பணிகள் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 6ஆன் தேதி தொடங்கி நடைபெற்றது. அதாவது எஸ்ஐஆர் (SIR) பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன. இந்த நிலையில், இன்று தமிழ்நாட்டின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் மாவட்ட வாரியாக வெளியாகி வருகிறது. அதனை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிட்டு வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

கடந்த அக்டோபர் மாதம் நிலவரப்படி தமிழகத்தில் 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்தனர். ஆனால் இதில் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர். கிட்டத்தட்ட 1 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டு இருந்தனர். பின்னர் அவர்களின் பெயரை மீண்டும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க டிசம்பர் 19 முதல் பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழலில், இந்த கால அவகாசத்தை உச்ச நீதிமன்றம் 23ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து வழங்கியது. 

இந்த நிலையில்தான் இன்று (பிப்ரவரி 23) தமிழகம் முழுவதும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது. அதனை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிட்டு வருகின்றனர். தற்போது கோவை, தென்காசி, திருப்பூர் மற்றும் தேதி மாவட்டத்தினுடைய இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை இங்கு பார்க்கலாம். 

கோயம்புத்தூர் 

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மொத்தமாக மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 26,96,813 ஆகும். இதில், ஆண்கள் 13,00,889 பேர், பெண்கள் 13,95,396 பேர் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் 528 பேர் உள்ளனர். 

தொகுதி வாரியாக வாக்காளர் எண்ணிக்கை 

1) கோவை தெற்கு – 1,86,509
2) கோவை வடக்கு – 2,91,533
3) தொண்டாமுத்தூர் – 2,87,442
4) சிங்காநல்லூர் – 2,66,058
5) கவுண்டம்பாளையம் – 4,07,507
6) சூலூர் – 3,03,541
7) கிணத்துக்கடவு – 3,00,486
8) பொள்ளாச்சி – 2,02,015
9) வால்பாறை – 1,72,284
10) மேட்டுப்பாளையம் – 2,79,438

தேனி

தேனி மாவட்டத்தில் மொத்தமாக 5,02,311 ஆண் வாக்காளர்களும், 5,30,887 பெண் வாக்காளர்கள், 175 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 10,33,373 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர். 

தொகுதி வாரியாக வாக்காளர் எண்ணிக்கை 

1) ஆண்டிப்பட்டி - 2,54,549.
2) பெரியகுளம் - 2,63,547.
3) போடிநாயக்கனூர் - 2,61,631.
4) கம்பம் - 2,53,646. 

மேலும் படிக்க: வெளியானது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்! திருப்பத்தூர், கடலூர், சிவகங்கை மாவட்டம்!

மேலும் படிக்க: இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு: நீலகிரி, சேலத்தில் எத்தனை வாக்காளர்கள்? முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
SIRTamil nadufinal voter listCoimbatore

Trending News