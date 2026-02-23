இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு: நீலகிரி, சேலத்தில் எத்தனை வாக்காளர்கள்? முழு விவரம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Final Voter List: தமிழகத்தில் இன்று (பிப்ரவரி 23) இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. மாவட்ட வாரியாக ஆட்சியர்கள்  வெளியிட்டு வருகின்றனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 23, 2026, 01:42 PM IST
  • இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்
  • நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர் வாக்காளர் விவரம்
  • தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது

Tamil Nadu Final Voter List:  தமிழகத்தில் இன்னும் ஒருசில மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையில், தமிழகம், புதுச்சேரியில் நவம்பர் 6ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுக்க சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்த பணிகள் (Special Intensive Revision) மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று (பிப்ரவரி 23) இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியானது. தமிழகத்தில் முதல் கட்டமாக வெளியான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர். 

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

கடந்த அக்டோபர் மாதம் அதாவது, சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்த பணிகள் (SIR) மேற்கொள்ளும் முன்பு, 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.  கிட்டதட்ட ஒரு கோடி பேர் நீக்கப்பட்டனர். நீக்கப்பட்டவர்களின் இறந்தவர்கள் 27 லட்சம் பேரும், மாநிலத்தை விட்டு வெளியே சுமார் 66 லட்சம் பேரும், இரட்டை பதிவு செய்த 3.4 லட்சம் பேரும் நீக்கப்பட்டிருந்தனர். எனவே, தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் நீக்கப்ப்டடிருந்தால், அவர்கள் தங்கள் பெயர்களை பட்டியலில் சேர்க்க தேர்தல் ஆணையம் அவகாசம் வழங்கியது. 

இதனை அடுத்து,  இன்று (பிப்ரவரி 23) இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியானது.  இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின் தகவலின்படி, அதிகமான பெண்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதாவது, ஆண்களை விட  சுமார் 2.6 லட்சம் பெண்கள் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.  எனவே, சேலம், தஞ்சாவூர், நீலகிரி, பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் விவரத்தை பார்ப்போம்.

சேலம் (Salem)

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மொத்த  27,55,830 வாக்காளர்களில், ஆண்டுகள் 13,70,962 பேரும், பெண்கள் 13,84,548, 340 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் உள்ளனர். 

பெரம்பலூர் (Perambalur)

பெரம்பலூரில்  5.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி, 5.55 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெரம்பலூரில் உள்ளனர். பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 2 லட்சத்து 71 ஆயிரத்து 634 ஆண் வாக்காளர்களும், 2 லட்சத்து 83 ஆயிரத்து 466 பெண் வாக்காளர்களும், 31 இதர வாக்காளர்களும் என மொத்தம் 5 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 131 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

தொகுதி வாரியாக பார்த்தால், பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதியில் 1 லட்சத்து 39 ஆயிரத்து 914 ஆண் வாக்காளர்களும், 1 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 507 பெண் வாக்காளர்களும், 28 இதர வாக்காளர்களும் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 88 ஆயிரத்து 449 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 720 ஆண் வாக்காளர்களும், 1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 959 பெண் வாக்காளர்களும், 3 இதர வாக்காளர்களும் உள்ளனர்.

நீலகிரி (Nigiris)

நீலகிரி மாவட்டத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் 5.47 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 2,62,317, பெண்கள் 2,85,791, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 25 பேரும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் வாக்காளர்களாக உள்ளனர்.  நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 3 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் ஊட்டியில் 1.87 லட்சம் பேரும், கூடலூர் தொகுதியில் 1.83 லட்சம் பேரும், குன்னூர் தொகுதியில் 1.75 லட்சம் பேரும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளனர். 

தஞ்சாவூர் (Thanjavur)

இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 19,51,445 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 9,47,287 பேரும், பெண்கள் 10,04,012 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 155 பேரும் உள்ளனர். 

மேலும் படிக்க: மார்ச் மாதம் பள்ளிகளுக்கு 11 நாட்கள் விடுமுறையா? மாணவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி!

மேலும் படிக்க: வெளியானது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்! திருப்பத்தூர், கடலூர், சிவகங்கை மாவட்டம்!

