ஜனவரி 3-ல் ஜல்லிக்கட்டு? புதுக்கோட்டையில் முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம்!

தமிழகத்தின் வீரத்திற்கும், கலாச்சாரத்திற்கும் அடையாளமாகத் திகழும் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி மாநிலம் முழுவதும் உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டிலேயே ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதல் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டி நடைபெறும் பெருமைக்குரிய இடமாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சி விளங்குகிறது.
தமிழகத்திலேயே அதிகப்படியான வாடிவாசல்களைக் கொண்ட மாவட்டம் என்ற பெருமை புதுக்கோட்டைக்கு உண்டு. ஜல்லிக்கட்டு, வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு என காளைகளின் வீரத்தை மெய்ப்பிக்கும் போட்டிகள் இம்மாவட்டத்தில் ஆண்டு முழுவதும் அதிக அளவில் நடைபெறுவது வழக்கம். குறிப்பாக, தச்சங்குறிச்சியில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிதான் அந்த ஆண்டிற்கான ஜல்லிக்கட்டு சீசனைத் தொடங்கி வைக்கும் "தொடக்கப் புள்ளியாக" கருதப்படுகிறது.
வரும் 2026ம் ஆண்டு ஜனவரி 3ம் தேதி, தச்சங்குறிச்சியில் உள்ள புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலய புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு பிரம்மாண்ட ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியை நடத்த விழா குழுவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அனுமதியைப் பெற வேண்டி, தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு விழா குழுவினர் ஏற்கனவே புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விரிவான கோரிக்கை மனுவை அளித்துள்ளனர்.
அரசு மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நேரத்தில் அனுமதி வழங்கும் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையில், தச்சங்குறிச்சி கிராம மக்கள் மற்றும் விழா குழுவினர் இன்று மிகச்சிறப்பாக முகூர்த்த கால் நடும் விழாவை நடத்தினர். இது போட்டிக்கான ஆயத்தப் பணிகளின் அதிகாரப்பூர்வத் தொடக்கமாகக் கருதப்படுகிறது.
முகூர்த்த கால் நடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்தில் பல்வேறு பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன:
வாடிவாசல் சீரமைப்பு: காளைகள் துள்ளி வெளிவரும் வாடிவாசலை முறையாக அமைத்தல்.
பேரிகார்டு பாதுகாப்பு: வீரர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்ய பலமான இரும்பு மற்றும் மரத்தாலான பேரிகார்டுகளை அமைத்தல்.
மருத்துவ மற்றும் இதர வசதிகள்: மாடுகளுக்கான பரிசோதனை கூடம் மற்றும் வீரர்களுக்கான மருத்துவ முதலுதவி மையங்கள் அமைப்பதற்கான இடங்களைத் தயார் செய்தல்.
தச்சங்குறிச்சி கிராமமே தற்போது விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. தமிழகத்தின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு என்பதால், புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்கள் மட்டுமின்றி, தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள மாடுபிடி வீரர்களும், காளை உரிமையாளர்களும் தச்சங்குறிச்சியை நோக்கித் தங்கள் கவனத்தைத் திருப்பியுள்ளனர்.