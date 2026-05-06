தமிழகத்தின் முதல் பெண் சபாநாயகர்... லிஸ்டில் 3 எம்எல்ஏக்கள் - யாரை தேர்வு செய்வார் விஜய்?

TVK Vijay Latest News: தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைக்கும் நிலையில், விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க இருக்கிறார். புதிய சபாநாயகராக தவெகவின் இந்த மூன்று பெண் எம்எல்ஏக்களில் ஒருவரை விஜய் தேர்வு செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 6, 2026, 01:59 AM IST
  • மே 7இல் விஜய் பதவியேற்கிறார் என தகவல்.
  • பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.
  • சபாநாயகர் தலைமையிலேயே பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.

TVK Vijay Latest News: தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதன் முதல் தேர்தலிலேயே 108 தொகுதிகளை வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆட்சியமைக்க தனிப்பெரும்பான்மை பெறவில்லை என்றாலும், விரைவில் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார்.

சென்னை வரும் ஆளுநர்

தவெக சட்டப்பேரவை குழுத் தலைவராக விஜய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். தங்களை ஆட்சியமைக்க அழைக்கும்படி தவெக கடிதம் எழுதி உள்ளது. ஸ்டாலினும் முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார், ஆளுநரும் ராஜினாமாவை ஏற்றுக்கொண்டார். 

இருப்பினும் ஆளுநரிடம் இருந்து ஆட்சியமைக்க அதிகாரப்பூர்வ அழைப்பு இன்னும் வரவில்லை. இருப்பினும், நாளை (மே 6) விஜய் ஆளுநரை சந்திக்க இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் இன்றிரவு சென்னை வர இருக்கிறார்.

சபாநாயகர் தேர்வு எப்படி நடக்கும்?

வரும் மே 7ஆம் தேதி (நாளை) நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் பதவியேற்பு விழா நடைபெற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தமிழ், புதிய அமைச்சரவை பட்டியலை தயார் செய்ய தவெக தலைவர் விஜய், மூத்த நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் முதலில் தற்காலிக சபாநாயகர் நியமிக்கப்படுவார். அவர் பொதுவாக மூத்த உறுப்பினராகவே இருப்பார். அவர் புதிய எம்எல்ஏக்களுக்கு பதவியேற்பு செய்து வைப்பார். அதன்பின், தற்காலிக சபாநாயகர் தலைமையில் சபாநாயகர் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். வாக்கெடுப்பு மூலம் புதிய சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.

பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க...

சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகுதான், புதிய சபாநாயகர் முன்னிலையில் தான், புதிய தவெக அரசு அதன் பெரும்பான்மையை (Floor Test) நிரூபிக்க வேண்டும். அந்த வகையில், தவெகவில் யார் சபாநாயகராக பதவியேற்பார் என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது.

முதல் பெண் சபாநாயகர்

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை பெண் சபாநாயகரே இருந்ததில்லை. அப்படியிருக்க, முதல்முறையாக தவெக ஒரு பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினரை தவெக நியமிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தவெகவுக்கு பெண்களின் ஆதரவு அதிகம் இருந்தது.

விஜய் எடுக்கும் முடிவு

மேலும் திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்ற தவெகவின் பிரச்சாரமும் அவர்களுக்கு அதிகளவில் பயன்பட்டது. எனவே, ஒரு பெண் எம்எல்ஏவை தவெக சபாநாயகராக நியமித்தால், பெண்கள் மத்தியில் தவெகவுக்கு ஆதரவு பெருகும் என்பதாலும் இந்த முடிவை விஜய் எடுக்கலாம்.

3 எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பு

தமிழ்நாட்டில் இந்த முறை மொத்தம் 22 பெண் எம்எல்ஏக்கள் இடம்பெற உள்ளனர். இதில் தவெகவில் இருந்து மட்டும் 13 பெண் எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். அதிமுகவில் 6, பாமக, தேமுதிக, சிபிஎம் தலா 1 பெண் எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில், தவெக இந்த மூன்று பெண் எம்எல்ஏக்களில் ஒருவரை சபாநாயகராக நியமிக்க வாய்ப்புள்ளது.

கமலி

திருப்பூர் மாவட்டத்தின் அவிநாசி (தனி) தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றவர் கமலி. 27 வயதே ஆன கமலி தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்துள்ளார். இத்தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டையாக பார்க்கப்பட்டது. இம்முறை பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. 

அங்கு பாஜக சார்பில் மத்திய இணையமைச்சரும், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவருமான எல்.முருகன் போட்டியிட்டார். திமுக சார்பில் மருத்துவர் கோகிலா மணி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார். 

கமலி 84,209 வாக்குகளை பெற்று முதலிடம் பிடித்தார். எல். முருகனை 15 ஆயிரத்து 373 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவர் வீழ்த்தியிருந்தார். திமுகவின் கோகிலா மணி 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார். பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இவரை தவெக சபாநாயகராக அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

தாஹிரா

ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரான அமைச்சர் ஆர். காந்தியை 5,787 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில், தவெக தாஹிரா வெற்றிபெற்றிருக்கிறார். தவெகவிலும் மாநில கொள்கை பரப்பு இணைச் செயலாளராக உள்ளவர் தாஹிரா. 

பத்தாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துள்ள இவர் தன் கையிருப்பில் ரூ. 5 ஆயிரம் மற்றும் வங்கி கணக்கில் ரூ.20 ஆயிரம் என அவரது தேர்தல் பிரமாண பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார். எளிய பின்னணியில் இருந்து வரும் அவர், இஸ்லாமியர் என்பதாலும், இவரை சபாநாயகராக அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.

சத்யபாமா

திருப்பூர் (வடக்கு) தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் ஆனந்தனை, தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா 69,992 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார், சத்யபாமா. இவர் அதிமுக எம்.பி., ஆக இருந்தவர். செங்கோட்டையுடன் தவெகவில் இணைந்தவர் சத்யபாமா. அரசியல் அனுபவம் நிறைந்தவர். எனவே, செங்கோட்டையனின் பரிந்துரையில் இவருக்கு சபாநாயகராக அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

