/முதல்வர் விஜய் டெல்லி பயணம்: கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்த முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின்

சென்னை: சமீபத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள டெல்லி சென்று வந்தார். பிரதமர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், “மத்திய அரசுக்கு ஆக்கபூர்வமான ஒத்துழைப்புத் தருவோம்” என்று அவர் பேசி இருப்பது ஆளும் பாஜக வட்டாரத்தியில் திருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனினும், தமிழகத்தில் இது சில கடுமையான விமர்சனங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, முன்னாள் தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின், தற்போதைய முதல்வர் ஜோசப் விஜய் சமீபத்தில் மேற்கொண்ட டெல்லி பயணம் குறித்துக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். கட்சித் தொண்டர்களிடம் பேசிய ஸ்டாலின், அந்தப் பயணத்தின் நோக்கம் குறித்துக் கேள்வி எழுப்பியதுடன், அரசியல் விமர்சனங்களில் விஜய் இரட்டை வேடம் போடுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். தனது பதவிக்காலத்தில் தான் தேசியத் தலைநகருக்குச் சென்றபோது தன்னை விமர்சித்த விஜய், இப்போது அதே போன்ற கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டிய நிலையில் இருப்பதாக ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார்.
கடந்த கால அரசியல் விமர்சனங்களை நினைவு கூர்ந்த ஸ்டாலின், மத்திய முகமைகளின் கண்காணிப்பிலிருந்து தப்பிக்கவே தான் டெல்லிக்குச் செல்வதாக விஜய் அடிக்கடி குற்றம் சாட்டியதைச் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், அரசியல் ஆதாயத்திற்காக பாஜகவுடன் திமுக ரகசிய உடன்பாடு வைத்திருப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியதாக ஸ்டாலின் கூறினார்.
"நான் முதல்வராக இருந்தபோது டெல்லிக்குச் சென்றபோதெல்லாம், தற்போதைய முதல்வர் பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அமலாக்கத் துறை வழக்குகளிலிருந்து தப்பிக்கவே நான் அங்கு சென்றதாகக் கூறிய அவர், அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக நான் பாஜகவின் காலடியில் விழுந்துவிட்டதாகவும் சித்தரித்தார்," என்று ஸ்டாலின் கூறினார்.
முதல்வர் விஜய்யின் சமீபத்திய பயணத்தைக் குறிப்பிட்ட ஸ்டாலின், அதே விமர்சனத்தை அவர் மீதே திருப்பினார். அப்பயணத்திற்கும் தற்போதைய அரசியல் அல்லது சட்ட விவகாரங்களுக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா என்றும், பாஜகவை விமர்சிக்க முதல்வர் தயங்குகிறாரா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
"இப்போது நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்? கரூர் சிபிஐ (CBI) வழக்கிலிருந்து தப்பிக்கவா டெல்லிக்குச் சென்றீர்கள்? பாஜகவை விமர்சித்தால் உங்கள் அரசுக்குச் சிக்கல் ஏற்படும் என்று அஞ்சி அதைத் தவிர்க்கிறீர்களா?" என்று அவர் கேட்டார்.
விஜய்யின் அரசியல் நிலைப்பாட்டில் உள்ள முரண்பாடுகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதே தனது கருத்துகளின் நோக்கம் என்று கூறிய முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின், தற்போது திமுக தலைமை மீதும் அதே போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுவதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.
அதே வேளையில், தனிப்பட்ட தாக்குதல்களில் ஈடுபடப்போவதில்லை என்றும் ஸ்டாலின் தெளிவுபடுத்தினார். டெல்லியில் நடைபெறும் அதிகாரப்பூர்வ அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பது ஒரு முதல்வரின் கடமைகளில் ஒன்று என்றும், அதை அரசியல் ஆக்கக்கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
"டெல்லியில் நடைபெற்ற அதிகாரப்பூர்வ அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்காக மட்டும் முதல்வரை இழிவாகப் பேசி எனது கண்ணியத்தைக் குறைத்துக்கொள்ள மாட்டேன்," என்று அவர் கூறினார்.
ஆளும் தவெக (TVK) தலைமையிலான அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சியான திமுகவுக்கும் இடையே அரசியல் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் சூழலில் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினின் இந்தக் கருத்துகள் வெளியாகியுள்ளன. பாஜக மற்றும் மத்திய அரசு குறித்த தங்கள் நிலைப்பாடுகள் தொடர்பாக இரு தரப்பினரும் சமீபகாலமாகத் தங்கள் விமர்சனங்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் மேலும் சூடுபிடித்துள்ளது.