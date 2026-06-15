Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /முதல்வர் விஜய் டெல்லி பயணம்: கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்த முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின்

முதல்வர் விஜய் டெல்லி பயணம்: கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்த முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின்

MK Stalin on CM Vijay: கடந்த கால அரசியல் விமர்சனங்களை நினைவு கூர்ந்த ஸ்டாலின், மத்திய முகமைகளின் கண்காணிப்பிலிருந்து தப்பிக்கவே தான் டெல்லிக்குச் செல்வதாக விஜய் அடிக்கடி குற்றம் சாட்டியதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 15, 2026, 01:10 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:10 AM IST
முதல்வர் விஜய் டெல்லி பயணம்: கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்த முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின்
Image Credit: MK Stalin on CM Vijay Delhi Visit: (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
முதல்வர் விஜய் டெல்லி பயணம்: கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்த ஸ்டாலின்
CM Vijay0 min ago
2
TN Government30 min ago
3
INDW vs PAKW1 hr ago
4
FIFA3:11 PM IST
5
POCSO case12:56 PM IST