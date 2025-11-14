இலவச மிதிவண்டி : பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான குட்நியூஸ்!

Tamil Nadu free bicycle scheme : தமிழ்நாடு அரசு, அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டம் பள்ளிகளில் மேல்நிலைப் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பேருதவியாக இருக்கிறது. நடப்பு ஆண்டுக்கான இலவச மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டத்தை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
இதுதொடர்பாக தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், " முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின்படி, காரைக்குடி அழகப்பா அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த குழந்தைகள் தின நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு, மாநிலம் முழுவதும் 5,34,000 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.241 கோடி மதிப்பிலான மிதிவண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியை காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தோம்.
இவ்விழாவில், சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 11,449 மாணவச் செல்வங்களுக்கு நேரில் மிதிவண்டிகளை வழங்கினோம்.மேலும், மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்படும் அரசு தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு விருதுகளை அளித்து பாராட்டினோம். தொடக்கப்பள்ளி முதல் உயர்கல்வி வரை கல்விக்காக #திராவிட_மாடல் அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல்வேறு திட்டங்களை குறிப்பிட்டு பேசினோம். மிதிவண்டிகளைப் பெற்றுள்ள மாணவ, மாணவிகள் அத்தனைப் பேரும், வளமான எதிர்காலத்தை நோக்கி விரையட்டும் என வாழ்த்துகிறோம்." என தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூர் : மாணவர்களுக்கு அழைப்பு
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மூலமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கு அரசு, அரசு நிதியுதவி மற்றும் பகுதியாக நிதியதவி பெறும் பள்ளிகளில் மேல்நிலைக்கல்வி 11 ஆம் வகுப்பு பயிலும் அனைத்து பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர், ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் இதர வகுப்பைச் சாரந்த மாணவ மாணவியருக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மிதிவண்டிகள் கோர்க்கும் பணிக்கு 10 ஆம் வகுப்பு படித்த (தேர்ச்சிப்பெற்ற / தேர்ச்சிபெறாத) ஆண்கள், ஐடிஐ படித்த ஆண்கள் மற்றும் ஏற்கனவே மிதிவண்டிகள் கோர்க்கும் பணி செய்தவர்கள் இப்பணிக்கு 15.11.2025 க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் உள்ள மாவட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறு
கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
திருவாரூரில் இலவச மிதிவண்டி விநியோகம்
திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 11ஆம் வகுப்பு பயிலும் 207 மாணவிகளுக்கும், 25 மாணவர்களுக்கும் என மொத்தம் 232 மிதிவண்டிகளை திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வழங்கினார்கள். அப்போது பேசிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பொது தேர்வு எழுதவுள்ள 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவியர்கள் மாநிலத்தில் முதல் ஐந்து இடங்கள் பெற தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வெற்றி பெற வேண்டும். கல்வியே பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணியாகவும் விளங்குகிறது. மாணவப்பருவத்திலேயே உங்களுக்கான குறிக்கோளினை நிர்ணயித்து அதற்கான வழியில் சென்று வாழ்வில் வெற்றிப்பெற வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.
மிதிவண்டி மதிப்பு
மாணவர் மிதிவண்டி ஒன்றின் மதிப்பு ரூ.4900/- (ரூ.4900*25=1,22,500), மாணவி மிதிவண்டி ஒன்றின் மதிப்பு ரூ.4760/- (ரூ.4760*207=9,85,320) என மொத்தம் 232 மிதிவண்டிகள் ரூ.11,07,820/- மதிப்பீட்டில் திருவாரூரில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்! 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு
மேலும் படிக்க | ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி கிடைக்காதா? முக்கிய தகவல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ