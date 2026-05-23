/இலவச ஸ்கூட்டர் பறிமுதல் செய்யப்படும்! தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த வார்னிங்

Tamil Nadu Government Free scooter Scheme : தமிழ்நாடு அரசு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கும் இலவச ஸ்கூட்டர் திட்டம், புதிய விதிகள், எச்சரிக்கைகள் மற்றும் தகுதி வரம்புகள் குறித்த முழு விவரங்கள்
Tamil Nadu Government Free scooter Scheme : தமிழ்நாட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், அவர்களின் சுயசார்பு பயணத்தை உறுதி செய்யவும் அரசு சார்பில் இணைப்புச் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட இலவச பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்தாமல், சிலர் விதிகளை மீறுவதாக எழுந்த புகார்களை அடுத்து, சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்து புதிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளார். இதுகுறித்த விரிவான தகவல்கள் இதோ:
அரசிடமிருந்து இலவசமாகப் பெறப்படும் ஸ்கூட்டர்களைப் பயனாளிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும், எவற்றையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பது குறித்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் தெளிவான வார்னிங் கொடுத்துள்ளார்:
விற்பனை மற்றும் அடகு வைக்கத் தடை: அரசு வழங்கும் ஸ்கூட்டர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளின் சொந்தப் பயன்பாட்டிற்காக மட்டுமே வழங்கப்படுபவை. எனவே, எந்தவொரு காரணத்தைக் கொண்டும் இந்த வாகனங்களை மற்றவர்களுக்கு விற்பனை செய்யவோ அல்லது அடகு வைக்கவோ கூடாது.
இணைப்புச் சக்கரங்களை கழற்றக் கூடாது: மாற்றுத்திறனாளிகள் பாதுகாப்பாகவும், சமநிலையோடும் பயணிப்பதற்காகவே இருபுறமும் சிறப்பு இணைப்புச் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த இணைப்புச் சக்கரங்களைக் கழற்றிவிட்டு, சாதாரண ஸ்கூட்டராக மாற்றி மாற்றுத்திறனாளி அல்லாத மற்றவர்கள் ஓட்டும் வகையில் பயன்படுத்தக் கூடாது.
உடனடிப் பறிமுதல் நடவடிக்கை: அரசின் விதிகளுக்குப் புறம்பாக வாகனத்தை விற்பனை செய்வதோ, அடகு வைப்பதோ அல்லது இணைப்புச் சக்கரங்களைக் கழற்றிவிட்டுப் பயன்படுத்துவதோ கள ஆய்வின் போது கண்டறியப்பட்டால், அந்த வாகனம் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும்.
உறுதிமொழிக் கடிதம் கட்டாயம்: இனிவரும் காலங்களில் புதிய வாகனங்கள் பெற விண்ணப்பிக்கும் பயனாளிகள், "அரசிடமிருந்து பெறப்படும் இந்த ஸ்கூட்டரை விற்க மாட்டேன், இணைப்புச் சக்கரங்களைக் கழற்ற மாட்டேன்" என்று மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் கட்டாயமாக உறுதிமொழிக் கடிதம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெறத் தகுதியான பயனாளிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலான தேர்வுக் குழுவே இறுதி செய்யும். இதற்கான முக்கிய தகுதி வரம்புகள்:
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர்கள் 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
பாதிப்பின் தன்மை: இரு கால்களும் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்க வேண்டும்.
பயன்பாடு: கல்லூரிகளுக்குச் சென்று கல்வி பயிலும் மாணவர்கள், அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வேலைக்குச் செல்பவர்கள் மற்றும் சொந்தமாக சுயதொழில் அல்லது வியாபாரம் செய்யும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இத்திட்டத்தில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
தகுதியுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள தாலுகா அலுவலகம் (வட்டாட்சியர் அலுவலகம்) அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் உள்ள மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்திற்குச் சென்று நேரில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பத்துடன் மாற்றுத்திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை, இருப்பிடச் சான்று, வருமானச் சான்று, கல்வி அல்லது வேலைவாய்ப்பிற்கான சான்றிதழ்கள் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றை இணைத்துச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
முக்கிய விழிப்புணர்வு: அரசு வழங்கும் இலவச ஸ்கூட்டர்களை விரைவாக வாங்கித் தருவதாகக் கூறி இடைத்தரகர்கள் யாராவது பணம் கேட்டால், பொதுமக்கள் அவர்களை நம்பிப் பணத்தைக் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் என்று அரசு எச்சரித்துள்ளது.
இத்திட்டம் முற்றிலும் இலவசமானது மற்றும் தகுதியின் அடிப்படையில் மட்டுமே பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். மாற்றுத்திறனாளிகளை ஏமாற்றும் இடைத்தரகர்கள் மற்றும் மோசடி நபர்கள் மீது காவல்துறை மூலம் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அரசு திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.