  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழக நிதியை உடனே விடுவிக்க வேண்டும்! நாடாளுமன்றத்தில் திமுக எம்.பி. வில்சன் ஆவேசம்!

தமிழக நிதியை உடனே விடுவிக்க வேண்டும்! நாடாளுமன்றத்தில் திமுக எம்.பி. வில்சன் ஆவேசம்!

மாசுபாடு என்பது இனி ஒரு சட்டரீதியான கவலை அல்ல, மாறாக ஒரு தேசிய அவசரநிலை ஆகிவிட்டது என்று நாடாளுமன்றத்தில் வில்சன் எம்.பி பேசியுள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 4, 2025, 03:07 PM IST
  • தில்லியின் மாசுபாடு வேறு எங்கும் காணப்படவில்லை.
  • தில்லி ஒரு விஷவாயு அறையாக மாறிவிட்டது.
  • நாடாளுமன்றத்தில் வில்சன் எம்.பி

தமிழக நிதியை உடனே விடுவிக்க வேண்டும்! நாடாளுமன்றத்தில் திமுக எம்.பி. வில்சன் ஆவேசம்!

நாடாளுமன்றக் குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் பேசிய திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பி. வில்சன், தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு வழங்க வேண்டிய சுமார் ரூ.9,000 கோடிக்கும் மேலான நிலுவை நிதியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று ஆவேசமாக வலியுறுத்தினார். மேலும், தலைநகர் டெல்லியின் வரலாறு காணாத மாசுபாடு குறித்தும், அது ஒரு தேசிய அவசரநிலையாக உருவெடுத்துள்ளதை குறித்தும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். மாநில வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் டெல்லி மக்களின் வாழ்வாதாரம் ஆகிய இரண்டு முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து அவர் பேசியது அவையில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது.

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு குட் நியூஸ்! தேர்வர்களே ரெடியா - அரசின் இலவச வகுப்புகள் அறிவிப்பு

தமிழகத்தின் உரிமைக் குரல்: ரூ.9,000 கோடி நிலுவை

மத்திய அரசு தமிழகத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு தொடர்ந்து நிதி ஒதுக்காமல் பாரபட்சம் காட்டுவதாக வில்சன் எம்.பி. குற்றம் சாட்டினார். குறிப்பாக மூன்று முக்கிய திட்டங்களில் உள்ள நிலுவை தொகையை அவர் பட்டியலிட்டார்.

  • சமக்ர சிக்‌ஷா அபியான் (கல்வித் திட்டம்): தேசிய கல்வி கொள்கையை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்காததை காரணமாகக் கூறி, பள்ளி கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ரூ.3,548 கோடி நிதியை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இது குழந்தைகளின் கல்வி உரிமையைப் பாதிக்கும் செயல் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
  • ஜல் ஜீவன் மிஷன் (குடிநீர் திட்டம்): அனைவருக்கும் குடிநீர் வழங்கும் இந்த முக்கிய திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கு சேர வேண்டிய ரூ.3,112 கோடியை மத்திய அரசு இன்னும் வழங்கவில்லை.
  • நெல் கொள்முதல் மானியம்: விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்வதற்கும், அதற்கான மானியங்களை வழங்குவதற்கும் மத்திய அரசு தர வேண்டிய ரூ.2,670 கோடி நிலுவையில் உள்ளது.

மொத்தமாக சுமார் ரூ. 9,330 கோடி நிதியை மத்திய அரசு உடனடியாக தமிழ்நாட்டிற்கு விடுவிக்க வேண்டும். இது மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கும், மக்கள் நலனுக்கும் அத்தியாவசியமானது" என்று வில்சன் தனது உரையில் அழுத்தமாகத் தெரிவித்தார்.

விஷவாயு அறையாக மாறிய டெல்லி

டெல்லி மாசுபாடு குறித்து பேசிய அவர், இது ஒரு சட்டரீதியான கவலை என்பதை தாண்டி, ஒரு தேசிய அவசரநிலையாக மாறிவிட்டது என்றார். "டெல்லி ஒரு விஷவாயு அறையாக மாறிவிட்டது. இங்குள்ள மக்கள் உயிர்வாழ்வதற்கே மூச்சு திணறும்போது நாடாளுமன்றம் அமைதியாக வேடிக்கை பார்க்ககூடாது," என்று அவர் காட்டமாகத் தெரிவித்தார். 2025-ம் ஆண்டில் ஒரு நாள் கூட உலக சுகாதார அமைப்பின் பாதுகாப்பான காற்று தரத்தை டெல்லி எட்டவில்லை என்றும், இந்த மாசுபாட்டால் டெல்லி மக்கள் தங்களது ஆயுட்காலத்தில் சராசரியாக 8 ஆண்டுகளை இழந்து வருவதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.

"டெல்லி மாசுபாட்டிற்குக் காரணம் பஞ்சாப், ஹரியானா மாநிலங்களில் பயிர்க்கழிவுகளை எரிப்பது மட்டுமல்ல. அதைவிட முக்கிய காரணம் வாகனங்களிலிருந்து வெளியாகும் புகை தான். எனவே, கடும் புகைமூட்டம் நிலவும் குளிர்கால மாதங்களில் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை டெல்லியில் நடத்துவது அவசியம்தானா என்பதை மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலிக்க வேண்டும். அரசமைப்பு சட்டப்படி அனைத்து அமர்வுகளும் டெல்லியில் தான் நடக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எதுவும் இல்லை," என்று ஒரு புதிய கோரிக்கையையும் அவர் முன்வைத்தார்.

மேலும் படிக்க  | TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!

