  டாஸ்மாக் 10 ரூபாய் பரிசு, போஸ்ட் ஆபீஸில் ஆதார் அப்டேட்- தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்

டாஸ்மாக் 10 ரூபாய் பரிசு, போஸ்ட் ஆபீஸில் ஆதார் அப்டேட்- தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்

TASMAC, Post Office : டாஸ்மாக் 10 ரூபாய் பரிசு, போஸ்ட் ஆபீஸில் ஆதார் அப்டேட் உள்ளிட்ட முக்கிய அப்டேட்டுகள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக வெளியாகியுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 6, 2026, 05:44 PM IST
  • டாஸ்மாக் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
  • பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் திட்டம் இன்று முதல் அமல்
  • போஸ்ட் ஆபீஸ் அலுவலகங்களில் ஆதார் அப்டேட்

TASMAC, Post Office : தமிழ்நாட்டு மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டு முக்கிய அப்டேட்டுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளது. சென்னை வாசிகள், குறிப்பாக குடிமகன்களுக்கு இது குட்நியூஸ். குடித்த பாட்டிலை திரும்ப கொடுத்தால் 10 ரூபாய் பெற்றுக்கொள்ளலாம். பல்வேறு மாவட்டங்களில் இத்திட்டம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கும் நிலையில், சென்னையில் இன்று முதல் இத்திட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

டாஸ்மாக் அறிவிப்பு

இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், சென்னை வடக்கு, தெற்கு, மத்தியம் மாவட்டத்தில் காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டம் 06-01-2026 முதல் அமல்படத்தப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் மது அருந்திவிட்டு காலி மதுபாட்டில்களை பொது வெளியில் வீசுவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, அவற்றை மதுபானக் கடைகளிலேயே திரும்பப் பெறும் திட்டத்தின்படி, மதுபாட்டில்களை வாங்கும் போது மதுபாட்டில் ஒன்றுக்கு ரூ.10/- கூடுதலாகப் பெற்று மது அருந்திவிட்டு காலி மதுபாட்டில்களைத் திரும்ப அதே மதுபான விற்பனைக் கடையில் ஒப்படைக்கும் போது ஏற்கனவே செலுத்திய ரூ.10/-ஐ திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இத்திட்டத்தின் நோக்கம், காலி மதுபாட்டில்களை பொது வெளியில் வீசி சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதைத் தடுப்பதாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அஞ்சல் துறையில் நவீன டிஜிட்டல் சேவைகள் -

பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மூலம் மற்றும் ஆன்லைன் வழியாக வழங்கப்படும் முக்கிய சேவைகள் வருமாறு:

ஆன்லைனில் அஞ்சல் சேமிப்பு கணக்கு 

காகிதப் பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் வகையில், அஞ்சலகங்களில் சேமிப்புக் கணக்கை இ-கேஒய்சி (e-KYC) முறையில் தொடங்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி கைவிரல் ரேகை (பயோ மெட்ரிக்) பதிவு மூலம் எளிதாக சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கலாம். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி கைவிரல் ரேகை (Aadhaar Based Biometric) பதிவு மூலம் எளிதாக சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கவும், பண பரிவர்த்தனைகள் செய்யவும் முடியும்.

Internet Banking (இணைய வங்கி சேவை) - Mobile Banking (மொபைல் வங்கி சேவை)

கணக்கு இருப்பு, பரிவர்த்தனை விவரங்கள், நிதி பரிமாற்றம் உள்ளிட்ட சேவைகள். கைபேசி மூலம் எளிதாக வங்கி சேவைகளை பெறும் வசதி.
ATM சேவைகள் அஞ்சலகங்கள் /வங்கியின் யுவுஆ மையங்கள் மூலம் பணம் எடுப்புஇ இருப்புத் தொகை அறிதல்இ மினி ஸ்டேட்மெண்ட் பெறுதல், PIN மாற்றம் போன்ற பல சேவைகள் 24 மணி நேரமும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது ATM கார்டுகளை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

ATM கார்டுகள்

வாடிக்கையாளர்களின் பெயர் அச்சிடப்பட்ட தனிப்பயன் ATM கார்டுகள் தற்போது வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வகை கார்டுகள் அதிக பாதுகாப்பு மற்றும் எளிதான அடையாள உறுதிப்பாட்டை வழங்குகின்றன. இதுவரை தனிப்பயன் கார்டு பெறாத வாடிக்கையாளர்கள், தங்களது அருகிலுள்ள அஞ்சலகங்களை அணுகி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

மேலும்  படிக்க | டாஸ்மாக் : இன்று முதல் முக்கிய மாற்றம்! பாட்டிலை கொடுத்தால் 10 ரூபாய்

ஆதார் இணைப்பு (Aadhaar Seeding)

அஞ்சல கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அரசு நலத்திட்டத் தொகைகள் நேரடியாக கணக்கில் செலுத்தப்படுவதோடு, கணக்கு பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கிறது. இன்னும் ஆதார் இணைப்பு செய்யாத வாடிக்கையாளர்கள், தங்களது வங்கி கிளை அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மையங்களை அணுகி உடனடியாக இணைப்பை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த சேவைகள் பொதுமக்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி, தபால் துறையின் சேவைகளை பொதுமக்கக்கு எளிமையாக சென்றடைய வைக்கிறது. மேலும் நீலகிரி கோட்டத்திற்க்குட்பட்ட உதகமண்டலம் தலைமை அஞ்சலகத்தில் பொதுமக்களின் வசதியை மேம்படுத்தும் நோக்கில், காலை 8.00 மணி முதல் இரவு 8.00 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்ட அலுவலக நேரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த நீட்டிக்கப்பட்ட அலுவலக நேர சேவைகளை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும் விபரங்களுக்கு தங்கள் அருகிலுள்ள அஞ்சலகங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் மற்றும் www.indiapost.gov.in என்ற இணையதள முகவரியிலும் தகவல்களை பெறலாம் என்று நீலகிரிகோட்டம் அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மேலும்  படிக்க |  போஸ்ட் ஆபீஸ் சேமிப்பு திட்டம் : ரூ.5 லட்சம் முதலீடு செய்தால் 15 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும்..!

மேலும் படிக்க | டாஸ்மாக் முக்கிய அறிவிப்பு! பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கப்படும்

