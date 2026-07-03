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பயிர்க் கடனை தொடர்ந்து நகை கடன் தள்ளுபடியா? வங்கிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு... யாருக்கு கிடைக்கும்?

Tamil Nadu Gold Loan Waiver: தங்க நகை கடன் தள்ளுபடி பற்றி அரசு விரைவில் பெரிய நடவடிக்கை ஒன்றை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கூட்டுறவு மற்றும் அரசு வங்கிகள், கடன் வாங்கிய பயனாளிகள், கடன் அளவு போன்ற தரவுகளை சேகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 03, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:55 PM IST
பயிர்க் கடனை தொடர்ந்து நகை கடன் தள்ளுபடியா? வங்கிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு... யாருக்கு கிடைக்கும்?
Image Credit: Tamil Nadu Gold Loan Waiver (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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