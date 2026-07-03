/பயிர்க் கடனை தொடர்ந்து நகை கடன் தள்ளுபடியா? வங்கிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு... யாருக்கு கிடைக்கும்?

Tamil Nadu Gold Loan Waiver: தமிழகத்தில் நகை கடன் தள்ளுபடி குறித்த ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. இது தொடர்பாக வங்கிகளுக்கு சில முக்கிய உத்தரவுகள் சென்றுள்ளதாகவும், இது தொடர்பான தரவுகளை தயாரிக்கும் பணிகளில் அரசு வங்கிகளும், கூட்டுறவு வங்கிகளும் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது.
தமிழகத்தை பொறுத்த வரை தங்க நகைகள் அழகு சேர்க்கும் ஆபரணங்களாக அதிகம் பார்க்கப்பட்டாலும், இவற்றை முதலீடுகளாகவும், அடமானம் வைக்கும் பொருளாகவும் கருதும் உத்தி மக்களிடையே சமீப காலங்களில் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. ஏராளமானோர், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் அரசு வங்கிகளில் தங்க நகைகளை அடமானம் வைத்து கடன் பெற்றுள்ளனர். சமீப காலங்களில் இவர்கள் மத்தியில் நகை கடன் தள்ளுபடிக்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகி வருகிறது.
தங்க நகை கடன் தள்ளுபடி பற்றி அரசு விரைவில் பெரிய நடவடிக்கை ஒன்றை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கூட்டுறவு மற்றும் அரசு வங்கிகள், கடன் வாங்கிய பயனாளிகள், கடன் அளவு போன்ற தரவுகளை சேகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. தங்க நகை கடன் தள்ளுபடி யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? இதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
தமிழக அரசு சார்பில், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் சில பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு சில குறிபிட்ட உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவற்றில் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது:
வங்கிகள் இந்த தகவல்களை சேகரித்து இவற்றை ஆய்வு செய்யும் பணிகளையும் செய்து வருவதாக கூறப்படுகின்றது.
தற்போது கிடைத்துள்ள தகவல்களின்படி, இந்த தள்ளுபடி திட்டம் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் பொருந்தாது எனத் தெரிகிறது:
|வங்கிகள்
|விவரம்
|கூட்டுறவு வங்கிகள் (Cooperative Banks)
|கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெறப்பட்ட நகை கடன்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தில் முதலிடம் மற்றும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படலாம்.
|பொதுத்துறை வங்கிகள் (Public Sector Banks)
|சில குறிப்பிட்ட அரசு பொதுத்துறை வங்கிகளில் பெறப்பட்ட விவசாய நகை கடன்களும் தற்போதைய பரிசீலனையில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
|தனியார் வங்கிகள் (Private Banks)
|தனியார் வங்கிகள் மற்றும் தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் (Muthoot, Manappuram போன்ற மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிறுவனங்கள்) பெற்ற நகை கடன்களுக்கு இந்தத் திட்டம் பொருந்த வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு.
நகை கடன் தள்ளுபடி குறித்த அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. எனினும், பின்வரும் பிரிவினருக்கு இதில் முக்கியத்துவம் தரப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:
சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள்: விவசாயத்திற்காக நகையை அடமானம் வைத்து கடன் பெற்ற சிறு விவசாயிகள்.
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள்: வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள எளிய குடும்பங்கள்.
5 சவரன் வரம்பு: கடந்த முறையைப் போலவே, இந்த முறையும் 5 சவரன் (40 கிராம்) வரை குறைந்த அளவு நகையை அடமானம் வைத்து கடன் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே தள்ளுபடி வழங்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தினம் தினம் நகை கடன் தள்ளுபடி பற்றிய பல போலி செய்திகள் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகின்றன. எனினும் இவற்றை நம்ப வேண்டாம் என்றும், அரசு வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளுக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது.