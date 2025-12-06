English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. இனி ஒரு ரூபாய் செலவு இல்ல!

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. இனி ஒரு ரூபாய் செலவு இல்ல!

Tamil Nadu Government Free Training For Competitive Exams: அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:44 PM IST
  • அரசு பணி போட்டித் தேர்வுகள்
  • தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பி
  • மிஸ் பண்ணாதீங்க

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட நாள்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட நாள்!
உடல் எடை குறைந்து..ஆளே மாறிப்போன சிறுத்தை சிவா! வைரலாகும் போட்டோ..
camera icon7
Siruthai siva
உடல் எடை குறைந்து..ஆளே மாறிப்போன சிறுத்தை சிவா! வைரலாகும் போட்டோ..
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை - ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசின் டிசம்பர் பரிசு
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை - ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசின் டிசம்பர் பரிசு
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்! தகுதி இருந்தாலும் ரூ.1000 கிடைக்காது!
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்! தகுதி இருந்தாலும் ரூ.1000 கிடைக்காது!
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. இனி ஒரு ரூபாய் செலவு இல்ல!

Tamil Nadu Government Free Training For Competitive Exams: ஒவ்வொரு ஆண்டு அரசு வேலைகளுக்காக இளைஞர்கள் பலரும் தயாராகி வருகிறது. மத்திய அரசு, மாநில அரசு பணிகளுக்காக நடத்தப்படும் தேர்வுகளில் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.  இந்த போட்டித் தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண் எடுத்தால், பணி கிடைக்கும். இதனால், போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கு பலரும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.  

Add Zee News as a Preferred Source

கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள்

இதற்காக பல மாணவர்கள் தனியாக பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர்த்து படித்து வருகின்றனர். ஆனால், அனைத்து தேர்வர்களாலும் தனியாக கட்டணம் செலுத்தி பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு செல்ல முடியாது. பொருளாதார ரீதியாக அவர்களால் பயிற்சி வகுப்பில் சேர முடியாத சூழல் இருக்கும். இதனை நிவர்த்தி செய்வதற்காக தான், தமிழக அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை அரசு நடத்தி வருகிறது. 

இதன் மூலம் தேர்வர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.  தமிழக அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், சீருடைப் பணியாளர்  தேர்வாணையம், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் உள்ளிட்டவை நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது.  இந்த நிலையில், தற்போது தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

எங்கு? எப்போது?

அதாவது, டிசம்பர் 8ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி வரை  கல்வித் தொலைக்காட்சியில் அரசுப் பணி போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இந்த ஐந்து நாட்களும் காலை 7 மணி முதல்  காலை 9 மணி வரை பயிற்சி வகுப்புகள் கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது. மறு ஒளிபரப்பு மாலை 7 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரையும் நடைபெற உள்ளது. மேலும், TN Career Service Employement என்ற யூடியூப் சேனல் வாயிலாகவும் மாணவர்கள் இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை காண முடியும்.  மேலும்,  Tamilnaducareerservices.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இந்த இவ்வணைத்து தேர்வுகளுக்கான மென்பாடக் குறிப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எந்தெந்த தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள்?

5 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், பணியாளர் தேர்வாணையம், ரயில்வே தேர்வு வாரியம், வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் வழங்கப்படுவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி, ரயில்வே, டெட் தேர்வு உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள், இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு அட்டவணை வெளியானது. எனவே, மாணவர்கள் அதற்கு தயாராகி கொள்ளும் வகையில், தமிழக அரசு இந்த சூப்பர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் ஒரு ரூபாய் கூட செலவு இல்லாமல், வீட்டில் இருந்தே பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: குட் நியூஸ்! மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்.. தேதி குறித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

மேலும் படிக்க:  புதிய ரேஷன் கார்டு : பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும், மகளிர் உரிமைத் தொகை இல்லை - முக்கிய தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu govermentFree Training For Competitive ExamsTamil Nadu examsGovernment ExamsTNPSC

Trending News