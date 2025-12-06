டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. இனி ஒரு ரூபாய் செலவு இல்ல!

Tamil Nadu Government Free Training For Competitive Exams: ஒவ்வொரு ஆண்டு அரசு வேலைகளுக்காக இளைஞர்கள் பலரும் தயாராகி வருகிறது. மத்திய அரசு, மாநில அரசு பணிகளுக்காக நடத்தப்படும் தேர்வுகளில் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். இந்த போட்டித் தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண் எடுத்தால், பணி கிடைக்கும். இதனால், போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கு பலரும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள்
இதற்காக பல மாணவர்கள் தனியாக பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர்த்து படித்து வருகின்றனர். ஆனால், அனைத்து தேர்வர்களாலும் தனியாக கட்டணம் செலுத்தி பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு செல்ல முடியாது. பொருளாதார ரீதியாக அவர்களால் பயிற்சி வகுப்பில் சேர முடியாத சூழல் இருக்கும். இதனை நிவர்த்தி செய்வதற்காக தான், தமிழக அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை அரசு நடத்தி வருகிறது.
இதன் மூலம் தேர்வர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். தமிழக அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் உள்ளிட்டவை நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
எங்கு? எப்போது?
அதாவது, டிசம்பர் 8ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி வரை கல்வித் தொலைக்காட்சியில் அரசுப் பணி போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இந்த ஐந்து நாட்களும் காலை 7 மணி முதல் காலை 9 மணி வரை பயிற்சி வகுப்புகள் கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது. மறு ஒளிபரப்பு மாலை 7 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரையும் நடைபெற உள்ளது. மேலும், TN Career Service Employement என்ற யூடியூப் சேனல் வாயிலாகவும் மாணவர்கள் இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை காண முடியும். மேலும், Tamilnaducareerservices.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இந்த இவ்வணைத்து தேர்வுகளுக்கான மென்பாடக் குறிப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எந்தெந்த தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள்?
5 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், பணியாளர் தேர்வாணையம், ரயில்வே தேர்வு வாரியம், வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் வழங்கப்படுவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி, ரயில்வே, டெட் தேர்வு உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள், இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு அட்டவணை வெளியானது. எனவே, மாணவர்கள் அதற்கு தயாராகி கொள்ளும் வகையில், தமிழக அரசு இந்த சூப்பர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் ஒரு ரூபாய் கூட செலவு இல்லாமல், வீட்டில் இருந்தே பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
