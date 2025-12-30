தமிழக அரசு 10 முக்கிய அறிவிப்புகள் 2026: பொங்கல் பரிசு முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரை

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Latest News: தமிழக அரசு 2026-க்கான 10 முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. பொங்கல் பரிசு ₹3000, சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர், TNPSC கால அட்டவணை மற்றும் பல தகவல்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 30, 2025, 04:23 PM IST
  • 2.22 கோடி கார்டுதாரர்களுக்கு ₹3000 ரொக்கப்பணம் வழங்க வாய்ப்பு.
  • சென்னை, கோவை, மதுரையில் 1125 புதிய மின்சார பேருந்துகள்.
  • ஆதிதிராவிடர் பெண்களுக்கு நிலம் வழங்கும் 'நன்னிலம்' திட்டம்

TN Govt Announcements 2026: தமிழகத்தில் 2026-ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் பல்வேறு முக்கிய மாற்றங்களும், புதிய திட்டங்களும் அமலுக்கு வரவுள்ளன. குறிப்பாகத் தேர்தல் ஆண்டைக் கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் பல அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. தமிழக அரசின் மிக முக்கியமான 10 அறிவிப்புகளை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளுவோம். 

1. சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் 2026

தமிழக சட்டப்பேரவையின் 2026-ம் ஆண்டிற்கான முதல் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 20-ம் தேதி காலை 9:30 மணிக்கு ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குகிறது. இது தேர்தல் ஆண்டு என்பதால், ஆளுநர் உரையில் மக்கள் கவரும் வகையிலான பல்வேறு புதிய நலத்திட்டங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2. ஜாக்டோ-ஜியோ காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்தக் கோரி, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பு, ஜனவரி 6, 2026 முதல் மாநிலம் தழுவிய காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இதனால் அரசு அலுவலகப் பணிகள் பாதிக்கப்படக்கூடும்.

3. பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு 2026

தமிழகத்தில் உள்ள 2.2 2 கோடி அரிசி குழும்பு அட்டைதாரர்களுக்கு 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ரொக்க பணம் மற்றும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த முறை ரொக்க பணமாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கான டோக்கன்கள் ஜனவரி முதல் வாரத்தில் வினியோகிக்கப்படும். 

4. மீண்டும் பள்ளிகள் திறப்பு

அரையாண்டு விடுமுறைக்குப் பிறகு, ஜனவரி 5, 2026 அன்று பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படுகின்றன. விடுமுறை நாட்களில் எக்காரணம் கொண்டும் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தக் கூடாது எனப் பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

5. TNPSC 2026 வேலைவாய்ப்பு

டிஎன்பிஎஸ்சி தனது 2026-ம் ஆண்டு தேர்வுக்கால அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் மிக முக்கியமாக குரூப் 4 தேர்வு டிசம்பர் 20 2026 அன்றும் குரூப் 1 தேர்வு செப்டம்பர் 6 2026 அன்றும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

6. மின்சார பேருந்துகள் அறிமுகம்

சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பை கருதி சென்னை, கோவை மற்றும் மதுரை ஆகிய நகரங்களில் முதற்கட்டமாக 1125 மின்சார பேருந்துகளை இயக்கும் பணிகளை தமிழக போக்குவரத்து துறை வரும் புத்தாண்டு முதல் படிப்படியாக தொடங்குகிறது. 

7. இருப்பிடச் சான்றிதழ்

தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல் மற்றும் திருத்த பணிகளுக்காக பொதுமக்கள் வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள் மூலம் கைப்பட இருப்பிட சான்றிதழை பெற்று கொள்ளலாம் என அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதற்கான ஆன்லைன் கட்டணமான ரூபாய் 60 தற்போது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 

8. மகளிர் சொத்துரிமை (நன்னிலம் திட்டம்)

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினப் பெண்களை நில உரிமையாளர்களாக மாற்றும் இத்திட்டத்திற்கு ரூபாய் 20 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, நிலம் வழங்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட உள்ளது. திருவான்மையூர், பாலவாக்கம் உள்ளிட்ட 6 கடற்கரைகளைச் சர்வதேசத் தரத்திற்கு மேம்படுத்த ரூபாய் 24 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

9. புற்றுநோய் தடுப்பூசி (HPV): 

14 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்குக் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயைத் தடுக்க 'ஹெச்.பி.வி' (HPV) தடுப்பூசி வழங்கும் திட்டம் அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் ஆரம்பச் சுகாதார நிலையங்கள் மூலம் விரிவுபடுத்தப்படுகிறது.

10. ஜனவரி விடுமுறைப் பட்டியல்

ஜனவரி மாதத்தில் வரிசையாக விடுமுறை நாட்கள் வருகின்றன. ஜனவரி 15 பொங்கல் ஜனவரி 16 திருவள்ளுவர் தினம் ஜனவரி 17 உழவர் தினம். இதை தொடர்ந்து வரும் வார இறுதியுடன் சேர்த்து ஐந்து நாட்கள் வரை விடுமுறை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதால் பொதுமக்கள் தங்கள் பயணங்களை திட்டமிட அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

