படித்த பெண்கள், ஆண்களுக்கு வீட்டில் இருந்தால் ரூ.1000 உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் படித்து வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் பெண்கள், ஆண்கள் மாத உதவித்தொகை கேட்டு இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். ஏற்கனவே, சேலம், விருதுநகர், மயிலாடுதுறை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், இப்போது திருவாரூர் மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த படித்த பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் அவரவர் கல்வித்தகுதிக்கு ஏற்ப மாத உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். அதிகபட்சம் ரூ.1000 வரை கிடைக்கும். லேட்டஸ்டாக வெளியாகியிருக்கும் அறிவிப்பின் முழுவிவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
திருப்பத்தூர், திருவாரூர் மாவட்ட அறிவிப்பு
திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆண்கள், பெண்கள் என வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் பதிவுசெய்து 31.12.2025 அன்றைய தேதியில் ஐந்து வருடம் முடிவடைந்த, முறையாக பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாத மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சிபெற்ற, மேல்நிலைவகுப்பு(+2), பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சிபெற்ற பதிவுதாரர்கள் தகுதி உடையவர் ஆவர்.
நிபந்தனை
மாற்றுத்திறனாளிகளைப் பொறுத்தவரை, எழுதப்படிக்க தெரிந்தவர் முதல் பத்தாம் வகுப்பு, மேல்நிலைவகுப்பு (+2) மற்றும் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்று பதிவு செய்து 31.12.2025 அன்றைய தேதியில் ஓராண்டு முடிவடைந்த பதிவுதாரர்கள் தகுதி உடையவர் ஆவர். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருமானம் மற்றும் வயதில் உச்சவரம்பு ஏதுமில்லை. பதிவுதாரர் எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனத்திலும் பயில்பவராக இருக்கக்கூடாது. இத்தகுதிகளை உள்ளடக்கிய பதிவுதாரர்களுக்கு, தமிழக அரசால் கீழ்கண்டவாறு உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
விதிமுறைகள்
பொதுப்பிரிவினருக்கு, மாதம் ஒன்றிற்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியின்மை (SSLC-Failed) எனில் ரூ.200/-ம், பத்தாம் வகுப்புதேர்ச்சி (SSLC-Passed) எனில் ரூ-300/-ம்,மேல்நிலை வகுப்புதேர்ச்சி (HSC-Passed) எனில் ரூ.400/-ம், பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி(DEGREE-Passed) எனில் ரூ.600/-ம் 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்பட்டு 3 வருடங்களுக்கு தொடர்புடையவரின் வங்கிகணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும். ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியினபிரிவினர் 45 வயதுக்குள்ளும், இதரபிரிவினர் 40 வயதுக்குள்ளும் இருக்கவேண்டும்.
அதிகபட்ச குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருக்கவேண்டும். அனைத்துவகை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, எழுதப் படிக்க தெரிந்த மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி எனில் ரூ.600/-ம், மேல்நிலை வகுப்பு தேர்ச்சி (HSC-Passed) எனில் ரூ.750/-ம், பட்டப்படிப்புதேர்ச்சி (DEGREE-Passed) எனில் ரூ.1000- மும், ஒவ்வொரு மாதமும் தொடர்புடையவரின் வங்கிகணக்கில் 10 ஆண்டுகளுக்கு செலுத்தப்படும்.
ஏற்கனவே மூன்றாண்டுகள் / பத்தாண்டுகள் உதவித்தொகை பெற்றவர்கள் மற்றும் பொறியியல், மருத்துவம், விவசாயம் மற்றும் சட்டம் போன்ற தொழில்சார்ந்த பட்டப் படிப்புகள் முடித்தவர்களுக்கு இவ்வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை வழங்க இயலாது. மேலும் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்திருக்கக்கூடாது, வேறு எந்த அலுவலகத்திலும் அரசால் வழங்கப்படும் எந்த நலத்திட்டங்களிலும் உதவித்தொகைப் பெற்று வருபவர்கள் இத்திட்டத்தில் பயனடைய இயலாது.
திருவாரூர் மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்குறிப்பிட்ட தகுதியுடைய பதிவுதாரர்கள், வேலைவாய்ப்பு அலுவலக அடையாள அட்டை, அசல் பள்ளி/கல்லூரி மாற்றுச்சான்றிதழ் மற்றும் அசல் குடும்ப அட்டை ஆகியவற்றுடன் R.V.L நகர், மன்னார்குடி சாலை, விளமல், திருவாரூர் (மேலும் தொடர்புக்கு 04366-224226) என்ற முகவரியில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இலவசமாக நேரில் வருகை புரிந்து விண்ணப்பப்படிவத்தை பெற்றோ அல்லது https://tnvelaivaaippu.gov.in/download.html என்ற இணையதள பக்கத்தில் தரவிறக்கம் செய்து உரிய அறிவுரை பெற்று பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தை 28.02.2026-க்குள் சமர்ப்பித்து பயனடையுமாறு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற 01.10.2020 முதல் 31.12.2020 வரையான காலாண்டில் வேலைவாய்ப்பகத்தில் பதிவு செய்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவு பெற்றுள்ள பொதுப்பிரிவினர் மற்றும் 01.10.2024 முதல் 31.12.2024 வரையான காலாண்டில் வேலைவாய்ப்பகத்தில் பதிவு செய்து ஓராண்டு முடிவு பெற்றுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் நடப்பு காலாண்டிற்கு உதவித்தொகை கோரி விண்ணப்பிக்க ஏதுவாக அச்சிட்ட விண்ணப்ப படிவங்களை திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகவளாகத்தில் 'சி' பிளாக் தரைதளத்தில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் அலுவலக நாட்களில் நேரில் வருகை புரிந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது https/tnvelaivaaippu.gov.in (or) www.tnvelaivaaippu.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு நேரடியாகவும் விண்ணப்ப படிவத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் 'சி.பிளாக் தரைதளத்தில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறிவழிகாட்டும் மையத்தில் அலுவலக நாட்களில் நேரில் வந்து விண்ணப்பபடிவத்தில் தெரிவித்தவாறு பக்க எண் 7 உள்ள வருவாய் துறை சான்றில் வருவாய் ஆய்வாளர் அவர்களின் கையொப்பம் பெற்று பூர்த்தி செய்த விண்ணப்ப படிவத்துடன் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் தங்களுக்குக்கென தனியாக (own account) வங்கி கணக்கு உள்ள புத்தகம், ஆதார் அட்டை குடும்ப அட்டை, கல்விச்சான்றிதழ்கள், சாதி சான்றிதழ். வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை ஆகியவற்றின் அசல் மற்றும் நகலுடன் மார்ச் 31-ஆம் தேதிக்குள் திருப்பத்தூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் விண்ணப்பத்தினை சமர்ப்பித்து பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்.
