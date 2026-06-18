/திருவண்ணாமலை : மாதம் ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.5 ஆயிரம் உதவித்தொகை - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Government : திருவண்ணாமலை: தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் இயங்கும் புகழ்பெற்ற திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயில் சார்பாக, 2026-2027ஆம் ஆண்டிற்கான அர்ச்சகர் மற்றும் ஓதுவார் பயிற்சிப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள இந்து சமயத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் இத்திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பித்துப் பயன்பெறலாம்.
1. அர்ச்சகர் பயிற்சி (சைவ சமயப் பயிற்சி) – ஓராண்டு படிப்பு : தமிழகக் கோயில்களில் சாதி வேறுபாடின்றி தகுதியுள்ள இந்துக்கள் அனைவரும் அர்ச்சகராகும் திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஓராண்டு சான்றிதழ் படிப்பு நடத்தப்படுகிறது.
கல்வித் தகுதி: 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 07/2026 அன்று குறைந்தபட்சம் 14 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், அதிகபட்சம் 24 வயதிற்கு மேற்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவராகவும், இந்து சமயக் கோட்பாடுகளைக் கடைப்பிடிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
பயிற்சிக் காலச் சலுகைகள்: தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்கள் பயிற்சி நிலைய வளாகத்திலேயே தங்கிப் பயில வேண்டும். அவர்களுக்கு இலவச உணவு, உறைவிடம், சீருடை ஆகியவற்றுடன் மாதம் ரூ.10,000/- ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
2. ஓதுவார் பயிற்சி – மூன்றாண்டு படிப்பு : திருக்கோயில்களில் திருமுறைகளைத் தங்குதடையின்றி ஓதுவதற்கென இந்த மூன்றாண்டு சான்றிதழ் படிப்பு நடத்தப்படுகிறது. கல்வித் தகுதி: 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பு: குறைந்தபட்சம் 14 வயது முதல் அதிகபட்சம் 24 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
இதர தகுதிகள்: இயற்கையிலேயே நல்ல சாரீரமும் (குரல் வளம்) மற்றும் உடல் வளமும் பெற்றிருக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள் அல்லது பாதுகாப்பாளர்கள் ஒருவரை உடன்படிக்கைக்குக் கொண்டுவர வேண்டும். இந்து சமயக் கோட்பாடுகளைப் பின்பற்றுபவராக இருக்க வேண்டும்.
பயிற்சிக் காலச் சலுகைகள்: மாணவர்களுக்கு இலவச உணவு, உறைவிடம், சீருடை வழங்கப்படும். இதில் முழு நேர வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000/- மற்றும் பகுதி நேர வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.5,000/- ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். மாணவர்களும் வளாகத்திலேயே தங்கிப் பயில வேண்டும்.
விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டிய சான்றிதழ் நகல்கள்: பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ் மற்றும் மதிப்பெண் பட்டியல், சாதிச் சான்றிதழ் மற்றும் மதச் சான்றிதழ், பிறந்த தேதிச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை நகல்கள், உரிய அலுவலரிடமிருந்து பெற்ற நன்னடத்தை சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
விண்ணப்பம் பெறுதல் மற்றும் சமர்ப்பிக்கும் முறை: விண்ணப்பப் படிவம் பெறும் வழிகள்: தகுதியான நபர்கள் விண்ணப்பப் படிவங்களை திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அல்லது https://annamalaivar.hrce.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள்: 30.06.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பங்கள் அலுவலகத்திற்கு வந்து சேர வேண்டும். விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: இணை ஆணையர் / செயல் அலுவலர், அருள்மிகு அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயில், திருவண்ணாமலை – 606 601. குறிப்பு: மாணவர்களின் சேர்க்கை முற்றிலும் தேர்வுக் குழுவின் முடிவிற்குட்பட்டது.