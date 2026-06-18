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திருவண்ணாமலை : மாதம் ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.5 ஆயிரம் உதவித்தொகை - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Government : திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் கோயிலில் அர்ச்சகர் மற்றும் ஓதுவார் பயிற்சி. மாதந்தோறும் ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகையுடன் அரிய வாய்ப்பு, உடனே விண்ணப்பியுங்கள். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:41 PM IST
திருவண்ணாமலை : மாதம் ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.5 ஆயிரம் உதவித்தொகை - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளி

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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திருவண்ணாமலை : மாதம் ரூ.10 ஆயிரம், ரூ.5 ஆயிரம் உதவித்தொகை - யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
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