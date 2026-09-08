/வேளாண் இயந்திரங்கள் வாங்க 70% மானியம் - விண்ணப்பிக்க தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு

Tamil Nadu Government 70 percentage Subsidy : தமிழ்நாட்டில் வேளாண் பணியாளர்களின் பற்றாக்குறையினை நிவர்த்தி செய்யவும், வேளாண் பணிகளை குறைந்த செலவில் உரிய காலத்தில் மேற்கொள்ளவும், விவசாயிகள் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் வாங்குவதற்கு மானியம் வழங்கப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்தில் ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர், சிறு / குறு விவசாயிகள், பெண் விவசாயிகளுக்கு 50% மானியம் மற்றும் இதர விவசாயிகளுக்கு 40% மானியம் அல்லது அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட மானியத்தொகை இவற்றுள் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் வகுப்பை சேர்ந்த சிறு / குறு விவசாயிகளுக்கு நடைமுறையில் உள்ள 50% மானியத்துடன் கூடுதலாக 20% மானியம் சேர்த்து மொத்தம் 70% மானியமும், ஆதிதிரவிடர், பழங்குடியினர் பிரிவைச் சாராத இதர பிரிவினைச் சார்ந்த சிறு/குறு விவசாயிகளுக்கு விசைக்களையெடுப்பான், நெல்நாற்று நடவு செய்யும் இயந்திரம் மற்றும் தட்டை வெட்டும் கருவி (Chaff Cutter) ஆகிய இயந்திரங்களுக்கு நடைமுறையில் உள்ள 50% மானியத்துடன் கூடுதலாக 10% மானியம் சேர்த்து மொத்தம் 60%மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும் தற்போது வேளாண் இயந்திரமயமாக்கல் துணை இயக்க திட்டத்தின் முதல் தவணையின் கீழ் இம்மாவட்டத்திற்கு 416 வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் இலக்கு பெறப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் இணையதளமான https://mts.aed.tn.gov.in வாயிலாக கிராமவாரியாக இலக்குகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இணையதளம் உழவர் செயலியுடன் தொடர்புடையது. எனவே இத்திட்டத்தில் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளை தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த விவசாயிகள் தரவுதளத்தில் (Agri Stack – Tamil Nadu Farmer Registry) பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகள் உழவர்செயலி மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் 1ஆம் தேதிமுதல் 7ம் தேதி வரையும் மற்றும் 15ம் தேதிமுதல் 21ம் தேதிவரையும் விவசாயிகள் வேளாண் இயந்திரத்திற்கு அல்லது கருவிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இலக்கிற்கு உழவர் செயலி மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஒவ்வொரு மாதமும் 8ம் தேதியன்று, அம்மாதத்தில் 1ஆம் தேதி முதல் 7ஆம் தேதிவரை விண்ணப்பித்த விவசாயிகளின் விண்ணப்பங்கள், வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளின் இலக்கிற்கு ஏற்றவாறு முற்றிலும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட குலுக்கல் தேர்வு முறையில் (Lottery System) இணையதளத்தின் வாயிலாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படும்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு குறுஞ்செய்தி மூலமாக தகவல் தெரிவிக்கப்படும். அதன் பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விவசாயிகள் வேளாண் பொறியியல் துறையால் அங்கீகராம் வழங்கப்பட்ட வேளாண் முகவர்/உற்பத்தியாளர்களை தங்களது சுய விருப்பத்தின் பேரில் தேர்வு செய்து இத்திட்டதின் கீழ் தகுதியின் அடிப்படையில் மானியம் பெற்று பயன்பெறலாம். இக்குலுக்கல் மூலம் தேர்வு செய்யப்படாத விவசாயிகளின் விண்ணப்பங்கள் அடுத்த குலக்கலில் சேரத்துக்கொள்ளப்படும் என்ற விவரம் தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு உதவி செயற்பொறியாளர்(வே.பொ), திருவாரூர் - 9443175599, உதவி செயற்பொறியாளர்(வே.பொ), மன்னார்குடி 9345617265 ஆகிய வேளாண்மை பொறியியல் துறை அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.