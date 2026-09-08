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வேளாண் இயந்திரங்கள் வாங்க 70% மானியம் - விண்ணப்பிக்க தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு

Tamil Nadu Government 70 percentage Subsidy : நெல் நடவு இயந்திரம் உள்ளிட்ட வேளாண் கருவிகள் வாங்குவதற்கு விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. மானியம் உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 08, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:26 PM IST
வேளாண் இயந்திரங்கள் வாங்க 70% மானியம் - விண்ணப்பிக்க தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government 70 percentage Subsidy

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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