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தமிழ்நாடு அரசின் ஆடி ஆஃபர்! ஆதார் கொண்டு சென்றால் காய்கறி விதைகள் பெறலாம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு ஆடி மாதம ஆஃபராக விதைத்தொகுப்புகளை கொடுக்க உள்ளது. பொதுமக்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 02, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:45 AM IST
தமிழ்நாடு அரசின் ஆடி ஆஃபர்! ஆதார் கொண்டு சென்றால் காய்கறி விதைகள் பெறலாம்
Image Credit: Tamil Nadu Government Aadi Offer

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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