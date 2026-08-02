/தமிழ்நாடு அரசின் ஆடி ஆஃபர்! ஆதார் கொண்டு சென்றால் காய்கறி விதைகள் பெறலாம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு ஆடி மாத ஆபராக இலவச விதைத்தொகுப்புகளை வழங்க உள்ளது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஆடி மாத ஆபர் என கூறியுள்ள அரசு, இந்த பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. தேனி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் இது குறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தேனி மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலைத்துறை மூலமாக ஆடிப்பட்ட காய்கறி விதைத் தொகுப்புகள் வழங்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆடி மாதத்தில் காய்கறி விதைப்பது (ஆடிப்பட்டம்) இயற்கையான பருவமழை ஆதரவு, மண்ணின் ஈரப்பதம் மற்றும் செழிப்பான வளர்ச்சி ஆகிய முக்கிய நன்மைகளை தருகிறது. ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை” என்ற பழமொழியின்படி இக்காலத்தில் விதைக்கும் விதைகள் சிறந்த தட்பவெப்பத்தால் முழுமையாக முளைக்கின்றன. ஒவ்வொரு தனிநபரும் தங்கள் உணவில் தினசரி 300 கிராம் காய்கறிகள் எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகும். தினமும் காய்கறிகள் உண்பதால், உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது. மேலும், காய்கறிகளில் நார்ச்சத்து அதிகமாகவும், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது சத்துக்கள் இருப்பதால், ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவாக விளங்குகிறது.
காய்கறிகள் விதைப்புக்கு ஏற்ற மாதமாக ஆடி மாதம் கருதப்படுவதால், தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை மூலம் ஆடிப்பட்ட காய்கறி விதைத் தொகுப்பு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த விதைத் தொகுப்பில் தக்காளி, வெண்டை, கொத்தவரை, பூசணி, இரை, புடலை, பிரிக்கன் மற்றும் கரை ஆகிய 8 வகையான விதைகள் அடங்கி உள்ளது. தொகுப்பு ஒன்றின் விலை ரூ.20/- ஆகும். இவை அனைத்து வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களில் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. எனவே, விவசாயிகள் அந்தந்த வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் தங்களின் ஆதார் அட்டை நகல் வழங்கி ஆடிப்பட்ட விதை தொகுப்புகளை பெற்றுக்கொண்டு பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சிராப்பள்ளி தோட்டக்கலைத்துறையின் மூலம் ஆடிப்பட்டத்திற்கு தேவையான காய்கறி விதைகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை எனும் தமிழ் விவசாய சிறப்பையும் பாரம்பரியத்தையும் காக்கும் நோக்கத்திலும் ஆடி மாதம் காய்கறி விதைகள் விதைப்புக்கு ஏற்ற மாதமாக இருப்பதாலும் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறையின் மூலம் ஆடிப்பட்ட காய்கறி விதைகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த விதைத் தொகுப்பில் கத்தரி, தக்காளி, வெண்டை, கீரை மற்றும் கொத்தவரை ஆகிய 5 வகையான விதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு முழுவிலையில் (ரூ.30/-) விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த விதைத் தொகுப்பானது சுமார் 2 லிருந்து 3 சென்ட் வரை உள்ள வீட்டின் புறக்கடைப்பகுதிகளில் விதைப்பு செய்ய மாவட்டத்தின் அனைத்து வட்டாரங்களிலும் போதுமானதாகும். எனவே விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் ஆதார் அட்டை நகல் வழங்கி ஆடிப்பட்ட விதைத் தொகுப்புகள் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு அந்தந்த வேளாண் விரிவாக்க வட்டார மையத்தில் உள்ள வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்கள் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.