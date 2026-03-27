English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
ஏப்ரல் 23 பொது விடுமுறை... அரசு அறிவிப்பு - 4 நாள் லீவுக்கு வாய்ப்பு!

Tamil Nadu Government: தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இந்நிலையில், வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி பொது விடுமுறை என தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 27, 2026, 06:47 PM IST

Trending Photos

camera icon8
Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாட்டில் மொத்தமுள்ள 38 மாவட்டங்களில் உள்ள 234 தொகுதிகள் உள்ளன. வரும் மே 10ஆம் தேதியுடன் தமிழ்நாட்டின் சட்டப்பேரவை காலாவதியாகும் நிலையில், கடந்த மார்ச் 15ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலமான கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்டவற்றின் சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணையும் தேர்தல் ஆணையத்தால் கடந்த மார்ச் 15இல் வெளியிடப்பட்டது. 

கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களிலும் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இங்கு வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், அனைத்து கட்சிகளின் வேட்பாளர்களும் உறுதியாகிவிட்டன. இன்னும் வாக்குப்பதிவுக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கும் குறைவான நாள்களே உள்ளதால், அனைத்து கட்சிகளுக்கும் அங்கு பரபரப்பாக பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. தேசிய கட்சிகளான பாஜகவும், காங்கிரஸும் தற்சமயம் இந்த மூன்று மாநிலங்களிலேயே கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். 

மேற்கு வங்கத்தை பொருத்தவரை ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 என இரு கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. அங்கு தேர்தல் களம் சூடுபிடித்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்க உள்ளது, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிவரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம். ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி அன்று வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இறுதியாகும். அடுத்து ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. மே 4ஆம் தேதி அன்று 5 மாநிலங்களிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TN Assembly ElectionTamilnadu GovernmentApril 23 Public HolidayTamil NewsTamilnadu

Trending News