  • போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ்! இவ்வளவா? தமிழக அரசு குட் நியூஸ்

போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ்! இவ்வளவா? தமிழக அரசு குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government Pongal Bonus: பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு அனைத்து அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணிபுரியும் 1,03,123 போக்குவரத்து ஊழியர்களுககு சாதனை  ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 13, 2026, 11:16 AM IST
  • போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • பொங்கல் போனஸ் அறிவிப்பு
  • எவ்வளவு தெரியுமா?

போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ்! இவ்வளவா? தமிழக அரசு குட் நியூஸ்

Pongal Performance Incentive For Tamil Nadu Government Transport Employees: தமிழக போக்குவரத்து ஊழியர்களுககு சாதனை ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் அதிகப்படியான பேருந்து சேவைகள் இயக்கப்படுகிறது. நகரங்கள் முதல் குக்கிராமம் வரை அனத்து பகுதிகளுக்கு தங்குதடையின்று பேருந்து போக்குவரத்து சேவை இருந்து வருகிறது. 

போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ்

இதில், மகளிருக்கு இலவச விடியல் பயணமும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. மேலும், பல்வேறு  வகையான பேருந்துகளையும் தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. பயணிகள் வசதிக்காக  விடுமுறை நாட்கள், பண்டிகை நாட்களில் சிறப்பு பேருந்துகளையும் தமிழக அரசு இயக்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமமிழக அரசு பேக்குவரத்து  துறை ஊழியர்களுக்காக சூப்பரான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் சாதனை ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தமிழ்நாட்டில் சிறப்பான மற்றும் திறமையான போக்குவரத்து சேவையை பொதுமக்களுக்கு அளிப்பதில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் இயங்கும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தான் பயணிகள் அடர்வு, பேருந்து பயன்பாடு, எரிபொருள் செயல்திறன் ஆகியவற்றில் உயர்ந்து விளங்குகின்றன.

குக்கிராமம் முதல் மாநகரங்கள் உட்பட மக்கள் குடியிருக்கும் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் தங்குதடையின்றி, போக்குவரத்து சேவை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது. தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள், தமிழ்நாடு போக்குவரத்து வளர்ச்சி நிதி நிறுவனம், பல்லவன் போக்குவரத்து அறிவுரைப் பணிக்குழு ஆகிய அனைத்து நிறுவனங்களிலும் தற்போது சுமார் ஒரு இலட்சம் பணியாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றார்கள்.

எவ்வளவு தெரியுமா?

பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள், தமிழ்நாடு போக்குவரத்து வளர்ச்சி நிதி நிறுவனம், பல்லவன் போக்குவரத்து அறிவுரைப் பணிக்குழு ஆகியவற்றில் பணிபுரியும், போக்குவரத்து கழகங்களின் பணியாளர்களில், 2025-ஆம் ஆண்டில் 91 நாட்கள் மற்றும் அதற்கு மேலும், ஆனால் 151 நாட்களுக்கும் குறைவாக பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு 85 ரூபாய் வீதமும்; 151 நாட்கள் மற்றும் அதற்கு மேலும் ஆனால் 200 நாட்களுக்கும் குறைவாக பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு 195 ரூபாய் வீதமும், 200 நாட்கள் மற்றும் அதற்கு மேலும் பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு 625 ரூபாய் வீதமும் பொங்கல் "சாதனை ஊக்கத் தொகை" வழங்கப்படும்.

இந்த உத்தரவின்படி, அனைத்து அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் பணிபுரியும் ஒரு இலட்சத்து மூன்றாயிரத்து நூற்று இருபத்து மூன்று போக்குவரத்துக் கழகப் பணியாளர்களுக்கு ரூபாய் ஆறு கோடியே பதினான்கு இலட்சத்து தொண்ணூற்று இரண்டாயிரம் சாதனை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னதாக,  தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. அதாவது, சி மற்றும் டி பிரிவை சார்ந்த ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.3,000 என்ற உச்ச வரம்பிற்குட்பட்டு போனஸ் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்து இருந்தது. தொகுப்பூதியம், சிறப்புகால முறை ஊதியம் பெறும் பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு ரூ.1,000 சிறப்பு மிகை ஊதியம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. 

மேலும் படிக்க: குஷியில் மாணவர்கள்! பொங்கலுக்கு நாளை முதல் 5 நாட்கள் விடுமுறை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க: குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ஜாக்பாட்! இனி ரூ.1000-க்கு பதில் ரூ.1500 அல்லது ரூ.2000? அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்

Pongal bonusPongal Bonus 2026Tamil Nadu Pongal 2026Tamil Nadu Government EmployeesTNSTC Employees

