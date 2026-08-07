/விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் நியூஸ்! 90% மானியத்தில் மின் இணைப்பு - அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகளுக்கு மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. தாட்கோ மூலம் அதிவேக மின் இணைப்பு திட்டம், மானியத்தில் வேளாண் இயந்திரங்கள், நெல்லடிக்கும் களம் (களத்து மேடு) அமைக்கும் திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். எந்தெந்த மாவட்ட விவசாயிகள் எந்தெந்த திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தாட்கோ மூலமாக பழங்குடியின விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் மின் இணைப்பு பெற துரித மின் இணைப்புத் திட்டம் (Fast track power Supply) நடைமுறைப்படுத்த உள்ளது. 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டில் தாட்கோ மூலமாக 100 பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு துரித மின் இணைப்புத் திட்டத்தினை 90 சதவீதம் மானியத்துடன் செயல்படுத்துவதற்கு ரூ. 2.33 கோடி நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. அதன்படி, newscheme.tahdco.com என்ற தாட்கோ இணையதளத்தில் துரித மின் இணைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பழங்குடியின விவசாயிகள் தங்கள் விண்ணப்பத்தினை பதிவேற்றம் செய்து பயன்பெறலாம் என செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
வேளாண் இயந்திரமயமாக்கம் உப இயக்கம்(SMAM)- திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் வேளாண் இயந்திரங்கள் வழங்கப்படுகிறது என கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். பெருகி வரும் தொழில் நுட்ப சக்திகளை பயன்படுத்தி, விவசாயிகள் தங்களுடைய விளை நிலங்களில் விவசாயப் பணிகள் மேற்கொள்ள வேலையாட்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவதை கருதியும், குறித்த காலத்தில் விவசாயிகள் பயிர் சாகுபடி மேற்கொள்ளவும், விவசாயத்தினை இயந்திரமயமாக்கிடும் நோக்கத்துடனும், வேளாண்மை இயந்திரமயமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் அரசு விவசாயிகளின் நலன் கருதி விவசாயிகளுக்கான வேளாண் இயந்திரங்கள்/கருவிகள் அரசு மானியத்தில் வழங்குகிறது.
தனிநபர் மற்றும் பொதுப்பிரிவினைச் சார்ந்த விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீத மானியமும், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் பிரிவினைச் சார்ந்த சிறு/குறு விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக 20 சதவீத மானியமும், இத்திட்டம் மூலம் வேளாண் இயந்திரங்கள்/கருவிகள் மானியத்தில் வழங்கப்படுகின்றது. இம்மாவட்டத்திற்கான 2026-27 ஆம் நிதி ஆண்டிற்குரிய இலக்குகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் எதிர்நோக்கப்படுகிறது. மேலும் அரசாணையின்படி, இத்திட்டத்தில் பயன் பெற விரும்பும் விவசாயிகள் "உழவர் செயலி"-இல்(One time Registration) மட்டுமே பதிவு செய்திட வேண்டும் என்றும், அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றியே விவசாயிகள் விண்ணப்பித்த வேளாண் இயந்திரம் அவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அதற்கான மானியம் அரசால் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டம் பற்றிய மேலும் விவரங்கள் அறிந்து கொள்ள ஏதுவாக கடலூர், குறிஞ்சிப்பாடி, பண்ருட்டி, வட்டாரத்தில் உள்ள விவசாயிகள் கடலூர் உதவி செயற்பொறியாளர் (வே.பொ) அலுவலகத்தையும், காட்டுமன்னார்கோயில், கீரப்பாளையம், குமாரட்சி, மேல்புவனகிரி, பரங்கிப்பேட்டை, ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்டாரத்தில் உள்ள விவசாயிகள் சிதம்பரம் உதவிசெயற் பொறியாளர் (வே.பொ) அலுவலகத்தையும், மற்றும் கம்மாபுரம், மங்களுர், நல்லூர், விருத்தாசலம் வட்டாரத்தில் உள்ள விவசாயிகள் விருத்தாசலம் உதவி செயற்பொறியாளர்(வே.பொ) அலுவலகங்களையும் தொடர்பு கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேபோல், கடலூரில் நெல்லடிக்கும் களம் (களத்து மேடு) அமைக்கும் திட்டத்துக்கும் விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம். வேளாண்மை பொறியியல் துறை சார்பாக, கடலூர் மாவட்ட விவசாயிகளின் விளைபொருட்களைப் பாதுகாக்கவும், அறுவடைக்குப் பிந்தைய தானிய இழப்பைக் குறைக்கவும் நெல்லடிக்கும் களம் (Threshing Floor) அமைக்கும் சிறப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தபட உள்ளது.
அதன்படி விவசாயிகள் தங்களின் சொந்த விவசாய நிலங்களில் 10 மீட்டர் x 10 மீட்டர் அளவீட்டில், மொத்த மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5.60/- இலட்ச செலவில் நீண்ட நீடித்து பயன்படும் வகையில் தரமான சிமெண்ட் தளம் அமைக்கப்படுகிறது. இதில் அதிகபட்சமாக 50 சதவீதம் ரூ.2.80/- இலட்சம் வரையில் விவசாயின் வங்கி கணக்கிற்கு அரசு பின்னேற்பு மானியமாக வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தின் மூலம் வெயில் மற்றும் எதிர்பாராத மழை பாதிப்புகளில் இருந்து நெல்/தானியங்களைப் பாதுகாப்பாக உலர்த்திடவும், சுலபமாக இயந்திரங்கள் மூலம் நெல் அடிக்க முடிவதால் செலவீனம் குறைத்திடவும், தானிய இழப்பு தவிர்க்கப்பட்டு, சுத்தமான மற்றும் தரமான தானியம் கிடைத்திடவும், அதன் மூலம் விவசாயிகள் வருமானம் அதிகரித்திட இயலும்.
மேற்படி, களம் அமைத்து தானியப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தகுதியுள்ள விவசாயிகள் விண்ணப்பம், சிட்டா, அடங்கல் வரைபடம், ஆதார் நகல், பான் கார்டு. வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல் ஆகிய விவரங்களுடன், அண்ணாகிராமம், கடலூர், குறிஞ்சிப்பாடி, பண்ருட்டி, வட்டாரத்தில் உள்ள விவசாயிகள் கடலூர் உதவி செயற்பொறியாளர் (வே.பொ) அலுவலகத்தையும், காட்டுமன்னார்கோயில், கீரப்பாளையம், குமாரட்சி, மேல்புவனகிரி, பரங்கிப்பேட்டை, ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்டாரத்தில் உள்ள விவசாயிகள் சிதம்பரம் உதவி செயற்பொறியாளர் (வே.பொ) அலுவலகத்தையும், கம்மாபுரம், மங்களூர், நல்லூர், விருத்தாசலம் வட்டாரத்தில் உள்ள விவசாயிகள் விருத்தாசலம் உதவிசெயற்பொறியாளர் (வே.பொ) அலுவலகங்களையும் தொடர்பு கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்தெரிவித்துள்ளார்.