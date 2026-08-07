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விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் நியூஸ்! 90% மானியத்தில் மின் இணைப்பு - அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு அதிவேக மின்இணைப்பு திட்டம் உள்ளிட்ட மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 07, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:08 AM IST
விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் நியூஸ்! 90% மானியத்தில் மின் இணைப்பு - அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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