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தொழில் கடன் முதல் மாடு லோன் வரை - தமிழ்நாடு அரசின் 4 புதிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government loan schemes : பெண்களுக்கான தொழில் கடன், மாணவர்களுக்கான கல்விக்கடன், விவசாயிகளுக்கான மாட்டு லோன் உள்ளிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 02, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:47 PM IST
தொழில் கடன் முதல் மாடு லோன் வரை - தமிழ்நாடு அரசின் 4 புதிய அறிவிப்புகள்
Image Credit: Tamil Nadu Announces 4 New Loan Schemes for WomenSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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