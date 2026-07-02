/தொழில் கடன் முதல் மாடு லோன் வரை - தமிழ்நாடு அரசின் 4 புதிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government loan schemes : தமிழ்நாடு அரசு பெண்கள், மாணவர்கள், விவசாயிகள் உள்ளிட்டோர் லோன் பெற விண்ணப்பிக்குமாறு அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு குறித்த முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டு தகுதியானவர்கள் இந்த லோன்களுக்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்குத் தொழில் கடன் வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் பெண்கள் புதிய தொழில்களைத் தொடங்க அல்லது தங்களின் தொழிலை மேம்படுத்த 25 சதவீத மானியத்துடன் ரூ. 10 லட்சம் வரை தொழில் கடன் பெற்றுப் பயன்பெறலாம்.
இக்கடன் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பெண்களுக்கு 18 முதல் 55 வயது வரை வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தகுதியுடைய பயன்முறையாளர்கள் www.msmeonline.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விபரங்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்குத் தஞ்சாவூர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட தொழில் மையப் பொதுமேலாளரைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சார்ந்த மாணவ, மாணவியர்கள் வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி மேற்கொள்வதற்காக இந்த நிதியுதவித் திட்டம் வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்ச கடன் வரம்பாக ரூ. 25 லட்சம் வரை 8 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் வழங்கப்படுகிறது. இக்கடனைத் திரும்பச் செலுத்த 5 வருட தடைக்காலம் உட்பட அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் வரை கால அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது.
மருத்துவம், பல் மருத்துவம், பொறியியல் மற்றும் PhD போன்ற முதுகலை படிப்புகளுக்கு மட்டுமே இக்கடன் பொருந்தும். விண்ணப்பதாரர்கள் SAT, GMAT, GRE போன்ற தகுதி வாய்ந்த நுழைவுத் தேர்வு மதிப்பெண்கள் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டுக் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பிக்கும் நபர்களின் வயது வரம்பு 21 முதல் 40 வயதுக்குள்ளும், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ. 5 லட்சத்திற்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும். இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை www.tabcedco.net இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து உரிய ஆவணங்களுடன் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் அல்லது கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சார்ந்தவர்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக இத்தனிநபர் கடன் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. சிறு வர்த்தகம் அல்லது வணிகம், விவசாயம் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த தொழில்கள் செய்வதற்காக அதிகபட்சமாக ரூ. 25 லட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. இக்கடனுக்கான ஆண்டு வட்டி விகிதம் 7% முதல் 8% வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது, மேலும் கடனைத் திரும்பச் செலுத்த 3 முதல் 6 ஆண்டுகள் வரை கால அவகாசம் தரப்படுகிறது.
இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 18 முதல் 60 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ. 5,00000/- க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். இதற்கான விண்ணப்பங்கள் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் கிடைக்கும். இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் http://tabcedco.net என்ற முகவரியைப் பயன்படுத்தலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் லிமிடெட் (TABCEDCO) மூலம் கறவை மாடுகள் வாங்குவதற்கான சிறப்புக் கடன் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையம் (ஆவின்) அல்லது மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் மூலம் இந்த நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது.
பால் பண்ணை தொடங்க விரும்பும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் உறுப்பினர்களிலிருந்து தகுதியான பயனாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சமாக 2 கறவை மாடுகள் (எருமை உட்பட) வாங்க ரூ. 1,20,000 வரையும், கறவை மாடு ஒன்றுக்கு ரூ. 60,000 வீதமும் கடன் வழங்கப்படும். இக்கடனைத் திரும்பச் செலுத்தும் காலம் 3 ஆண்டுகள் ஆகும், இதற்கான ஆண்டு வட்டி விகிதம் 7 சதவீதம் மற்றும் பயனாளியின் பங்கு 5 சதவீதமாக இருக்க வேண்டும். இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பயனாளிகள் சாதிச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் பிறப்பிடச் சான்றிதழ் ஆகிய ஆவணங்களுடன் ஆவின் அல்லது மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
நிச்சயமாக, மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நான்கு வெவ்வேறு கடன் திட்டங்களின் முக்கிய விவரங்களையும் எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் ஒரே அட்டவணையாகக் கீழே தொகுத்து வழங்கியுள்ளேன்:
|கடன் திட்டத்தின் பெயர்
|தகுதியான மாவட்டங்கள் / அமைப்புகள்
|அதிகபட்ச கடன் வரம்பு மற்றும் மானியம்
|வட்டி விகிதம் & திரும்பச் செலுத்தும் காலம்
|வயது மற்றும் வருமான வரம்பு
|தேவையான தகுதிகள் / ஆவணங்கள்
|விண்ணப்பிக்கும் முறை / இணையதளம்
|வெளிநாட்டு உயர்கல்விக் கடன் திட்டம்
|விருதுநகர் மாவட்டம் (BC / MBC / சீர்மரபினர்)
|ரூ.25 லட்சம்
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8% வட்டி
10 ஆண்டுகள் (5 வருட தடைக்காலம் உட்பட)
வயது: 21 - 40 ஆண்டுகள்
வருமானம்: ரூ.5 லட்சத்திற்குள்
படிவத்தை பதிவிறக்கி மாவட்ட BC/சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் அல்லது கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்கவும். (
www.tabcedco.net)
இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
(www.msmeonline.tn.gov.in)
7% முதல் 8% வட்டி
3 முதல் 6 ஆண்டுகள்
வயது: 18 - 60 ஆண்டுகள்
வருமானம்: ரூ.5 லட்சத்திற்குள்
மாவட்ட BC நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் அல்லது கூட்டுறவு வங்கிகள்.
7% ஆண்டு வட்டி (பயனாளியின் பங்கு 5%)
3 ஆண்டுகள்
பால் பண்ணை தொடங்க ஆர்வமுள்ளவர்கள்.
ஆவணங்கள்: சாதி, வருமானம், பிறப்பிடச் சான்றிதழ்கள்