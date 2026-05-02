கொளுத்தும் கோடை வெயில்! விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட 6 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் கோடை வெப்பம் கொளுத்தும் நிலையில், விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அறிவிப்பில், அரசின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகளுக்கு அரசு கொடுத்துள்ள வழிமுறைகள்...
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நெல் 500 எக்டேரிலும், பயறுவகைப் பயிர்கள் 500 எக்டேரிலும், மற்றும் பருத்தி 70 எக்டேரிலும் பயிரிடப்பட்டு வளர்ச்சி முதல் அறுவடை வரையில் பல்வேறு வளர்ச்சி நிலையில் உள்ளது. அதிகரித்து வரும் வெப்ப அலை மற்றும் வெப்ப நிலையில் இருந்து பயிர்களை பாதுகாத்திட பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
1. உகந்த பயிர்களை தேர்ந்தெடுத்தல்:-
தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பநிலை காரணமாக குளங்கள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் இருப்பு குறைந்து வரும் நிலையில் இறவை, பாசனக்கால் வாயிலாக சாகுபடி மேற்கொள்ளும் விவசாயிகள் தங்களது நீர் இருப்பை பொறுத்து, பயிர் சுழற்சி மற்றும் மாற்றுப் பயிர் சாகுபடி செய்வதன் மூலம் மண்வளம் அதிகரித்து பூச்சி நோய் தாக்குதல் குறைந்து மகசூல் அதிகரிக்கும். குறைவான நீர் தேவைப்படும் (சிறுதானிய) பயிர்களான சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு, குதிரைவாலி மற்றும் பயறுவகைப் பயிர்களான உளுந்து, பாசிப்பயறு, தட்டைப்பயறு மற்றும் எண்ணெய்வித்து பயிரான நிலக்கடலை ஆகியவற்றை சாகுபடி செய்ய தேர்ந்தெடுக்கலாம். மேலும் விவசாயிகள் தமது கிணறுகளில் உள்ள நீருக்கேற்ப குறைந்த வயதுடைய மற்றும் குறைவான நீர் தேவை உள்ள பயிர்களை தேர்வு செய்து சாகுபடி செய்து அதிக விளைச்சல் பெறலாம்.
2. நீரைப்பயன்படுத்தும் முறை :-
விவசாயிகள் அதிகாலை அல்லது மாலை வேளைகளில் பயிருக்கு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும். நண்பகல் 12 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணிவரை விவசாயிகள் வயல்வெளிக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். மண்ணில் ஈரப்பதம் உள்ளபோது மட்டுமே உரம் மற்றும் பூச்சி மருந்தினை தெளிக்க வேண்டும். மேலும் விவசாயிகள் தாங்கள் சாகுபடி செய்யும் பயிருக்கேற்ப சொட்டு நீர் பாசனம் மற்றும் தெளிப்பு நீர்ப்பாசன முறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் பாசன நீர் வீணாவதை தடுப்பதுடன், பயிரின் தேவைக்கேற்ப நீர்ப்பாசனம் செய்வதால் மகசூல் அதிகரிக்கிறது.
3. மண்ணின் ஈரப்பதத்தை பாதுகாக்க மூடாக்கு இடுதல்:-
அதிக வெப்பநிலை காரணமாக மண்ணின் ஈரத்தன்மை மற்றும் பாசன நீர் ஆவியாக வீணாவதை தடுக்கும் வகையில் மண்ணின் மேற்பரப்பில் காய்ந்த இலை தளைகள் தென்னை நார்க்கழிவு, மரத்தூள் அல்லது பாலித்தீன் தாள்களைக்கொண்டு மூடாக்கு இடலாம். இது மண்ணை குளிர்ச்சியாக வைத்து நீர் ஆவியாதலைத் தடுத்து மண் அரிப்பைத்தடுக்கிறது. செடிக்கு அருகில் 2-3 அங்குல உயரத்திற்கு தண்டு பகுதியில் சிறிது இடைவெளி விட வேண்டும்.
4. நிழல் வலை அமைத்தல்:-
பச்சை மற்றும் வெள்ளை நிற நிழல் வலைகள் அமைப்பதன் வாயிலாக சுற்றுப்புற அதிக வெப்ப அழுத்தத்தைக் குறைத்து பயிர்கள் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற சீரான சூழலை உருவாக்குகிறது. இது நாற்றங்கால், காய்கறி சாகுபடி மற்றும் மாடித்தோட்டங்களுக்கு சிறந்ததாகும் இதனால் பயிர்களின் நீர் தேவை குறைவதுடன் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
5. பி.பி.எப்.எம். (PPFM Pink Pigmented Facultative Methylotrophs) நுண்ணுயிர் தெளிப்பு :-
நீர் பற்றாக்குறை அல்லது வறட்சியால் பாதிக்கப்படும் பயிர்களுக்கு பி.பி.எப்.எம். தெளிப்பதன் மூலம் பயிர்கள் வறட்சியைத் தாங்கி வளரும். இது ஒரு இயற்கை திரவ நுண்ணுயிர் உரம். ஒரு ஏக்கருக்கு 200 மி.லி. பி.பி.எப்.எம். ஐ 200 லிட்டர் நீரில் கலந்து விசைத் தெளிப்பானைக் கொண்டு தெளிக்கலாம். மேலும் வறட்சியைத் தாங்கும் பிற ஊக்கிகளான KCL மற்றும் Sea weed Extract ஆகியவற்றினையும் பயிர்களின் தன்மைக்கேற்ப தெளிப்பு செய்து பயிர்களை வறட்சியிலிருந்து பாதுகாக்கலாம்.
6. கோடை உழவு செய்தல் :-
கோடை உழவு என்பது வெப்பமான கோடை காலத்தில் சிறப்பு கருவிகளைப் பயன்படுத்தி ஆழமாக உழவு செய்வதாகும். பருவமழைக்கு முன்பு கோடை உழவை மேற்கொள்வதன் மூலம் பூச்சிகளின் கூட்டுப்புழுக்கள் மற்றும் பல்லாண்டு களைகளின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்த முடியும், கோடையில் ஆழ உழும்போது மண்ணில் வாழும் சில பூச்சிகளும் நோய்க்காரணிகளும் புதைக்கப்படுகின்றன அலலது மண்ணிற்கு மேலே கொண்டு வரப்பட்டு பறவைகளால் உண்ணப்படுகிறது.
இவ்வாறு விவசாயிகள் நீர் இருப்பை பொறுத்து வறட்சியை தாங்கி வளரும் மற்றும் பயிர்களை தேர்ந்தெடுத்தல், சொட்டு நீர்ப்பானம் அமைத்தல், மூடாக்கு அமைத்தல் பி.பி.எப்.எம். தெளித்தல் மற்றும் கோடை உழவு செய்தல் ஆகிய முறைகளைப் பின்பற்றி வறட்சியிலிருந்து பயிர்களை பாதுகாத்திட வேண்டும் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுகுமார் ஐஏஎஸ் விவசாயிகளை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
