/Explained : சொந்த வீடு வாங்க பொன்னான வாய்ப்பு: வீடுகள், மனைகள் விற்பனை! தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு, வீட்டு வசதி வாரியம் (TNHB) சார்பில் பொதுமக்கள் அனைவரும் மிக எளிதாகவும், இடைத்தரகர்கள் இன்றியும், வெளிப்படைத்தன்மையுடன் வீடு மற்றும் மனைகளை வாங்குவதற்காக புதிய இணையவழி விற்பனை தளத்தை (Online Allotment Portal) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்புதிய ஆன்லைன் விற்பனை தளத்தை மாண்புமிகு வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் சென்னை நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைத்தார்.
கடந்த ஆண்டு 2,630 அலகுகள் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் மொத்தம் 7,659 அலகுகள் (வீடுகள்/மனைகள்) ஆன்லைன் மூலமாக விற்பனை செய்யப்படவுள்ளன.
இணையதள குலுக்கல் முறை (Lottery System) – 2,842 அலகுகள்:
இத்திட்டத்தின்கீழ் 2,842 அலகுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ளன. இதற்கான விண்ணப்பங்கள் 21.08.2026 முதல் இணைய வழியில் பெறப்படும்.
முன்னோடி முறை (FCFS with Quota) – 2,184 அலகுகள்:
இடஒதுக்கீடு விகிதாச்சார அடிப்படையில் முதலில் வருபவருக்கு முன்னுரிமை (First Come First Served) அளிக்கும் இம்முறையில் 2,184 அலகுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. இதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு 24.08.2026 முதல் தொடங்குகிறது.
பொது ஒதுக்கீடு முறை (Common Pool FCFS) – 1,749 அலகுகள்:
எந்தவித இடஒதுக்கீடு விகிதாச்சாரமும் இன்றி, பொதுப் பிரிவில் முதலில் வருபவருக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் 1,749 அலகுகள் வழங்கப்படவுள்ளன. இதற்கு 25.08.2026 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.
வணிக அலகுகள் மின்னணு ஏலம் (e-Auction) – 884 அலகுகள்:
விற்பனைக்குத் தயாராக உள்ள 884 வணிக அலகுகள் (கடைகள், பிரதான வணிக மனைகள் மற்றும் பொது உபயோக மனைகள்) e-Tender cum e-Auction முறையில் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளன. இதற்கான விண்ணப்பக் காலம் 25.08.2026 முதல் 24.09.2026 வரை ஆகும்.
விண்ணப்பங்களைப் பதிவு செய்ய பொதுமக்கள் https://tnhb.tn.gov.in மற்றும் https://propertysales.tnhb.tn.gov.in ஆகிய அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரிகளை அணுகலாம்.
தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் மூலம் மனைகள் அல்லது வீடுகளைப் பெற விரும்புவோர் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் நபருக்கு 21 வயது நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பதாரர் பெயரிலோ அல்லது அவரது கணவர், மனைவி மற்றும் மைனர் குழந்தைகள் பெயரிலோ தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்திடமிருந்து ஏற்கனவே எந்தவொரு மனை, வீடு அல்லது அடுக்குமாடி குடியிருப்போ வாங்கியிருக்கக் கூடாது.
விண்ணப்பதாரர்களின் மாதாந்திர வருமானத்திற்கு ஏற்ப நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்:
பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவு (EWS): மாதாந்திர வருமானம் ரூ. 25,000/- வரை உள்ளவர்கள் இப்பிரிவில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
குறைந்த வருவாய் பிரிவு (LIG): மாதாந்திர வருமானம் ரூ. 25,001/- முதல் ரூ. 50,000/- வரை உள்ளவர்கள் இப்பிரிவின்கீழ் வருவார்கள்.
மத்திய வருவாய் பிரிவு (MIG): மாதாந்திர வருமானம் ரூ. 50,001/- முதல் ரூ. 70,000/- வரை உள்ளவர்கள் இப்பிரிவில் சேருவர்.
உயர் வருவாய் பிரிவு (HIG): மாதாந்திர வருமானம் ரூ. 70,000/- க்கு மேல் உள்ளவர்கள் இப்பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம்.
குறிப்பு: உயர் வருவாய் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் விரும்பினால் LIG அல்லது MIG பிரிவுகளிலுள்ள வீடுகளுக்கும் விண்ணப்பிக்க விலக்கு உண்டு; ஆனால் EWS பிரிவிற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.
அரசாணை (நிலை) எண். 2, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறையின் வழிகாட்டுதலின்படி இடஒதுக்கீடு வழங்கி அலகுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன:
பொது மக்களுக்கு 38% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. பட்டியல் சாதியினருக்கு (SC) 18% ஒதுக்கீடும், மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 18% ஒதுக்கீடும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது (இதில் 2% நீதித்துறை அதிகாரிகளுக்கு உட்பட்டது).
மத்திய அரசு, TNEB மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊழியர்களுக்கு 8% ஒதுக்கீடும், இராணுவ வீரர்கள், முன்னாள் படைவீரர்கள் மற்றும் தியாகிகளின் விதவைகளுக்கு 7% ஒதுக்கீடும் வழங்கப்படுகிறது (இதில் 1% வீர் சக்ரா, பரம் வீர் சக்ரா போன்ற விருது பெற்றவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது).
சலவை தொழிலாளர்கள் மற்றும் முடி திருத்துபவர்களுக்கு 4% ஒதுக்கீடும், பணிபுரியும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு 3% ஒதுக்கீடும், TNHB ஊழியர்களுக்கு 2% ஒதுக்கீடும், பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினருக்கு (ST) 1% ஒதுக்கீடும் மற்றும் மொழிப் போராளிகளுக்கு 1% ஒதுக்கீடும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு முன்னுரிமை: மேற்கண்ட அனைத்து பிரிவுகளிலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 3% முன்னுரிமையும், கலைஞர்களுக்கு 5% மற்றும் அரசியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 1% முன்னுரிமையும் அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்).
விண்ணப்பதாரர்கள் https://tnhb.tn.gov.in என்ற தளத்திற்குச் சென்று "Apply Now" பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். பின்னர் உள்நுழைவுப் பதிவை (User ID & Password) உருவாக்கி, தேவையான திட்டம் மற்றும் பிரிவைத் (HIG/MIG/LIG/EWS) தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்த பின், இணையதளக் கட்டண நுழைவாயில் மூலம் முன்பதிவுத் தொகையைச் செலுத்தி விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவிலான வண்ணப் புகைப்படம் (வெள்ளை பின்னணியுடன் JPG/PNG வடிவில் 2MB-க்குள்).
6x2 செ.மீ அளவில் நீல அல்லது கருப்பு மை பேனாவால் கையொப்பமிட்டு ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட கையொப்பப் படம் (10KB - 20KB).
பிறப்புச் சான்றிதழ், பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ் அல்லது மருத்துவச் சான்றிதழ் அடங்கிய வயதுச் சான்று.
வட்டாட்சியரிடமிருந்து பெறப்பட்ட பூர்வீகச் சான்றிதழ் மற்றும் வருமானச் சான்றிதழ்.
அடையாளச் சான்றாக ஆதார் அட்டை மற்றும் PAN அட்டை (விருப்பத்தேர்வு).
இடஒதுக்கீடு மற்றும் சாதிச் சான்றிதழ்கள் (பொருந்துமாயின்).
மொத்த கொள்முதல் திட்டம் (OPS): இத்திட்டத்தின் கீழ் தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் ஆரம்ப வைப்புத் தொகையாக 10% தொகையை இணையவழியில் செலுத்த வேண்டும். மீதமுள்ள 90% தொகையை 90 நாட்களுக்குள் பகுதி பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ செலுத்த வேண்டும்.
சுய நிதித் திட்டம்: இத்திட்டத்தில் ஆரம்ப வைப்புத் தொகையாக 10% செலுத்திய பின்னர், மீதித் தொகையை வாரியம் அளிக்கும் தவணை அட்டவணையின்படி செலுத்தி வர வேண்டும்.
மின் சலான்: கட்டணங்களைச் செலுத்த Virtual Account Number அடங்கிய மின் சலானை உருவாக்கி NEFT, RTGS அல்லது IMPS முறைகளில் செலுத்தலாம். உருவாக்கப்பட்ட மின் சலான் 48 மணிநேரம் மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
சந்தேகங்கள் மற்றும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு TNHB தலைமை அலுவலக அழைப்பு மையத்தைத் தொடர்புகொள்ளலாம்:
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1800-599-6060
வாட்ஸ்அப் உதவி எண்: 9566289561
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: https://tnhb.tn.gov.in