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Explained : சொந்த வீடு வாங்க பொன்னான வாய்ப்பு: வீடுகள், மனைகள் விற்பனை! தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் வீடுகள் மற்றும் மனைகள் வாங்க ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 13, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:03 AM IST
Explained : சொந்த வீடு வாங்க பொன்னான வாய்ப்பு: வீடுகள், மனைகள் விற்பனை! தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Housing Board

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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