/தருமபுரி : வெளிநாடுகளில் படிக்க கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்!

Dharumapuri : தருமபுரி மாவட்ட மக்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள முக்கிய அறிவிப்பு., தமிழ்நாடு அரசு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை மூலம் "அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டம்" செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் வெளிநாடுகளில் உயர்கல்வி பயில்வதற்காக 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான விண்ணப்பங்கள் தற்போது வரவேற்கப்படுகின்றன.
இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள், QS (Quacquarelli Symonds) World University Ranking பட்டியலில் முதல் 1000 இடங்களுக்குள் உள்ள வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் முதுகலைப்பட்டம் (Masters Degree) அல்லது முனைவர் ஆராய்ச்சிப் படிப்பில் (Ph.D / Post Doctoral Research) சேர்க்கை பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பைப் பொறுத்தமட்டில், 01.04.2026 அன்று முதுகலைப்பட்டப் படிப்பிற்கு 35 வயதையும், Ph.D / Post Doctor Research படிப்பிற்கு 40 வயதையும் நிறைவு செய்திருக்கக் கூடாது. மேலும், விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் 12.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மாணவர்களின் சேர்க்கை பெறும் பல்கலைக்கழகங்களின் QS தரவரிசையின் அடிப்படையிலேயே விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்படும்.
2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான விண்ணப்பங்கள் இணையவழியில் (Online) மட்டுமே பெறப்படும். தகுதியுடைய மாணவர்கள் 05.05.2026 முதல் 05.06.2026 வரை தேவையான ஆவணங்களுடன் https://www.tnadw.tn.gov.in/overseas_scholarship அல்லது https://tnadwscholarship.in என்ற இணையதள முகவரிகளின் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். நேரடியாகவோ, தபால் மூலமாகவோ அல்லது கால அவகாசம் முடிந்த பின்னரோ சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது. இத்திட்டம் தொடர்பான அரசாணைகள், வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் விரிவான விவரங்களை www.tnadw.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் முழுமையாகப் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் போது பின்வரும் ஆவணங்களை முறையாகப் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்:
வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சேர்க்கை கடிதம் (University Offer / Admission Letter - Conditional / Unconditional).
இணையவழியில் பெறப்பட்ட சாதிச்சான்றிதழ்.
இணையவழியில் பெறப்பட்ட சமீபத்திய குடும்ப வருமானச் சான்றிதழ்.
10 ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பு, இளநிலை பட்டப்படிப்பு (UG) மற்றும் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு (PG) மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் (பொருந்தக்கூடியவை மட்டும்).
இளநிலை / முதுநிலை பட்டப்படிப்புச் சான்றிதழ் (Degree Certificate / Course Completion Certificate).
ஆதார் அடையாள அட்டை (Aadhar Card), குடும்ப அட்டை (Ration Card) மற்றும் கடவுச்சீட்டு (PAN Card).
பெற்றோர் அல்லது விண்ணப்பதாரரின் சமீபத்திய 3 மாத சம்பளச் சீட்டு நகல் (Latest 3 months salary payslip - பொருந்தினால் மட்டும்).
பெற்றோர் அல்லது விண்ணப்பதாரரின் வருமான வரி தாக்கல் ஆவணங்கள் (Income Tax Returns - பொருந்தினால் மட்டும்).
மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்தால் அதற்கான அடையாள அட்டை (UDID Card - பொருந்தினால் மட்டும்).
சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பதிவேற்றம் செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்தல் தொடர்பான சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், 1800 - 599 - 7638 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி முகவரியைத் தொடர்பு கொண்டு பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இந்த அறிவிப்பினை தருமபுரி மாவட்ட மக்கள் பயன்படுதிக் கொள்ளவும். தகவல் தெரிந்தவர்கள் தேவைப்படும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு தெரியப்படுத்தவும்.