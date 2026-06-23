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விவசாயிகளுக்கு ரூ.8000 மானியம் - யார் யாரெல்லாம் பெறலாம்? தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Nagapattinam : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் குறுவை பருவ நெல் சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் வரை மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 23, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:41 AM IST
விவசாயிகளுக்கு ரூ.8000 மானியம் - யார் யாரெல்லாம் பெறலாம்? தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Nagapattinam Kuruvai Special Package

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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