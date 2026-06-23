/விவசாயிகளுக்கு ரூ.8000 மானியம் - யார் யாரெல்லாம் பெறலாம்? தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Nagapattinam : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டு குறுவை பருவ நெல் சாகுபடியை சிறப்பான முறையில் மேற்கொள்வதற்காக, 17,660 ஹெக்டேர் பரப்பு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குறுவை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குறுவை சிறப்புத் தொகுப்புத் திட்டத்தை மாவட்ட விவசாயிகள் தங்களின் வட்டார வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களை அணுகி தாராளமாகப் பயன்படுத்திப் பயனடையலாம் என்று நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு. கே. ஜே. பிரவீன் குமார், இ.ஆ.ப. அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
இச்சிறப்புத் திட்டத்தின் மூலம், குறுவை பருவத்தில் நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, நெல் இயந்திர நடவு (Machine Planting) அல்லது 'நெப்' (Neub) நெல் விதைப்பு செய்யும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ. 4,000 வீதம், அதிகபட்சமாக இரண்டு ஏக்கர் வரை மானியம் நேரடியாக வழங்கப்படுகிறது.
விவசாயிகளின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கும் பொருட்டு, கீழ்க்கண்டவாறு மானிய விலையில் வேளாண் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றன:
தரமான நெல் விதைகள்: குறுவை சாகுபடிக்குத் தேவையான உயர்தர நெல் விதைகள் 50 சதவீத மானியத்தில் அனைத்து வட்டார வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களிலும் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
திரவ உயிர் உரங்கள்: திரவ உயிர் உரங்கள் 50 சதவீத மானியத்தில் அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ. 60 வீதம், அதிகபட்சமாக 5 ஏக்கர் வரை மானிய விலையில் விவசாயிகளுக்குக் கிடைக்கும்.
நுண்ணூட்ட உரக்கலவை: குறுவை நெல் சாகுபடிக்குத் தேவையான நுண்ணூட்ட உரக்கலவை விநியோகம் செய்ய ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ. 147.60 அல்லது 50 சதவீத மானியம் என்ற அடிப்படையில், அதிகபட்சமாக 5 ஏக்கர் வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியான மானியப் பலன்களைப் பெற விரும்பும் விவசாயிகள் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். விவசாயிகள் தங்களின் விவரங்களை 'உழவன் செயலி' (Uzhavan App) மூலமாக முதலில் முன் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
ஆதார் அட்டை நகல், நடவு செய்ததற்கான ரசீது, கணினி சிட்டா மற்றும் அடங்கல் நகல், வங்கிப் புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல், இயந்திர நடவு செய்தமைக்கான புகைப்படம். மேற்கண்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் உழவன் செயலியில் முன்பதிவு செய்து, அதன் பிரதிகளைத் தங்களின் பகுதி உதவி வேளாண்மை அலுவலர்களிடம் நேரில் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
விவசாயிகளால் பதிவு செய்யப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள், வேளாண் அதிகாரிகளால் கள ஆய்வு செய்யப்பட்டு, அவற்றின் உண்மைத் தன்மை முழுமையாகச் சரிபார்க்கப்படும். அதன் பின்னரே தகுதியான பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மானியத் தொகை நேரடியாகப் பரிந்துரைக்கப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்படும்.
குறுவை சிறப்புத் தொகுப்புத் திட்டம் தொடர்பான கூடுதல் விபரங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு, விவசாயிகள் தங்களின் பகுதி உதவி வேளாண்மை அலுவலர்கள், உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர்கள், உதவி வேளாண்மை அலுவலர் (வேளாண்மை வணிகம்) அல்லது வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொண்டு உரிய விளக்கங்களைப் பெற்றுப் பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு. கே. ஜே. பிரவீன் குமார், இ.ஆ.ப. அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.