தூய்மை பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்... 3 வேளையும் கட்டணமில்லா உணவு.. வெளியான அறிவிப்பு

Free Food For Sanitation Workers : தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மூன்று வேளையும் கட்டணமில்லா உணவு வழங்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. தூய்மை பணியாளர்கள் தங்கள் பணிகளை அதிகாலையிலேயே செய்ய வேண்டிய சூழல் இருப்பதால், அவர்களுக்கு இலவச உணவு வழங்க தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதற்கு பலரும் வரவேற்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழகத்தில் சென்னை, மதுரை, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தூய்மை பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். சமீபத்தில் கூட, சென்னையில் தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது பேசும் பொருளாக மாறியது. பணி நியமனம், சம்பள உயர்வு போன்ற கோரிக்கைகைளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 10 நாட்களாக நடந்த போராட்டம் பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு முடிந்தது. இருப்பினும், நிரந்தரப் பணியாளர் நியமனம் போன்றவை தூய்மை பணியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதே அவர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
தூய்மை பணியாளர்களுக்கு கட்டணமில்லா உணவு
இப்படியான சூழலில், தமிழக அரசு தூய்மை பணியாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மூன்று வேலைளையும் கட்டணமில்லா உணவு வழங்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. தூய்மைப் பணியாளர்கள் தங்களது பணியை அதிகாலையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில், காலை உணவு சமைப்பதற்கும், அதை பணிபுரியும் இடத்திற்கு கொண்டு வந்து அருந்துவதற்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
இப்பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணியில் ஈடுபடும் பணியாளர்களுக்கு காலை உணவு அந்தந்த உள்ளாட்சி அமைப்புக்களால் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டம் முதற்கட்டமாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்டு, படிப்படியாக மற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மத்திய, வடக்கு, தெற்கு வட்டார பகுதிகளில் பணிபுரியும் 29,455 தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களில் உணவு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, காலை 5.30 மணி முதல் 6.00 மணி வரை 166 இடங்களில் 5,159 பணியாளர்களுககு உணவு வழங்கப்பட உள்ளது. மதிய உணவு 1.30 மணி முதல் 2.00 மணி வரை 285 இடங்களில் 22,886 பேருக்கு உணவு வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும், இரவு உணவு 9.30 மணி முதல் 10.00 மணி வரை 5,159 இடங்களில் 166 எண்ணிக்கையில் உணவு வழங்கப்பட உள்ளது. தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மூன்று வேளைகளுக்கும் உணவு வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் இதற்காக ரூ.186 கோடியே 94 லட்சத்து 22,969 செலவிடப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 29,455 தூய்மை பணியாளர்களுக்கு காலை, மதியம், இரவு உணவு வழங்குவதற்கான பணிகளை கண்காணிக்க ஒரு திட்ட மேலாண்மை ஆலோசகர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியால் நியமனம் செய்யப்படும் என்று அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
