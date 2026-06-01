/சொந்தமாக தொழில் தொடங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் இலவச சான்றிதழுடன் கூடிய 5 நாட்கள் பயிற்சி

Tamil Nadu Government : சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்ற கனவோடு இருக்கும் இளைஞர்களுக்காக, தமிழக அரசு ஒரு அருமையான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது. சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் உள்ள தமிழக அரசின் 'தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம்' சார்பில், "நீங்களும் ஒரு தொழிலதிபராகலாம்" என்ற தலைப்பில் 5 நாட்கள் சிறப்பு பயிற்சி முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது.
இப்பயிற்சி முகாம் வரும் ஜூன் 15, 2026 முதல் ஜூன் 19, 2026 வரை (மொத்தம் 5 நாட்கள்) தினசரி காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.
ஒரு தொழிலைத் தொடங்குவது முதல் அதனை வெற்றிகரமாக நடத்துவது வரை தேவையான அனைத்து அத்தியாவசிய விவரங்களும் இந்த 5 நாட்களில் உங்களுக்குக் கற்றுத்தரப்படும்.
தொழில்முனைவோர் ஆவதற்கான அடிப்படைகள் மற்றும் வணிக நெறிமுறைகள்.
பொருட்களைச் சந்தைப்படுத்துதல் (Marketing), பிராண்டிங் (Branding) மற்றும் நவீன டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் முறைகள்.
சந்தை ஆய்வு மற்றும் புதிய தொழிலுக்கான திட்ட அறிக்கை (Project Report) தயாரித்தல்.
நிதி மேலாண்மை, அடிப்படை கணக்குவழக்குகள் (ERP Tally), ஜிஎஸ்டி (GST) மற்றும் இ-வே பில் (e-Way Bill) பற்றிய விவரங்கள்.
சிறு வணிகம் தொடர்பான சட்டங்கள், தமிழக அரசின் மாநில தொழில் கொள்கை மற்றும் MSME தொழில் பதிவு குறித்த முழுமையான விளக்கங்கள்.
தொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ள ஆண், பெண் இருபாலரும் இப்பயிற்சியில் பங்கேற்கலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதியாக 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
குறைந்த வாடகையில் ஏசி விடுதி வசதி!
சென்னையைத் தவிர வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வந்து தங்கிப் படிக்க விரும்பும் பயனாளிகளின் வசதிக்காக, பயிற்சி வளாகத்திலேயே குறைந்த வாடகையில் குளிரூட்டப்பட்ட (AC) தங்கும் விடுதி வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படுபவர்கள் விண்ணப்பிக்கும் போதே இந்த வசதியைக் கேட்டுப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
முன்பதிவு அவசியம் - அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்!
இப்பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள முன்பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும். பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்களுக்குத் தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இது எதிர்காலத்தில் தொழில் தொடங்கவும், கடனுதவி பெறவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களைப் பெற மற்றும் முன்பதிவு செய்ய www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடலாம்.
மேலும் விபரங்களுக்கு அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை கீழே உள்ள எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:
முகவரி: தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை – 600 032.
தொலைபேசி / கைபேசி எண்கள்: 8668102600 / 7806918609