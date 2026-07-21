/ரயில்வே தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அப்டேட்

Tamil Nadu Government, Free Coaching Theni : இந்திய ரயில்வே தேர்வு வாரியம் (RRB) அறிவித்துள்ள உதவி லோகோ பைலட் (Assistant Loco Pilot - ALP) பணியிடங்களுக்கான முதற்கட்டத் தேர்விற்கு (CBT-1) விண்ணப்பித்த நபர்களுக்காக, தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளன. இது குறித்து தேனி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
ரயில்வே தேர்வு வாரியத்தால் 11,127 ALP காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான CBT-1 தேர்விற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கடந்த ஏப்ரல் 2026-இல் வெளியிடப்பட்டது. இத்தேர்வினை எதிர்கொள்ளும் தேனி மாவட்டப் போட்டியாளர்களின் வசதிக்காக, இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் வரும் 23.07.2026 (வியாழக்கிழமை) முதல் தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய வளாகத்தில் தொடங்கப்பட உள்ளன.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்கும் தேர்வர்களுக்குத் தேவையான அனைத்துப் பாடக்குறிப்புகளும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படும். மாணவர்களின் தயார்நிலையைச் சோதிக்கும் வகையில் தொடர்ச்சியான மாதிரித் தேர்வுகளும் (Mock Tests) நடத்தப்படும். மேலும், மாணவர்கள் எளிதில் படித்து பயன்பெறும் வகையில் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான அனைத்து வகையான புத்தகங்களும் அடங்கிய சிறந்த நூலக வசதியும் இந்த வேலைவாய்ப்பு மைய வளாகத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது.
கடந்த ஆண்டில் தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் மூலம் நடத்தப்பட்ட இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றவர்களில் 38 நபர்கள் தேர்ச்சி பெற்று, தற்போது அரசின் பல்வேறு துறைகளில் வெற்றிகரமாகப் பணியாற்றி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எனவே, ரயில்வே ALP (CBT-1) தேர்விற்கு விண்ணப்பித்துள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி நேரடிப் பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பயிற்சி வகுப்பில் சேர விரும்பும் தேர்வர்கள், தங்களது தேர்வு விண்ணப்ப நகல் (Application Copy) மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் (Passport Size Photo) ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர்வது குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு, தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை நேரில் சென்றோ அல்லது 6379268661 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்புகொண்டோ தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.