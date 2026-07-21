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ரயில்வே தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அப்டேட்

Tamil Nadu Government, Free Coaching Theni : தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் ரயில்வே ALP தேர்விற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 21, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:59 AM IST
ரயில்வே தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Government Railway exam free Coaching Theni Latest UpdateSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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