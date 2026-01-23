English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! ஜிஎஸ்டி தாக்கல், பேக்கரி தொழில், இ-காமர்ஸ் பயிற்சி

தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! ஜிஎஸ்டி தாக்கல், பேக்கரி தொழில், இ-காமர்ஸ் பயிற்சி

Tamil Nadu Government : ஜிஎஸ்டி தாக்கல், பேக்கரி தொழில், இ-காமர்ஸ் குறித்த பயிற்சிகளை தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்க உள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 23, 2026, 07:15 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • ஜிஎஸ்டி தாக்கல் , இ-காமர்ஸ் பயிற்சி
  • விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சென்னையில் மூன்று முக்கிய பயிற்சிகளை கொடுக்க உள்ளது. ஜிஎஸ்டி வரித்தாக்கல், பேக்கரி தொழில் பயிற்சி, இ-காமர்ஸ் தொழில் பயிற்சிகளை அரசு சார்பில் கொடுக்கப்பட உள்ளதால் விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம். இதுகுறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜிஎஸ்டி வரித்தாக்கல் பயிற்சி 

தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சென்னையில், 3 நாட்கள் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் ஜிஎஸ்டி இ-வே பில்லிங் மற்றும் வருமான வரி அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் குறித்த பயிற்சி வரும் 28.01.2026 முதல் 30.1.2026 தேதி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மதியம் 5.00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.

இப்பயிற்சியில் ஜிஎஸ்டி அறிமுகம், ஜிஎஸ்டி கூறுகள், ஜிஎஸ்டி பதிவு செயல்முறை, ஜிஎஸ்டி விலைப்பட்டியல் மற்றும் பில்லிங் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் தாக்கல் செயல்முறை, உள்ளீட்டு வரி கடன் (ஐடிசி), உள்ளீட்டு வரி கடன் (ஐடிசி), ஜிஎஸ்டி தணிக்கைகள் மற்றும் மதிப்பீடுகள், ஜிஎஸ்டி இணக்கம் மற்றும் அபராதங்கள், பொதுவான சவால்கள் மற்றும் ஜிஎஸ்டியில் தீர்வுகள், அறிமுகங்கள் வருமான வரி, வருமான வரி கட்டமைப்பு மற்றும் அடுக்குகள், வருமான வரியின் கீழ் வருமான வகைகள், ஐடிஆர் படிவங்கள் அறிமுகம், வருமான வரி விலக்குகள் மற்றும் விலக்குகள், டிடிஎஸ் (மூலத்தில் வரி கழிக்கப்பட்டது), வருமான வரி அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்வதற்கான படிப்படியான செயல்முறை, முன்கூட்டிய வரி மற்றும் சுய மதிப்பீட்டு வரி, வருமான வரி அறிவிப்புகள் மற்றும் ஆய்வு, பொதுவான தவறுகளில் தாக்கல் மற்றும் எப்படித் தவிர்ப்பது, அவற்றை, வருமான வரித் திருப்பிச் செலுத்தும் செயல்முறை, வரி திட்டமிடல் உத்திகள், கேள்வி பதில் பற்றி இப்பயிற்சியில் விளக்குவார்கள். 

மேலும் அரசு வழங்கும் உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் ஆகியவையும் விளக்கப்படும். இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர் (ஆண்/பெண்) 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி 10வது வகுப்புடன் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பயிற்சியில் பங்குபெறும் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி உள்ளது தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். இப்பயிற்சி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை பெற விரும்புவோர் www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மற்றும் தொலைபேசி / கைபேசி எண்கள். தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை- 600 032.  முன்பதிவு அவசியம்: அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்

தினை வகைகள் கொண்டு பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சி

தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சென்னையில், 4 நாட்கள் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் தினை வகைகள் கொண்டு பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் பயிற்சி வரும் 27.01.2026 முதல் 30.01.2026 தேதி வரை காலை 9.30 மணி முதல் மதியம் 6.00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.

இப்பயிற்சியில் பேக்கரி பொருட்களின் ராகி நெய் குக்கீகள், சத்துமாவு குக்கீகள், கோதுமை தேங்காய் குக்கீகள், முத்து சோக்கோ தினை குக்கீகள் (கம்பு), கோடோ முந்திரி தினை குக்கீகள் (வரகு), சிறிய முந்திரி தினை குக்கீகள் (சாமை), சோளம் பிஸ்தா குக்கீகள் (சோலம்), பர்னார்ட் ஜீரா குக்கீகள் (குதிரைவாளி), மசாலா குக்கீகள், முழு கோதுமை ரொட்டி, பழ ரொட்டி, ராகி தினை ரொட்டி, பல தானிய ரொட்டி, ராகி சாக்கோ ரொட்டி, ராகி பிரவுனி, குதிரைவாலி தினை பிரவுனி, கருப்புகோவ்னி தினை பிரவுனி, பல தினை வால்நட் பிரவுனி, டேட்ஸ் தினை பிரவுனி, கோதுமை பிளம் கேக், ராகி சாக்லேட் கேக் தயாரிக்க பயிற்சி கொடுக்கப்படும்.

மேலும், ஜோவர் கேரட் கேக் (Cholam Cake), ஃபாக்ஸ்டெயில் மற்றும் டேட்ஸ் கேக் (தினை), வாழைப்பழம் வால்நட் கேக், தினை வெல்லம் வெண்ணெய் கேக், முழு கோதுமை பீட்சா, முழு கோதுமை பூண்டு ரொட்டி, ராகி கருப்பு காடு கேக், பட்டர்கிரீம் ஃப்ரோஸ்டிங்குடன் தினை வெண்ணிலா கேக் வகைகள் எப்படி தயாரிப்பது பற்றி இப்பயிற்சியில் விளக்குவார்கள். மேலும் தயாரிப்பு சந்தைப்படுத்துதலின் அம்சங்கள் பேக்கிங் லேபிளிங் மற்றும் அதற்காண விலை வழிமுறைகள் ஆகியன கற்றுத்தரப்படும். அரசு வழங்கும் உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் ஆகியவையும் விளக்கப்படும்.

இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர் (ஆண்/பெண்) 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி 10வது வகுப்புடன் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பயிற்சியில் பங்குபெறும் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி உள்ளது தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். இப்பயிற்சி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை பெற விரும்புவோர் www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மற்றும் தொலைபேசி / கைபேசி எண்கள். தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை- 600032. முன்பதிவு அவசியம்: அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்

மின்னணு வர்த்தகம் (இ-காமர்ஸ்) குறித்த பயிற்சி

தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN), சென்னை சார்பில், "மின்னணு வர்த்தகம் (இ-காமர்ஸ்) குறித்த பயிற்சி" என்ற தலைப்பில் மூன்று நாள் பயிற்சி 28.01.2026 முதல் 30.01.2026 வரை, காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை இந்நிறுவன வளாகத்தில் நடத்தப்பட உள்ளது

இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் ஆண்/பெண் /திருநங்கைகள்/ திருநம்பிகள்/ 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்தபட்ச கணினி அறிவு வேண்டும். 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சியில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்திலான தேவைப்படுவோர் முன் பதிவு செய்துகொள்ளலாம். தங்குமிடம் கிடைக்கும்.

இப்பயிற்சி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்புவோர் www.editn.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். அலுவலக வேலை நாட்களில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம். முகவரி: தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு  மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், தொழில்துறை எஸ்டேட், எண் 1, EDI இன்ஸ்டிடியூட் சாலை, SIDCO ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை 600032. தொலைபேசி / கைபேசி: 9360221280 / 8668100181, முன்பதிவு அவசியம். பயிற்சியின் முடிவில் அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentGST filingBakery BusinessBusiness TrainingTamil nadu News

