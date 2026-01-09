English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கோலப்போட்டி நடத்தும் தமிழ்நாடு அரசு, 75 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு - பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்

கோலப்போட்டி நடத்தும் தமிழ்நாடு அரசு, 75 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு - பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்

Tamil Nadu kolam competition : தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் கோலப்போட்டி உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளது. வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பரிசு கிடைக்கும்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 9, 2026, 04:14 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு கோலப்போட்டி
  • பெண்களுக்கு முக்கிய தகவல்
  • 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பரிசு வெல்லலாம்

Tamil Nadu kolam competition : தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், இளைய தலைமுறையினரின் சமூக முன்னேற்றம், உடற்கல்வி, விளையாட்டு. சமூக இணைப்பு மற்றும் உடல்-மன ஆரோக்கியத்தை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் 22.01.2026 முதல் 08.02.2026 வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில், மாவட்ட அளவில் மற்றும் மாநில அளவில் முதலமைச்சர் இளைஞர் விளையாட்டு திருவிழா - "இது நம்ம ஆட்டம் 2026" போட்டிகள் நடத்திட தெரிவித்துள்ளார்கள்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 388 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் 16 வயது முதல் 35 வயது வரையிலான (01.01.1991-க்கு பின்னரும் 31.12.2009-க்கு முன்னரும் பிறந்தவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்) தகுதியுடைய அனைத்து இளைஞர்களும் பங்கேற்கும் வகையில் ஒன்றிய அளவிலான போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளது. ஒவ்வொரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திலும் முதல் இடம் பெறும் வீரர், வீராங்கனைகள் மற்றும் அணிகள் மட்டுமே மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள தகுதி பெறுவர்.

இதுகுறித்த செய்தியினை செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி.திசினேகா இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவிக்கையில், ஊராட்சி ஒன்றிய மற்றும் மாவட்ட அளவில் தடகளம் - 100 மீட்டர் மற்றும் குண்டு எறிதல், கபாடி, வாலிபால், கேரம், கயிறு இழுத்தல் போட்டி, ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் மற்றும் எறிபந்து ஆகிய போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளது. மேலும், மாவட்ட அளவில் ஓவியம், கோலப் போட்டிகள் மற்றும் உடல் ஊனமுற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 100 மீட்டர் ஓட்டமும், பார்வைத்திறன் குறைபாடு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு குண்டு எறிதல் போட்டியும், மனவளர்ச்சி குன்றிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 100 மீட்டர் ஓட்டமும், காது கேளாத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 100 மீட்டர் ஓட்டமும் என மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 4 பிரிவுகளாகவும் போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன.

மாவட்ட அளவில் முதலிடத்தை பெறும் பெண்களுக்கான கபாடி அணி மற்றும் ஆண்களுக்கான ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் அணியினர்களுக்கு மட்டும் மாநில அளவிலான போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. இது தொடர்பாக, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள 8 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் முதலமைச்சர் இளைஞர் விளையாட்டுத் திருவிழா "இது நம்ம ஆட்டம் 2026" போட்டிகளில் ஒன்றிய அளவிலான போட்டிகள் அந்த அந்த ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் 22.01.2026 முதல் 25.01.2026 வரை நடத்தப்படவுள்ளது. மாவட்ட அளவிலான போட்டிகள் செங்கல்பட்டுமாவட்டத்தில் 30.01.2026 முதல் 01.02.2026 வரை நடத்தப்படவுள்ளது. மாநில அளவிலான போட்டிகள் 06.02.2026 முதல் 08.02.2026 வரை நடைபெறவுள்ளது.

ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில் தனிநபர் மற்றும் குழு போட்டிகளில் முதலிடம் பெறுபவருக்கு தலா ரூ.3,000/- பரிசுத்தொகையும், இரண்டாம் இடம் பெறுபவருக்கு தலா ரூ.2,000/- மற்றும் மூன்றாம் இடம் பெறுபவருக்கு தலா ரூ.1,000/- பரிசுத் தொகையும், மாவட்ட அளவில் தனிநபர் மற்றும் குழு போட்டிகளில் முதல் இடம் பெறுபவருக்கு தலா ரூ.6,000/- பரிசுத்தொகையும், இரண்டாம் இடம் பெறுபவருக்கு தலா ரூ.4,000/- மற்றும் மூன்றாம் இடம் பெறுபவருக்கு தலா ரூ.2,000/- பரிசுத்தொகையும், மாநில அளவில் குழு போட்டியில் முதல் இடம் பெறுபவருக்கு தலா ரூ.75,000/- பரிசுத் தொகையும், இரண்டாம் இடம் பெறுபவருக்கு தலா ரூ.50,000/- மற்றும் மூன்றாம் இடம் பெறுபவருக்கு தலா ரூ.25,000/- பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட உள்ளது.

இப்போட்டிகளில் பங்கேற்க இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்திட கடைசி நாள் 21.01.2026 மாலை 5.00 மணி ஆகும். போட்டிகள் நடைபெறும் நாள் அன்று நேரடியாகவும் பதிவு செய்து பங்கேற்கலாம். (குறிப்பு. ஒன்றிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்பவர்கள் அந்த அந்த ஒன்றியத்தில் வசிப்பதற்கான ஆதார் கார்டு / ரேஷன் கார்டு நகல் கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்).

எனவே விளையாட்டில் ஆர்வம் உள்ள பள்ளி / கல்லூரி மாணவ / மாணவியர்கள், மாற்றுத்திறனாளி வீரர் / வீராங்கனைகள், பொதுமக்கள் அனைவரும் தவறாமல் https://sdat.tn.gov.in அல்லது https://cmyouthfestival.sdat.in இணையதளத்தில் உள்ள போட்டிகளில் பங்கேற்பது குறித்தான முழு விவரங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளை படித்து பிறகு சரியான பிரிவில் சரியான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து முன்பதிவு செய்திட கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. (குறிப்பு. போட்டிகள் நடைபெறும் நாள் அன்று நேரடியாகவும் பதிவு செய்து பங்கேற்கலாம்) தாங்களாகவோ அல்லது தாங்கள் பயிலும் பள்ளி, கல்லூரி மூலமாகவோ முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

மேலும் விவரங்களுக்கு, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், செங்கல்பட்டு மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் அலுவலர் அவர்களை 7401703461 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம், அல்லது ஆடுகளம் தகவல் தொடர்பு மையத்தை அனைத்து வேலை நாட்களிலும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை 9514 000 777 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: நெருங்கிய புயல்? அதி கனமழை அலர்ட்.. சென்னைக்கு ஆபத்தா - வெதர்மேன் எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு புதிய திட்டம் - நாளை தொடங்கி வைக்கும் முதலமைச்சர்

