திருவள்ளூர் மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை அறிவிப்பு - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தைப்போல், பல மாதாந்திர உதவித்தொகை திட்டங்கள் நடைமுறையில் இருக்கின்றன. அதில் ஒன்று தான் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகை திட்டம். ஏற்கனவே, சேலம், விருதுநகர், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், இப்போது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வேலைவாய்பற்ற இளைஞர்கள், அதாவது ஆண், பெண் இருபாலரும் தமிழ்நாடு அரசின் மாத உதவித்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
திருவள்ளூர் மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு மாத உதவித்தொகை
திருவள்ளூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் படித்து முடித்து பதிவு செய்து எவ்வித வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்காமல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்காக, மாதம் ஒன்றுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு ரூ.200/-ம், பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.300/-, பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.400/- மற்றும் பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.600/- வீதம் மூன்றாண்டு காலத்திற்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய்
மேலும், அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித் தொகை, மாதம் ஒன்றுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு ரூ.800/-, பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.750/-ம், மற்றும் பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.1000/- வீதம் பத்தாண்டு காலத்திற்கு வேலை வாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற மேற்கண்ட கல்வித் தகுதிகளை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் பதிவு செய்து 31.12.2025 உடன் ஐந்தாண்டு காலம் முடிவுற்ற பதிவுதாரர்களும், அனைத்துவகையான மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவு செய்து ஒரு வருடம் முடிவுற்ற பதிவுதாரர்களும் தகுதியானவர்கள் ஆவார்.
வயது வரம்பு
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் 45 வயதுக்கு மிகாமலும், இதர வகுப்பினர் 40 வயதிற்கு மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும். மனுதாரர் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருமான உச்ச வரம்பு இல்லை.
யாருக்கெல்லாம் இந்த உதவித்தொகை கிடைக்காது?
மனுதாரர் அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனங்கள் வாயிலாக எவ்வித ஊதியம் பெறுபவர் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் தொகை, அரசு துறைகளில் உதவித் தொகை பெறுபவராக இருத்தல் கூடாது. மனுதாரர் அன்றாடம் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு செல்லும் மாணவ / மாணவியராக இருத்தல் கூடாது. இந்நிபந்தனை தொலைதூர கல்வி அல்லது அஞ்சல் வழி கல்விக் கற்கும் மனுதாரருக்கு பொருந்தாது. மேலும். மனுதாரர் உதவித்தொகை பெறும் காலங்களில் வேலைவாய்ப்பு பதிவினை தொடர்ந்து புதுப்பித்து வருபவராக இருத்தல் வேண்டும்.
எங்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
மேற்கண்ட தகுதியுடையவர்கள் திருவள்ளூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்திற்கு அனைத்து அசல் கல்விச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை ஆகியவற்றுடன் நேரில் வருமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. சுய உறுதிமொழி ஆவணம் அளித்தவர்களுக்கு மட்டும் தொடர்ச்சியான உதவித்தொகை மூன்றாண்டுகளுக்கும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் மட்டும் வழங்கப்படும் என்றும், இதுவரை சுய உறுதிமொழி ஆவணம் அளிக்காத பயனாளிகள் உடனடியாக திருவள்ளூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தில் உரிய படிவத்தில் சுய உறுதிமொழி ஆவணத்தினை அளித்து உதவித் தொகையை பெற்று பயன்பெறுமாறு திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.
