பள்ளி சேர்க்கை டூ நீச்சல் பயிற்சி - பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு அரசின் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் பள்ளி செல்லும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, 7 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் ராணுவப் பள்ளியில் சேர்ந்து படிக்க விண்ணப்பிக்கலாம். இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு. அதேபோல், கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
ராணுவ பள்ளி சேர்க்கை
இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி டேராடூனில் ஜனவரி-2027-ம் பருவத்தில் VIII-ம் வகுப்பில் மாணவர்கள் (சிறுவர்கள் மற்றும் சிறுமியர்கள்) சேர்வதற்கான தேர்வு 07.06.2026-ல் நடைபெறவுள்ளது. இத்தேர்விற்கான விண்ணப்பப் படிவம், தகவல் தொகுப்பேடு மற்றும் முந்தைய தேர்விற்கான வினாத்தாள் தொகுப்பை கமாண்டன்ட், இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி, காஹிகாண்ட், டேராடூன், உத்தரகாண்ட் 248003 என்ற முகவரிக்கு www.rimc.edu.in என்ற இணையவழியாக கட்டணம் செலுத்தியோ அல்லது "கமாண்டன்ட், இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி நிதி" அவர்களுக்கு வரைவோலைக்குரிய கிளை எச்.டி.எப்.சி வங்கி, பல்லூபூர் சௌக், ரேடாடூன் (வங்கி குறியீடு-1399) உத்தரகாண்டில் செலுத்தத்தக்க வகையில் வரைவோலையாக அனுப்பியோ பெற்றக்கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து இரட்டை பிரதிகளில் 05.04.2026 மாலை 5.45 மணிக்குள் தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையச் சாலை, பூங்கா நகர், சென்னை 600003 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைத்திடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
01.01.2027 அன்று 1112 வயது நிரம்பியவராகவும், 13 வயதை அடையாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும் அதாவது 02.01.2014-முன்னதாகவும் 01.07.2015-க்கு பின்னதாகவும் பிறந்திருக்கக் கூடாது. இந்த வயது வரம்பில் எந்த தளர்வும் கிடையாது. ஏழாம் வகுப்பு படிப்பவராகவோ அல்லது ஏழாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவோ உள்ள அனைத்து சிறார்களும் இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
எனவே, தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் தங்கள் சிறார்களை இக்கல்லூரியில் சேர்ந்து பயனடையுமாறு தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
நீச்சல் பயிற்சி வகுப்பு
கோடைகால நீச்சல் கற்றுக்கொள் திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி வகுப்புகள்-மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி.பா.பிரியங்கா பங்கஜம்,இ.ஆப, அவர்கள் தகவல்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், தஞ்சாவூர் மாவட்ட அன்னை சத்யா விளையாட்டரங்கத்தில் அமைந்துள்ள குந்தவை நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் கற்றுக்கொள்ளுதல் (Learn to Swim) என்ற திட்டத்தின் கீழ் முதற்கட்ட நீச்சல் பயிற்சி வகுப்புக்கள் ஏப்ரல் 1 ந்தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது. (ஒரு பயிற்சி வகுப்புகள் 12 நாள்கள் நடைபெறும்)
இப்பயிற்சி முகாமில் கலந்துகொள்வதற்கு குறைந்த பட்சம் 9 வயது நிரம்பியவராக இருத்தல் வேண்டும். நீச்சல் பயிற்சி கட்டணம் GST உட்பட ரூ.1770/- செலுத்தி நீச்சல் கற்றுக்கொள்ளலாம். பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் பயிற்சி முடித்ததற்கான சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
முதற்கட்ட நீச்சல் வகுப்பு பயிற்சி முகாம் 01.04.2026 முதல் 16.04.2026 வரையும், இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி முகாம் 17.04.2026 முதல் 02.05.2026 வரையும், மூன்றாம் கட்ட பயிற்சி முகாம் 03.05.2026 முதல் 16.05.2026 வரையும், நான்காம் கட்ட பயிற்சி முகாம் 17.05.2026 முதல் 31.05.2026 வரையும், ஐந்தாம் கட்ட பயிற்சி முகாம் 02.06.2026 முதல் 14.06.2026 வரையும் நடைபெறவுள்ளது.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் பள்ளி மாணவ, மாணவியர்கள், பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களது பெயரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு மாவட்ட விளையாட்டு மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலக தொலைபேசி எண்.04362-235633 என்ற எண்ணிலும், நீச்சல் பயிற்றுநர் திரு.எஸ்.ரஞ்சித்குமார் அவர்களின் தொலைபேசி எண் 9444113813 என்ற எண்ணிலும் மற்றும் மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் அலுவலரின் கைபேசி எண்.7401703496 ஆகியவற்றில் தொடர்பு கொண்டு நீச்சல் பயிற்சி வகுப்பு குறித்த விபரங்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
இன்றைய இளைஞர் சமுதாயம் பல்வேறு மன அழுத்தம், போட்டிகள் நிறைந்த நிலையில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இந்த நீச்சல் பயிற்சியானது அவரவர்களின் உடல் வலிமை மற்றும் மன வலிமையை தரக்கூடிய ஒரே பயிற்சி நீச்சல் பயிற்சியாகும். எனவே, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தினை சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகள், மாணவ, மாணவியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பினை அதிக அளவில் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ