English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : மயிலாடுதுறையில் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் உதவித்தொகை விவரங்கள் பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 9, 2026, 09:22 PM IST
  • கிறிஸ்துவர்களுக்கான உதவித்தொகை
  • தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய விளக்கம்
  • ரூ.1 லட்சம் வரை உதவித்தொகை பெறலாம்

Trending Photos

நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
camera icon8
Team New Zealand
நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை - அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் யார் யாருக்கு?
camera icon12
Today Horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை - அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் யார் யாருக்கு?
பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! மருதமலை கோயிலில் இனி இதற்கு தடை.. அதிரடி உத்தரவு
camera icon7
Marudhamalai Temple
பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! மருதமலை கோயிலில் இனி இதற்கு தடை.. அதிரடி உத்தரவு
எச்சரிக்கை! மார்ச் 15 முதல் அலர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்!
camera icon6
Astro
எச்சரிக்கை! மார்ச் 15 முதல் அலர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்!
கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் கிறித்துவ உபதேசியார்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் வாரியத்தின் மூலம் செயல்படும் நலத்திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது. இதில், கிறித்துவ தேவாலயங்களில் பணிபுரியும் உபதேசியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நலவாரிய தலைவர் விஜிலாசத்தியானந்த், மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த் ஐஏஎஸ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, கிறிஸ்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் உதவித்தொகை விவரங்கள் பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

கிறித்துவ தேவாலயங்களில் பணிபுரியும் உபதேசியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நலவாரிய தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்தாவது: பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை நாள் 18.01.2023-ன்படி கிறித்துவ தேவாலயங்களில் பணிபுரியும் உபதேசியார்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியம் துவக்கப்பட்டது. இவ்வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்படும் உறுப்பினர்களுக்கு, அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் போன்றே இவ்வாரியத்திலும் வழங்கப்படும். 

18 வயது முதல் 60 வயதிற்குள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிறித்துவ தேவாலயங்களில் பணியாற்றும் உபதேசியார்கள், வேதியர்கள், சீஷப்பிள்ளைகள், பாடகர்கள், கல்லறைப் பணியாளர்கள், கிருத்துவ அனாதை இல்லங்கள், தொழுநோயாளியர் மறுவாழ்வு இல்லங்களின் பணியாளர்கள் போன்றோரின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக இந்நலவாரியம் உருவாக்கப்பட்டது. 

கிறித்துவ தேவாலயங்களில் பணிபுரியும் உபதேசியார்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நலவாரியம் மூலம் விபத்து ஈட்டுடறுதித் திட்டத்தின் கீழ் விபத்தினால் மரணம் ஏற்பட்டால் ரூ.1,25,000 உதவித்தொகையும், விபத்தினால் ஊனம் ஏற்பட்டால் ஊனத்தின் தன்மைக்கேற்ப ரூ.10,000 முதல் ரூ.1,00,000 வரை உதவித்தொகையும், இயற்கை மரணத்திற்காக ரூ.30,000 உதவித்தொகையும் வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார். 

மேலும், கல்வி உதவித்தொகை 6ம் வகுப்பு, 9ம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவர்களுக்கு ரூ.1,000 உதவித்தொகையும், முறையான பட்டமேற்படிப்பிற்கு ரூ.4000 உதவித்தொகையும், தொழிற்கல்வி பட்ட மேற்படிப்பிற்கு ரூ.6,000 உதவித்தொகையும், திருமண உதவித்தொகை ஆண்களுக்கு ரூ.3,000 உதவித்தொகையும், பெண்களுக்கு ரூ.5,000 உதவித்தொகையும், மகப்பேறு உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் மகப்பேறு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1000 வீதம் 6 மாதங்களுக்கு மட்டும் ரூ.6000 உதவித்தொகையும் மற்றும் முதியோர் ஓய்வூதியம் (மாதந்தோறும்) ரூ.1,200 உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என  விஜிலாசத்தியானந்த் கூறினார். 

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கிறித்துவமகளிர் உதவும் சங்கம் சார்பில் ஆதரவற்ற, கணவரால் கைவிடப்பட்ட மற்றும் வயதான கிறித்துவ வகுப்பைச்சார்ந்த பெண்களுக்கு உதவிடும் வகையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கிறித்துவ மகளிர் சங்கம் துவங்கப்பட்டுள்ளது. இச்சங்கத்தின் மூலம் ஆதரவற்ற கிறித்துவ விதவைகளுக்கு உதவி செய்தல், மாதாந்திர உதவித்தொகை வழங்குதல் மற்றும் சங்கத்தின் நிதிக்கேற்ப உதவி புரிதல், ஆதரவற்ற கிறித்துவ விதவைகளுக்கு கைவினைப்பொருட்கள் செய்திட பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் சிறுதொழில் துவங்க உதவி, ஆதரவற்ற கிறித்துவ விதவைகளுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை முகாம்கள் நடத்தி, மருத்துவ உதவிகள் கிடைக்கச்செய்தல், தையல், பூ வேலைப்பாடுகள் மற்றும் காலணிகள் செய்வது குறித்த பயிற்சிகள் அளித்து ஏழ்மை நிலையில் உள்ள கிறித்தவ மகளிரின் வாழ்க்கைத் தரம் மேம்படச் செய்ய உதவுகிறது.

இக்கூட்டத்தில், கிறித்துவ தேவாலயங்களில் பணிபுரியும் உபதேசியார்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல் வாரிய உறுப்பினர்கள் எம்.இம்மானுவேல், எல்.ரோஸ்லின் ஜீவா, பிஷப்.பி.மோகன்தாஸ்,போதகர் பிலிப் நெல்சன் லியோ அவர்கள், ஏ.ஜோசப் ஸ்டாலின், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஆர்.பூங்கொடி, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அலுவலர் மலைமகள், மயிலாடுதுறை வருவாய் கோட்டாட்சியர் (பொ) அர்ச்சனா, சீரகாழி வருவாய் கோட்டாட்சியர் சுரேஷ் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | வெறும் 10,000 ரூபாயில் பீச் வெட்டிங்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்.. காதலர்களுக்கு குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentRs.1 Lakh Financial Assistance SchemeMayiladuthurai districtChristians Welfare SchemeMayiladuthurai district announcement

Trending News