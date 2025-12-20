நெசவாளர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானியம் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் நெசவாளர்களுக்கு அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 10 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் பெற நெசவாளர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்போது இந்த அறிவிப்பை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். மற்ற மாவட்டத்தினர், அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களின் அறிவிப்புக்கு ஏற்ப விண்ணப்பிக்கலாம். எனவே, யாரெல்லாம் ரூ.10 லட்சம் மானியம் பெறலாம்?, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.
நெசவாளர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானியம்
பழமையான சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் மூலதன மானியங்கள் வழங்கும் திட்டம் சேலம் நெசவாளர்கள் பயனடையலாம். விசைத்தறி துறையில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு மூன்று ஆண்டுகள் பழமையான சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் (Powerloom Modernisation Scheme) மூலம் மூலதன மானியங்கள் வழங்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் வரையறையின்படி, ஆண்டு தோறும் 3,000 விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கும் பொருட்டு ரூ.30 கோடி நிதியும், பொது வசதி மையங்கள், தறிக்கூடங்கள் மற்றும் தரப்பரிசோதனை ஆய்வகங்களின் உள்கட்டமைப்புகளை நிறுவும் பொருட்டு ரூ.20 கோடி என மொத்தம் ரூ.50 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நெசவாளர்களுக்கு எவ்வளவு மானியம்?
சாதாரண விசைத்தறிகளை நாடா இல்லாத ரேப்பியர் வகை (பல்வேறு உபகரணங்களை உள்ளடக்கியது) தறிகளாக நவீனப்படுத்தி மேம்படுத்துவதற்கு திட்ட தொகையில் 50% மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.1,00,000/- மானியம் என இதில் எது குறைவோ அத்தொகையினை மானியமாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சம் ஒரு தனிநபருக்கு (விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்பவர்) 10 தறிகளை நவீனப்படுத்த ரூ.10.00 இலட்சம் மானியம் வழங்கப்படும்.
புதிய ரேப்பியர் நாடா இல்லாத தறிகள் கொள்முதல் செய்யும் பொருட்டு திட்ட தொகையில் 20% மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.1,50,000/- என இதில் எது குறைவோ அத்தொகையினை மானியமாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சம் தனிநபர் ஒருவருக்கு (விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்பவர்) 5 புதிய ரேப்பியர் தறிகள் கொள்முதல் செய்ய மொத்த நியமனத்தொகையில் ரூ.7.50 இலட்சம் மானியமாக வழங்கப்படும்.
விசைத்தறி தொழிலின் நெசவிற்கு முந்தைய பணிகளை உயர் தரத்துடன் மேற்கொள்ள ஏதுவாக வார்ப்பிங் மற்றும் சைசிங் எந்திரங்கள் (Warping and Sizing). தரப்பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடம் (Testing Lab), வடிவமைப்பு மையம் மற்றும் மாதிரி துணி உற்பத்தி மையம் (Sample Production Centre) உள்ளடக்கிய பொது வசதி மையம் அமைப்பதற்கு மொத்த திட்ட தொகையில் 25% உள்ளது. ரூ.60,00,000/- இதில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாக வழங்கப்படும்.
எங்கே விண்ணபிப்பது?
மேற்படி நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் துணிகளின் தரம் உயர்த்தப்படுவதோடு அதன் உற்பத்தி திறனும் மேம்படுத்தப்படுகிறது. எனவே உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் நிலவும் போட்டியினை எதிர்கொள்ள இத்திட்டம் உதவி புரிகிறது. இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திட, விருப்பமுள்ள நபர்கள் கைத்தறி துணை இயக்குநர் அலுவலகம், அறை எண்.407 நான்காவது தளம், சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், சேலம் -636001 என்ற முகவரியில் செயல்பட்டு வரும் சரக கைத்தறி துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை
'கைத்தறி இரகங்களை விசைத்தறியில் உற்பத்தி செய்தால், ஈரோடு மாவட்ட கைத்தறி அமலாக்கப் பிரிவு_மூலம்_சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்துள்ளார். ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஜவுளித் தொழில் அதிகளவு நடைபெற்று வருகிறது. கைத்தறி தொழிலையும், நெசவாளர்களையும் காப்பாற்றும் நடவடிக்கையாக, கைத்தறி இரக ஒதுக்கீடு சட்டம் அமலில் உள்ளது. இதை அமல்படுத்த ஏதுவாக ஈரோடு மாவட்டம் சூரம்பட்டியில் அமலாக்கப் பிரிவு அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது.
கைத்தறிக்கு என பேட்டு பார்டர் டிசைனில் பருத்தி மற்றும் பட்டுசேலை, வேட்டி, துண்டு. லுங்கி, பெட்ஷீட், டிரஸ் மெட்டிரியல், ஜமக்காளம் உட்பட 11 இரகங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன, மேற்படி இரகங்களை விசைத்தறியில் உற்பத்தி செய்வது கைத்தறி இரக ஒதுக்கீடு சட்டம் 1985 ன்படி குற்றம் ஆகும்.
மேற்படி கைத்தறி இரகங்கள் விசைத்தறிகளில் உற்பத்தி செய்யப்படுவது குறித்து அமலாக்க ஆய்வுக் குழு மூலம் தினசரி ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர்.
ஆய்வின்போது தவறுகள் கண்டறியப்பட்டால் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்து நீதிமன்றம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதற்கு ஆறு மாத சிறை அல்லது தறி ஒன்றுக்கு 5,000 அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்ந்தோ விதிக்கப்படுகிறது. மேற்படி கைத்தறிக்கென ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட இரகங்கள் குறித்த விபரம் தேவை எனில், ஈரோடு அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்தில் தொலைபேசி எண்-2275142, கைபேசி எண்- 7373277596 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
