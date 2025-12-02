English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விவசாயிகளுக்கு ரூ.20,000 தரும் அரசு! எப்படி பெறுவது? அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

விவசாயிகளுக்கு ரூ.20,000 தரும் அரசு! எப்படி பெறுவது? அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government: நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்த விளை நிலத்துக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரூ.20,000 வழங்கப்படும் என அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ராமச்சந்திரன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:14 PM IST
  • விவசாயிகளுக்கு ரூ.20,000 நிவாரணம்
  • தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு
  • எப்படி பெறுவது?

Trending Photos

தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது
camera icon10
Tamil Nadu government
தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது
அமானுஷ்யம்.. பேய்கள்! 5 ராசிக்காரர்களால் உணர முடியுமாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
அமானுஷ்யம்.. பேய்கள்! 5 ராசிக்காரர்களால் உணர முடியுமாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?
நடிகை சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோருவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon6
Actress Samantha
நடிகை சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோருவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
அரசன் படத்துக்காக அடையாளம் தெரியாமல் மாறிய சிம்பு! வைரல் போட்டோ..
camera icon7
Silambarasan TR
அரசன் படத்துக்காக அடையாளம் தெரியாமல் மாறிய சிம்பு! வைரல் போட்டோ..
விவசாயிகளுக்கு ரூ.20,000 தரும் அரசு! எப்படி பெறுவது? அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Announcement For Farmers: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கிய வடகிழக்கு  பருவமழை தமிழகத்தில் நல்ல மழையை கொடுத்திருக்கிறது. இதற்கிடையில், வங்கக் கடலில் உருவான டிட்வா புயலால் தமிழக்ததில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, வட மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பயிர் சேதம்

டிட்வா புயல் தற்போது சென்னைக்கு அருகே ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக இருக்கிறது. இந்த டிட்வா புயல் இன்று மாலை அல்லது இரவுல் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக சென்னைக்கு தெற்கே கரையை கடக்க இருக்கிறது. இதனால், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய உள்ளது. முன்னதாக, டிட்வா புயல் காரமணாக, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், கடலூர், தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில்  கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது.

இதனால், விளைநிலங்களை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விவசாயிகளுக்கு லட்சக்கணக்கில் இழப்பீடு ஏற்பட்டுள்ளது.  கனமழையால் சேதம் அடைந்த  நிலங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர்.  இதனை அடுத்து, முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று (டிசம்பர் 1) ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.

விவசாயிகளுக்கு ரூ.20,000 நிவாரணம்

இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் சேதம் அடைந்த பயிர் நிலங்களை பார்வையிட்டு, உரிய இழப்பீடு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டிருந்தார். அக்டோபர் மாதம் பெய்த கனமழையால் ஏற்பட்ட பயிர் பாதிப்புகளுக்கான கணக்கெடுப்பு பணிகள் முடிவடைந்து, 33 சதவிதத்திற்கும் மேல் பாதிக்கப்பட்ட 4,235 எக்டர் வேளாண் பயிர்களுக்கும்,  345 எக்டர் தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கும் மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து உரிய நிவாரணம் வழங்கிட முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார். 

இந்த நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 2) வேளாண் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன் விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.  கனமழையால் சேதம் அடைந்த பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், "தற்போதைய கணிப்புப்படி, டிட்வா புயலால் 85,500 எக்டேர் பயிர் பாதிப்பு என தெரிகிறது. மழைநீர் வடிந்த பின்னர், பயிர் பாதிப்பு குறித்து முழுமையாக கணக்கெடுத்து உரிய நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும்.  மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.20,000 வழங்கப்படும்” என்றார்.

இழப்பீடு தொகை பெறுவது எப்படி?

டிட்வா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் இழப்பீடு தொகையை பெற, முதலில் அதற்கான படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும். மாவட்ட நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு சென்று, அதற்கான படிவத்தை பெற்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விரைவில் இதற்கான படிவத்தை தமிழக அரசு வெளியிடும். மேலும், சேதம் அடைந்த பயிர்களின் புகைப்படம், ஆதார், சிட்டா நகல், வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் ஆகியவற்றை விண்ணப்ப படிவத்துடன் இணைக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை, வேளாண் துறை உதவி இயக்குநரின் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  விண்ணப்பத்தில் அனைத்து விவரங்களை சரியாகவும், தகுதியாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் இழப்பீடு தொகை செலுத்தப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: கேகேடி லோன் பெற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! டாப் அப் லோன் பெறலாம்

மேலும் படிக்க: குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil nadu GovenmentTamil Nadu farmersfarmers compensationCyclone Ditwahtamil nadu heavy rain

Trending News