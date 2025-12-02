விவசாயிகளுக்கு ரூ.20,000 தரும் அரசு! எப்படி பெறுவது? அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Announcement For Farmers: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கிய வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் நல்ல மழையை கொடுத்திருக்கிறது. இதற்கிடையில், வங்கக் கடலில் உருவான டிட்வா புயலால் தமிழக்ததில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, வட மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது.
பயிர் சேதம்
டிட்வா புயல் தற்போது சென்னைக்கு அருகே ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக இருக்கிறது. இந்த டிட்வா புயல் இன்று மாலை அல்லது இரவுல் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக சென்னைக்கு தெற்கே கரையை கடக்க இருக்கிறது. இதனால், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய உள்ளது. முன்னதாக, டிட்வா புயல் காரமணாக, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், கடலூர், தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது.
இதனால், விளைநிலங்களை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விவசாயிகளுக்கு லட்சக்கணக்கில் இழப்பீடு ஏற்பட்டுள்ளது. கனமழையால் சேதம் அடைந்த நிலங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர். இதனை அடுத்து, முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று (டிசம்பர் 1) ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.
விவசாயிகளுக்கு ரூ.20,000 நிவாரணம்
இந்த நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 2) வேளாண் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன் விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறார். கனமழையால் சேதம் அடைந்த பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், "தற்போதைய கணிப்புப்படி, டிட்வா புயலால் 85,500 எக்டேர் பயிர் பாதிப்பு என தெரிகிறது. மழைநீர் வடிந்த பின்னர், பயிர் பாதிப்பு குறித்து முழுமையாக கணக்கெடுத்து உரிய நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும். மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.20,000 வழங்கப்படும்” என்றார்.
இழப்பீடு தொகை பெறுவது எப்படி?
டிட்வா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் இழப்பீடு தொகையை பெற, முதலில் அதற்கான படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும். மாவட்ட நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு சென்று, அதற்கான படிவத்தை பெற்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விரைவில் இதற்கான படிவத்தை தமிழக அரசு வெளியிடும். மேலும், சேதம் அடைந்த பயிர்களின் புகைப்படம், ஆதார், சிட்டா நகல், வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் ஆகியவற்றை விண்ணப்ப படிவத்துடன் இணைக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை, வேளாண் துறை உதவி இயக்குநரின் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தில் அனைத்து விவரங்களை சரியாகவும், தகுதியாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் இழப்பீடு தொகை செலுத்தப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
