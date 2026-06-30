/திருவள்ளூர் பெண்களுக்கு ஜாக்பாட்! இந்த 5 ஆணவங்கள் இருந்தால் ரூ.25 லட்சம் லோன்

Tiruvallur : தமிழ்நாடு அரசு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் லோன் கொடுப்பத்தை பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள். மாநிலம் முழுவதும் ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும் அந்தந்த மாவட்ட மக்கள் இந்த லோன் பெற விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவிப்பு வெளியிட்டு வரும் நிலையில், இப்போது திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மாவட்ட மக்களுக்காக இந்த புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். ரூ.25 லட்சம் லோன் பெற பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பெண்கள் மட்டுமா? என்றால் ஆண்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் தங்களது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக சாத்தியக் கூறுள்ள சிறு தொழில்கள் மற்றும் வியாபாரம் செய்ய தனிநபர் கடன் மற்றும் குழுக்கடன் திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் கடன் உதவி வழங்கி வருகிறது. மேலும் இக்கழகம் பி.வ. மி.பி.வ(ம) சீ.ம. மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வியை மேற்கொள்வதற்காக கடன் வழங்கப்படுகிறது.
1) விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.
2) குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ5,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
3) விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். கல்விக்கடனுக்கு வயது வரம்பு 21 முதல் 40 வரை ஆகும்.
4) தனிநபர் கடன் திட்டத்தின் கீழ் அதிக பட்சமாக ரூ.25.00 இலட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டி விகிதம் 7 முதல் 8 வரை ஆகும்.
5) குழுக் கடன் திட்டத்தின் கீழ் ஒருவருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.125 இலட்சம் வரையும் குழு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25.00 இலட்சம் வரையும் ஆண்டிற்கு 7% வட்டி விகிதத்தில் கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
6) பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உறுப்பினராக உள்ளவர்களுக்கு ஒரு கறவை மாட்டிற்கு ரூ.60,000/- வீதம் 2 கறவை மாடுகள் வாங்க அதிகபட்சம் ரூ:1,20,000- வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.ஆண்டு வட்டி விகிதம் 7% திரும்ப செலுத்தும் காலம் 3ஆண்டுகள்.
விண்ணப்பதாரர் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், பொறியியல் படிப்புகள், பிஎச்டி, முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் போன்றவற்றில் முதுகலைப் படிப்புகளுக்கு, பொருத்தமான அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரப்படுத்தப்பட்ட தேர்வு மதிப்பெண்கள் (SAT, GMAT, GRE அல்லது பாடநெறியில் சேருவதற்குப் பொருந்தக்கூடிய பிற தொடர்புடைய மதிப்பெண்கள் போன்றவை) மூலம் சேர்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ளும் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை பெற்றிருக்க வேண்டும் (சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்திலிருந்து சேர்க்கை/ சலுகை கடிதத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும்) (IELTS அல்லது TOEFL போன்ற முற்றிலும் மொழித்திறன் தேர்வை அடிப்படையாகக் கொண்டதல்ல). வட்டி விகிதம் ஆண்டிற்கு 8%
மேற்படி கடன்கள் பெற விண்ணப்பப் படிவம் இக்கழக இணையதள முகவரியில் (https//tabcedco.net) பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்பப் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து வங்கி கோரும் ஆவண நகல்களுடன் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள், குழுக்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவியர்கள் கடன் விண்ணப்பங்களைப் பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பித்து பயன்பெறுமாறு திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.