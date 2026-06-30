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திருவள்ளூர் பெண்களுக்கு ஜாக்பாட்! இந்த 5 ஆணவங்கள் இருந்தால் ரூ.25 லட்சம் லோன்

Tiruvallur : திருவள்ளூர் பெண்கள் இந்த 5 ஆணவங்கள் இருந்தால் ரூ.25 லட்சம் லோன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. . 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 30, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:02 PM IST
திருவள்ளூர் பெண்களுக்கு ஜாக்பாட்! இந்த 5 ஆணவங்கள் இருந்தால் ரூ.25 லட்சம் லோன்
Image Credit: Tiruvallur Collector Announcement Women Loan SchemeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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