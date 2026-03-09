English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இருசக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம் பெற உடனே விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழ்நாடு அரசு

இருசக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம் பெற உடனே விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu Government : பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் உலமாக்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 9, 2026, 07:26 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் இருசக்கர மானிய திட்டம்
  • ரூ.50 ஆயிரம் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
  • தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

இருசக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம் பெற உடனே விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் உலமாக்களுக்கு இருச்சக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம் வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற அரியலூர் மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம் என அம்மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு 

இது தொடர்பாக அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நலவாரியத்தில் பதிவு பெற்ற 18 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ள உலமாக்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியத் தொகை ரூ.25,000/-லிருந்து ரூ.50,000/- ஆக உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் பேஷ்இமாம்கள், ஆலிம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள்/ஆசிரியைகள் உள்ளிட்ட உலமாக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

இருசக்கர வாகனத்துக்கான விதிமுறைகள்

தமிழ்நாடு வஃக்பு வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு, அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வஃக்பு நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் உலமாக்கள் தங்கள் பணியினை சிறப்பாகவும், செம்மையாகவும் பணியாற்றுவதற்கு ஏதுவாக புதிய இருசக்கர வாகனங்கள் வாங்கிட மானியம் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளி வாங்கும் இருசக்கர வாகனத்தின் கொள்ளளவு 125CC சக்திக்கு மிகாமலும் வாகன விதிமுறைச் சட்டம் 1998-இன் படி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

மேலும் 01.01.2020-க்கு பிறகு தயார் செய்யப்பட்டவையாக இருத்தல்வேண்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள நபருக்கு, இருசக்கர வாகனத்தின் மொத்த விலையில் 50% சதவீதம் அல்லது வாகனத்தின் விலையில் ரூ.50,000/- இவற்றில் எது குறைவோ அத்தொகையை மானியமாக வழங்கப்படும். எனவே, இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற தகுதியான நபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

உலமாக்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள்: 

1. தமிழ்நாட்டில் வஃக்பு வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு அரியலூர் மாவட்டத்திலுள்ள வஃக்பு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் உலமாக்கள் விண்ணப்பிக்கும் நாளில் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும். 

2. தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்தவராக இருத்தல்வேண்டும். 

3. 18 வயதிலிருந்து 45 வயதிற்குட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும். 

4. விண்ணப்பிக்கும் போது இருசக்கர வாகனம் கற்றுணர்வுக்கான (LLR) சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். 

5. குறைந்தபட்ச கல்வித்தகுதி நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.

இணைக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்: 

ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, குடும்ப அட்டை, வருமானச் சான்று, வயதுச் சான்றிதழ், புகைப்படம், சாதிச்சான்று, மாற்றுத்திறனாளியாக இருப்பின் உரிய அலுவலரிடம் பெறப்பட்ட சான்று, ஓட்டுநர் உரிமம்/ LLR, வங்கிகணக்கு எண், மற்றும் IFSC குறியீட்டுடன் கூடிய வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல், சம்பந்தப்பட்ட முத்தவல்லியிடம் எத்தனை ஆண்டுகள் பணிபுரிகிறார் என்பதற்கான சான்றுபெற்று வஃக்பு கண்காணிப்பாளர் மேலொப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கவேண்டும். மேலும் வாகனம் வாங்குவதற்கான விலைப்பட்டியல் / விலைப்புள்ளி ஆகியவை இணைக்கப்படவேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இருசக்கர வாகனத்திற்கான மானியம் பெற மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அறை எண் 16-ல் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரிடம் படிவத்தினை பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே பயனாளி இருசக்கர வாகனம் வாங்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 13.03.2026-LD தேதிக்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இரத்தினசாமி ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | வெறும் 10,000 ரூபாயில் பீச் வெட்டிங்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்.. காதலர்களுக்கு குட் நியூஸ்

