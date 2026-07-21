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சாதிச் சான்றிதழ், ரேஷன் கார்டு இல்லையா? சிறப்பு முகாம்களை அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் சாதிச்சான்றிதழ் மற்றும் ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களுகாக அரசு மாவட்டம் வாரியாக சிறப்பு முகாம்கள் நடக்கும் தேதியை அறிவித்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 21, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:39 AM IST
சாதிச் சான்றிதழ், ரேஷன் கார்டு இல்லையா? சிறப்பு முகாம்களை அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு
Image Credit: Tamil Nadu Government New Ration Card Special CampSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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