/சாதிச் சான்றிதழ், ரேஷன் கார்டு இல்லையா? சிறப்பு முகாம்களை அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சாதிச்சான்றிதழ், ரேஷன் கார்டு, ஆதார் கார்டு இல்லாதவர்களுக்காக அரசு சிறப்பு முகாம்களை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களின் அறிவிப்பின் அடிப்படையில் தாலுகா வாரியாக இந்த முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. அந்தவகையில், சமூக நீதித்துறை அரசு கூடுதல் செயலாளர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி, தருமபுரி மாவட்டத்தில், பழங்குடியினர் மக்களுக்கு பழங்குடியினர் நல வாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை, தமிழ்நாடு நரிக்குறவர் நல வாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை, தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நல வாரிய அடையாள அட்டை, புதிரை வண்ணார் நல வாரிய புதியதாக உறுப்பினர் சேர்த்தல், சாதிச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை இல்லாத பழங்குடியின மக்கள் இணையவழி வாயிலாக விண்ணப்பித்து பெறுவதற்கு சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
01.08.2026, 08.08.2026 மற்றும் 16.08.2026 ஆகிய நாட்களில் முறையே தருமபுரி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, கடத்தூர், அரூர், பாலக்கோடு மற்றும் பென்னாகரம் வட்டங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படுகிறது. தருமபுரி மாவட்டத்தில், 18.07.2026 சனிக்கிழமை அன்று தருமபுரி வத்தல்மலை பெரியூர் அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி, உம்மியம்பட்டி, ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைபள்ளி மற்றும் பாளையம்புதூர் அரசினர் உயர்நிலைப்பள்ளியிலும் நடத்தப்படுகிறது.
மேலும், 25.07.2026 சனிக்கிழமை அன்று பாப்பிரெட்டிப்பட்டி இருளப்பட்டியில் உள்ள சமுதாயக்கூடத்திலும், பையர்நத்தத்தில் உள்ள சமுதாயக்கூடத்திலும், மற்றும் சித்தேரி சமுதாய கூடத்திலும், 01.08.2026 சனிக்கிழமை அன்று அரூர் அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட உயர்நிலைப்பள்ளி, எஸ்.தாதம்பட்டி, அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப்பள்ளி, வாச்சாத்தியிலும், கடத்தானூர் இராமியம்பட்டி சமுதாயக்கூடத்திலும் நடத்தப்பட உள்ளது.
புதுக்கோட்டைசரடு, அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட தொடக்கப்பள்ளியிலும், 08.08.2026 சனிக்கிழமை அன்று பாலக்கோடு கும்மனூர் சமுதாயக்கூடத்திலும், பெலமாரனஅள்ளி சமுதாய கூடத்திலும் மற்றும் ஜெ.எம்.கவுண்டர் மண்டபம் ஜிட்டாண்டஅள்ளியிலும் 16.08.2026 ஞாயிறுகிழமை அன்று பென்னாகரம் போடூர் இருளர் காலனி சமுதாயகூடத்தில் மற்றும் மூலப்பெல்லூர் அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட தொடக்கப்பள்ளியிலும் சிறப்பு முகாம்கள் நடைப்பெறுகிறது.
பழங்குடியினர் நல வாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை - சாதிச்சான்றிதழ் (அ) குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவரின் சாதிச்சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை
தமிழ்நாடு நரிக்குறவர் நல வாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை
சாதிச் சான்றிதழ் - சாதிச்சான்றிதழ் (அ) குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவரின் சாதிச்சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, மாற்றுச்சான்றிதழ் (சாதியின் பெயர் குறிப்பிட்ட பள்ளி சான்றிதழ்), தாய் தந்தை மற்றும் உடன் பிறந்த சகோதர்களின் சாதிச்சான்றிதழ்
நரிக்குறவர் சாதிச்சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பித்தல் - குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, மாற்றுச்சான்றிதழ் (சாதியின் பெயர் குறிப்பிட்ட பள்ளி சான்றிதழ்), தாய் தந்தை மற்றும் உடன் பிறந்த சகோதர்களின் சாதிச்சான்றிதழ்
குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பித்தல் - ஆதார் அட்டை, எரிவாயு கட்டணம் ரசீது , வீட்டு வரி ரசீது, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம்
ஆதார் அட்டைக்கு விண்ணப்பித்தல் - பிறப்பு சான்றிதழ். குடும்ப அட்டை, பள்ளி சான்றிதழ்
புதிரைவண்ணார் நல வாரிய புதியதாக உறுப்பினர் சேர்த்தல் - ஆதார் அட்டை, புதிரை வண்ணார் சாதிச்சான்றிதழ் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ
தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நல வாரிய அடையாள அட்டை - ஆதார் அட்டை, பணியாளர் அடையாள அட்டை
எனவே, மேற்காணும் ஆவணங்களுடன் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பழங்குடியினர் பயனாளிகள் தங்கள் வட்டங்களில் முகாம் நடைப்பெறும் நாட்களில் கலந்துக்கொண்டு பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்கள். மற்ற மாவட்டத்தினர் நீங்கள் வசிக்கும் அந்தந்த தாலுகாவில் நடைபெறும் இந்த முகாம்களில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறவும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு அருகில் உள்ள தாலுகா அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.