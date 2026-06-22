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திருச்சி மக்களே! தொழிலதிபர் கனவை நனவாக்க சூப்பர் சான்ஸ் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Trichy loan mela : திருச்சி மக்கள் தங்களின் தொழிலதிபர் கனவை நனவாக்க மாவட்ட ஆட்சியர் சூப்பர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 22, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:15 PM IST
திருச்சி மக்களே! தொழிலதிபர் கனவை நனவாக்க சூப்பர் சான்ஸ் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government Announces TAMCO Loan Mela in Trichy

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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