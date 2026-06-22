/திருச்சி மக்களே! தொழிலதிபர் கனவை நனவாக்க சூப்பர் சான்ஸ் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Trichy loan mela : திருச்சி மக்களுக்கு தொழில் கடன் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளதாவது ; தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (டாம்கோ மற்றும் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம் (டாப்செட்கோ) மூலம் செயல்படுத்தப்படும் கடன் திட்டங்களான தனி நபர் கடன் திட்டம், சுய உதவிக்குழுக்களுக்கான சிறு கடன் திட்டம், கல்வி கடன் திட்டம், கறவை மாடு கடன் திட்டம், ஆட்டோ கடன் திட்டம் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் விவசாயிகளுக்கான நீர்பாசன மானியக் கடன் ஆகிய திட்டங்களுக்கான கடன் வழங்கும் லோன் மேளாக்கள் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் கீழ்கண்ட விவரப்படி நடைபெறவுள்ளது.
01.07.2026 அன்று திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு வட்டத்திற்குட்பட்ட மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி இராமலிங்க நகர் கிளையிலும், 02.07.2026 அன்று திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு வட்டத்திற்குட்பட்ட மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, ஆண்டாள் வீதி கிளையிலும், 03.07.2026 அன்று ஸ்ரீரங்கம் வட்டத்திற்குட்பட்ட மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஸ்ரீரங்கம் கிளையிலும், 06.07.2026 அன்று திருவெறும்பூர் மேலகண்டார் கோட்டை தொடக்க வட்டத்திற்குட்பட்ட வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திலும், 07.07.2026 மணப்பாறை மலையடிப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திலும் லோன் முகாம் நடக்க உள்ளது.
இதேபோல், 08.07.2026 அன்று வையம்பட்டி வட்டத்திற்குட்பட்ட கருங்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திலும், 09.07.2026 அன்று மணப்பாறை வட்டத்திற்குட்பட்ட புத்தாநத்தம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திலும், 10.07.2026 அன்று புள்ளம்பாடி வட்டத்திற்குட்பட்ட புஞ்சை சங்கேந்தி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திலும், 13.07.2026 அன்று இலால்குடி வட்டத்திற்குட்பட்ட மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி இலால்குடி கிளையிலும், 14.07.2026 அன்று முசிறி வட்டத்திற்குட்பட்ட மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி முசிறி கிளையிலும், 15.07.2026 அன்று துறையூர் வட்டத்திற்குட்பட்ட சிங்களாந்தபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திலும் லோன் முகாம் நடக்க உள்ளது.
இந்த முகாம்களில் டாம்கோ கடன் திட்டத்தின் கீழ் சிறுபான்மையினர் இன மக்களும், டாப்செட்கோ கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீரமரபினர் இன மக்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும், 60 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருத்தல் வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே கடனுதவி வழங்கப்படும். இத்திட்டம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, நகர கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி மூலம் செயல்படுத்தப்படும். புதிய தொழில், ஏற்கனவே செய்து வரும் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய கடனுதவி பெறவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும் கடன் விண்ணப்பத்துடன் ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், சாதி சான்று நகல், வருமான சான்று நகல், இருப்பிட சான்று நகல் ஆகிய ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும். கல்வி கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் மற்றும் உண்மைச் சான்றிதழ் (Bonafide Certificate) ஆகிய ஆவணங்களின் ஒளிப்பட நகல்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விவசாயிகளுக்கான நீர்பாசன கடன் பெற விண்ணப்பதாரர் சிறு குறு விவசாயி என்பதற்கான சான்றினை சம்மந்தப்பட்ட வட்டாட்சியரிடமிருந்து பெற்று வழங்க வேண்டும்.
இது தொடர்பான கூடுதல் விபரங்களுக்கு இணைப்பதிவாளர் (கூட்டுறவு சங்கங்கள்), மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர், மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, நகர கூட்டுறவு வங்கி அலுவலர்களை அணுகலாம். திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் / சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையின மக்கள் மேற்படி லோன் மேளாக்களில் கலந்து கொண்டு கடன் திட்டங்களில் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.