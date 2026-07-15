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'லஞ்சம் கேட்டா உடனே புகார் கொடுங்க': வாட்ஸ்அப் எண் அறிமுகம், தமிழக அரசு அதிரடி

Tamil Nadu Government: அனைத்து அரசுத் துறைகளும் இந்த லஞ்சச் சம்பவங்களுக்கான வாட்ஸ்அப் எண்ணைத் தங்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் முக்கியமாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்று தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமார் சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 15, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:53 AM IST
'லஞ்சம் கேட்டா உடனே புகார் கொடுங்க': வாட்ஸ்அப் எண் அறிமுகம், தமிழக அரசு அதிரடி
Image Credit: TN Government Bribe Complaint WhatsApp Number (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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