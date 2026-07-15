/'லஞ்சம் கேட்டா உடனே புகார் கொடுங்க': வாட்ஸ்அப் எண் அறிமுகம், தமிழக அரசு அதிரடி

Tamil Nadu Government: தமிழக மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! அரசு அலுவலகங்களில் நடைபெறும் லஞ்சச் சம்பவங்கள் குறித்து பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு ஒரு வாட்ஸ்அப் உதவி எண்ணை (94981 80936) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அனைத்து அரசுத் துறைகளும் இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணைத் தங்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் முக்கியமாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்று தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமார் சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். மேலும், ஊழலுக்கு எதிரான புகார்களைக் குடிமக்கள் எளிதாக அளிக்கும் வகையில், லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறையின் (DVAC) இணையதளத்திற்கான நேரடி இணைப்பை வழங்கவும் துறைகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இனி, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் எவரேனும் தங்கள் பணிகளை செய்ய லஞ்சம் கோரினால், 9498180936 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) செய்தி அனுப்பி அந்த நபர் மீது புகார் அளிக்கலாம்.
ஊழலை ஒழிப்பதற்காக அரசு எடுத்துள்ள சமீபத்திய நடவடிக்கைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு தொடர்பான அறிவிப்புப் பலகைகள் தெளிவாகத் தெரியும் வகையில் வைக்கப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு, அனைத்து அரசுத் துறைத் தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்குத் தலைமைச் செயலாளர் எம். சாய் குமார் செவ்வாய்க்கிழமையன்று சுற்றறிக்கை அனுப்பினார்.
இந்த வாட்ஸ்அப் எண் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்புத் துறையின் (DVAC) இணையதளத்திற்கான இணைப்பு ஆகியவை அனைத்து அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களிலும் இடம்பெறச் செய்யப்படும்.
முன்னதாக, லஞ்ச ஒழிப்பு அறிவிப்புப் பலகைகளை வைக்குமாறு துறைகளுக்கு அரசுகள் உத்தரவுகளையும் கடிதங்களையும் பிறப்பித்திருந்தாலும், பலர் அதைப் பின்பற்றவில்லை. பல அலுவலகங்களில் இந்த அறிவிப்புப் பலகைகள் தெளிவாகத் தெரியும் வகையில் வைக்கப்படவில்லை என்பது அரசின் கவனத்திற்கு வந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, அனைத்து அலுவலகங்களிலும் 'லஞ்சம் வாங்குவதும் கொடுப்பதும் குற்றமாகும்' என்ற வாசகத்தை "கண்டிப்பாக" காட்சிப்படுத்துமாறு சமீபத்திய சுற்றறிக்கை துறைத் தலைவர்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
லஞ்ச ஒழிப்பு வாசகம் மற்றும் DVAC-இல் புகார் அளிக்கும் முறை ஆகியவற்றைத் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் கொண்ட மாதிரி அறிவிப்புப் பலகை ஒன்றும் அந்தச் சுற்றறிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தது.
தற்போது அறிமுகம் ஆகியுள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பர் தவிர வேறு சில வழிகளிலும் தமிழக மக்கள் லஞ்சம் வாங்கப்படும் நிகழ்வுகள் பற்றி புகார் அளிக்கலாம்.
மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி மூலம் DVAC-க்கு புகார் அளிக்கலாம்:
மின்னஞ்சல்: மக்கள் லஞ்சம் கோரப்படுவது குறித்து dvac@nic.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்குத் தகவல் அனுப்பலாம்.
தொலைபேசி எண்கள்: 044-22321090, 22321085, 22310989 மற்றும் 22342142 ஆகிய தொலைபேசி எண்களை அழைத்தும் DVAC-க்கு புகார் அளிக்கலாம்.