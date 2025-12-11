English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • தமிழக பொறுப்பு டிஜிபி திடீர் மாற்றம்... யார் இந்த அபய் குமார் சிங்?

தமிழக பொறுப்பு டிஜிபி திடீர் மாற்றம்... யார் இந்த அபய் குமார் சிங்?

Tamil Nadu DGP In-Charge: பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் மருத்துவ விடுப்பில் இருக்கும் நிலையில், அவரது பொறுப்பை அபய் குமார் சிங் ஐபிஎஸ் கவனிப்பார் என தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 11, 2025, 07:52 AM IST
  • கடந்த ஆகஸ்ட் 31இல் ஜி. வெங்கட்ராமன் பொறுப்பு டிஜிபி ஆக பதவியேற்றார்
  • கடந்த டிசம்பர் 9இல் அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.
  • வரும் டிசம்பர் 23 வரை அவர் விடுப்பில் இருப்பார்.

தமிழக பொறுப்பு டிஜிபி திடீர் மாற்றம்... யார் இந்த அபய் குமார் சிங்?

Tamil Nadu DGP In-Charge Abhay Kumar Singh: தமிழ்நாடு டிஜிபியாக பொறுப்பு வகித்த சங்கர் ஜிவால் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதியில் ஓய்வுபெற்றதை ஒட்டி, பொறுப்பு டிஜிபியாக ஜி. வெங்கட்ராமன் நியமிக்கப்பட்டார். ஜி.வெங்கட்ராமன் கடந்த ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதியே பொறுப்பு டிஜிபியாக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

Tamil Nadu DGP: மருத்துவ விடுப்பில் ஜி.வெங்கட்ராமன் 

இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பொறுப்பு டிஜிபியாக வெங்கட்ராமனே செயல்பட்டு வந்தார், டிஜிபி நியமிக்கப்படாமல் இருந்தது. இந்நிலையில், கடந்த செவ்வாய்கிழமை அன்று (டிசம்பர் 9) திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. மூச்சு விடுவதில் ஏற்பட்ட சிரமம் காரணமாக அவர் கிண்டியில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

தொடர்ந்து அவர் சென்னை கரிமீஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தற்போது அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 58 வயதான ஜி. வெங்கட்ராமன் டிசம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 23ஆம் தேதிவரையில் மருத்துவ விடுப்பில் இருப்பார்.

Tamil Nadu DGP: யார் இந்த அபய் குமார் சிங்?

இந்நிலையில், ஜி. வெங்கட்ராமனின் பொறுப்பை அவருக்கு பதிலாக ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை டிஜிபியாக இருக்கும் அபய் குமார் சிங் கவனிப்பார் என தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அபய் குமார் சிங் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவார். 1992ஆம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் பேட்ச் அதிகாரி ஆவார். இவர் தென் மண்டல ஐஜி, சென்னை மாநகரின் கூடுதல் காவல் ஆணையர், மதுரை காவல் கண்காணிப்பாளர், ராமநாதபுரத்தில் துணை ஜஜி, திருநெல்வேலி மாநகரின் காவல் ஆணையர் என தமிழ்நாடு காவல்துறையில் பல்வேறு உயர் பொறுப்புகளில் செயல்பட்டுள்ளார். 

இவர் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் கண்காணிப்பு துறையின் டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டார். அதற்கு முன், சிபிசிஐடி ஏடிஜிபியாக செயல்பட்டார். அதற்கு முன் ஆயுதப்படை ஏடிஜியாகவும் இருந்தார். கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் தமிழக சிலை கடுத்தல் தடுப்புப் பிரிவு ஐஜியாக செயல்பட்ட பொன். மாணிக்கவேல் ஓய்வு பெற்றதை தொடர்ந்து, அவரது பொறுப்புக்கு அபய் குமார் சிங் நியமிக்கப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போதும், ஜி. வெங்கட்ராமன் பொறுப்பு டிஜிபி பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, அந்த பொறுப்பையே அபய் குமார் சிங்கிடம் தமிழ்நாடு அரசு ஒப்படைத்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஆசிரியர்களுக்கு Good News! மறுநியமனக் காலத்தில் முழு ஊதியம் -நிதித்துறை உத்தரவு!

மேலும் படிக்க | அகவிலை நிவாரணம் 458% உயர்வு! ஓய்வூதியம் கருணைக் கொடை பெறுவோருக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | பொங்கலுக்கு குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.5000! எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி பேச்சு

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

