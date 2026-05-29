/அரசு கலை கல்லூரி அட்மிஷன்... கால அவகாசம் நீட்டிப்பு - ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

TN Government College Admission : அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளநிலை பாடப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பப் பதிவு செய்ய தமிழ்நாடு அரசு மற்றுமொரு வாய்ப்பை உருவாக்கி உள்ளது. இதன்மூலம், அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.
TN Government Arts and Science College Admission : மாணவ மாணவியர்களின் நலன் கருதி, அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளநிலை பாடப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பப் பதிவு செய்ய தவறிய மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மற்றுமொரு வாய்ப்பை உருவாக்கி உள்ளது. மாணவ மாணவியர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் மீண்டும் இணைய தளம் வாயிலாக வரும் ஜூன் 1 முதல் பெறப்படும் என உயர்க்கல்வித்துறை சார்பில் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மொத்தமுள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026–27 கல்வி ஆண்டிற்கான இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு முதலாமாண்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை www.tngasa.in என்ற இணையதள முகவரியில் பெறப்பட்டு வந்தது. கடந்த மே 7ஆம் தேதி முதல் மாணவ மாணவியர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
2026-2027 கல்வி ஆண்டில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 181 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 159 பாடப்பிரிவுகளில் 1 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 959 சேர்க்கை இடங்கள் உள்ளன. முதல் ஷிப்டில் 1,01,022 இடங்களும், இரண்டாவது ஷிப்டில் 25 ஆயிரத்து 937 இடங்களும் உள்ளன.
அந்த வகையில், மாணவ மாணவியர்கள் தங்களின் விருப்பத்தின் படி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் விருப்பப்பட்ட பாடப்பிரிவுகளுக்கு இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதுவரை 2 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 34 விண்ணப்பங்கள் வரப் பெற்றதாக உயர்கல்வித்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணாக்கர்களின் நலன் கருதி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளநிலை பாடப்பிரிவிற்கு விண்ணப்ப பதிவு செய்ய தவறிய மாணாக்கர்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் மீண்டும் இணைய தளம் வாயிலாக 01.06.2026 முதல் பெறப்படும்.— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) May 29, 2026
மாணவ மாணவியர்களின் நலன் கருதி, விண்ணப்ப பதிவு செய்ய தவறிய மாணாக்கர்களின் நலன் கருதி விண்ணப்பப் பதிவு செய்ய தவறிய இரண்டு நாட்கள் இடைவெளியில் www.tngasa.in இணைய தளம் வாயிலாக ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம் என உயர்க்கல்வித் துறை தெரிவித்துள்ளது.
மாணவர் சேர்க்கை வழிகாட்டுதல் தொடர்பாக விவரங்களை www.tngasa.in என்ற இணைய தளம் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம். தாமாக இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க இயலாத மாணவர்கள், அனைத்து அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் உள்ள சேர்க்கை உதவி மையங்கள் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மாணாக்கர் சேர்க்கை தொடர்பான சந்தேகங்கள் விளக்கம் பெற கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககத்தில் செயல்படும் உதவி மையத்தைத் திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 05:00 மணி வரை சென்று கேட்கலாம். 044 - 24343106 / 24342911 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டும் தங்களின் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் என உயர்க்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
2025-26 கல்வியாண்டுக்கான தமிழ்நாட்டின் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை சுமார் 8 லட்சம் பேர் எழுதினர். இதில், மாணவர்கள் 93.19% மற்றும் மாணவிகள் 97% தேர்ச்சி அடைந்தனர். மொத்தமாக 95.20% பேர் தேர்ச்சி அடைந்தனர். ஈரோடு, சிவகங்கை, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, திருச்சி உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்கள் அதிக தேர்ச்சியை பெற்றன.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்தம் 481 அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவ, மாணவிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். அதே வேளையில், பள்ளி வாரியான தேர்ச்சி விகிதத்தை பார்த்தோமானால், அரசு பள்ளிகள் 92.16%, அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகள் 96.14%, தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகள் 98.72%, இருபாலர் பள்ளிகள் 95.30%, பெண்கள் பள்ளிகள் 97.08%, ஆண்கள் பள்ளிகள் 90.49% ஆகும்.