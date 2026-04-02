கடன் வாங்கிய பெண்களை லோன் நிறுவனங்கள் துன்புறுத்தக்கூடாது - தமிழ்நாடு அரசு புதிய உத்தரவு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் கடன் வாங்கிய விவசாயிகள், பெண்கள் உள்ளிட்டோரை துன்புறுத்தக்கூடாது என அரசு அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பான இரண்டு சட்டங்கள் இப்போத நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. அதாவது, தமிழ்நாடு பணம் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் (கட்டாய வசூல் நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கும்) சட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு பணம் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் (கட்டாய வசூல் நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கும்) விதிகள், 2025 அமலுக்கு வந்துள்ளன.
லோன் நிறுவனங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும்
இதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் அனைத்துப் பணக் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களும் பதிவு செய்துகொள்வதை அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இச்சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், இம்மாநிலத்தில் செயல்பட்டு வரும் நுண் நிதியியல் நிறுவனங்கள், கடன் வழங்கும் முகமைகள் மற்றும் கடன் வழங்கும் அமைப்புகள் போன்ற பணக்கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துதலும், கடன்களை கட்டாயமாக வசூலிப்பதற்காகக் கையாளும் வற்புறுத்தல் சார்ந்த வழிமுறைகளால் ஏற்படும் இன்னல்களிலிருந்து பொதுமக்களை, குறிப்பாக விவசாயிகள், பெண்கள் மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் உள்ளிட்ட பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினர் மற்றும் தனிநபர்களைப் பாதுகாப்பதாகும். மேலும், பணக்கடன் வழங்குதல் மற்றும் அது சார்ந்த விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதும் ஆகும்.
நீலகிரி மாவட்டத்துக்கான அறிவிப்பு
இது தொடர்பாக, இச்சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படக்கூடிய செல்லுபடியாகும் பதிவுச் சான்றிதழைப் பெறாமல், நீலகிரி மாவட்டத்திற்குள் எவ்விதமான பணக் கடன் வழங்கும் வணிகச் செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என மாவட்ட ஆட்சிய் அறிவித்துள்ளார். பணக் கடன் வழங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நுண் நிதி நிறுவனங்கள், கடன் வழங்கும் முகமைகள், அமைப்புகள், கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள், கம்பெனிகள், குழுக்கள், தனிநபர்கள், கடன் வழங்கும் இணைய தளங்கள் அல்லது பணக் கடன் வழங்குதலைத் தங்கள் முதன்மை அல்லது துணைச் செயல்பாடாகக் கொண்டுள்ள பிற நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும், தனிநபர்களுக்கும் இந்த தகவலை ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
லோன் நிறுவனங்கள் பதிவு செய்வது எப்படி?
பணக்கடன் வழங்கும் தொழிலை மேற்கொண்டால், இச்சட்டத்தின் விதிகளின்படி உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். பதிவிற்கான விண்ணப்பங்கள் உரிய படிவத்தில் தேவையான விவரங்கள் மற்றும் முறையான ஆவணங்களுடன் அரசு அறிவித்துள்ள இணையதளமுகவரி https://tnmonerlending.tn.gov.in பட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இணைய விண்ணப்பத்தின் போது, பதிவிற்கான கட்டணம் ரூ.10,000/- (பத்தாயிரம் ரூபாய் மட்டும்) ஆன்லைனில் செலுத்தப்பட வேண்டும். இக்கட்டணம் திரும்ப வழங்கப்படாது. மேற்படி விண்ணப்பங்கள் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரால், மேற்குறிப்பிட்டுள்ள சட்ட விதிகளின் கீழ் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு,உரிய காலத்திற்குள் பதிவுச்சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
பதிவுச் சான்றிதழ் எவ்வளவு ஆண்டு செல்லும்?
அவ்வாறு வழங்கப்படும் பதிவுச் சான்றிதழ் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும். பதிவுச்சான்றிதழ் காலாவதியாவதற்கு குறைந்தது 60 நாட்களுக்கு முள்ளதாக, சான்றிதழை புதுப்பித்தலுக்கான விண்ணப்பம் புதுப்பித்தலுக்கான கட்டணம் ரூ.10,000/- (பத்தாயிரம் ரூபாய் மட்டும்) ஆன்லைனில் செலுத்தி, உரிய படிவத்தில் (மேற்படி விதிகளின் இணைப்புப்படிவம்-IV), மேற்படி இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
இச்சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள், கடன்களுக்கான பிணையம், முறையான ஆவணங்களைப் பராமரித்துப் பாதுகாத்தல், ஆண்டு அறிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்தல், அனைத்துத் திருப்பிச் செலுத்துதல்களுக்கும் ரசீதுகளை வழங்குதல், கடன் வழங்கும் நடைமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் அறிக்கைகளைச் சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பித்தல் போன்றவற்றில் மேற்படி சட்டம் மற்றும் விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளைத் தவறாமல் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கலாம்
மேலும், கடன் வசூலின் போது கடன் பெற்றவர்கள் அல்லது அவர்களின் குடும்பத்தினர்மீது எந்தவிதமான மிரட்டல், தொல்லை அல்லது வற்புறுத்தல் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படக் கூடாது. இத்தகைய். செயல்கள் கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவர்களின்மீது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். சட்ட விதிகளை கடைப்பிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மேலும், பொதுமக்களும், கடன்பெறுபவர்களும் பதிவு செய்யப்பட்ட பணம் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுடனே பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளுமாறும், இச்சட்ட விதிகள் தொடர்பாக ஏதேனும் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டால் நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகம் அல்லது நீலகிரி காவல் கண்காணிப்பாளர் தங்களது புகார்களை அலுவலகத்தில் தெரிவிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | எல்பிஜி சிலிண்டர் பதுக்கினால் குண்டர் சட்டம் பாயும் - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க | எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : குண்டர் சட்டம் பாயும் - தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க | RTE 2026 : தனியார் பள்ளிகளில் 25% இலவச மாணவர் சேர்க்கை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
