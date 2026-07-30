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இனி பள்ளிகளில் இதற்கெல்லாம் முற்றிலும் தடை.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

TN Government: பள்ளி வளாகங்களில் அரசியல் / மத / சாதிய அமைப்புகளின் கூட்டங்கள், நிகழ்வுகள், சடங்குகள் மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு முழுமையான தடை விதித்து அரசாணை வெளியிட்டது தமிழக அரசு. இதுகுறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை ஏற்கனவே பல வழிகாட்டு நெறிமுறை வெளியிட்ட நிலையில், தற்போது தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 30, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:29 AM IST
இனி பள்ளிகளில் இதற்கெல்லாம் முற்றிலும் தடை.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: TN Government

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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