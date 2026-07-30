/இனி பள்ளிகளில் இதற்கெல்லாம் முற்றிலும் தடை.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

TN Government: தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. தவெக ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில், பள்ளிகளில் தவெகவின் உள்நுழைந்து முதல்வர் விஜய்யின் புகைப்படத்தை வகுப்பறையில் வைப்பது, வகுப்பறையில் ரீல்ஸ் எடுப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனை தடுக்க பள்ளிக்கல்வித்துறையும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழக அரசு முக்கியமான அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பள்ளி வளாகங்களில் அரசியல் / மத / சாதிய அமைப்புகளின் கூட்டங்கள், நிகழ்வுகள், சடங்குகள் மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு முழுமையான தடை விதித்து அரசாணை வெளியிட்டது தமிழக அரசு.
இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளின் வளாகங்கள், கட்டிடங்கள், வகுப்பறைகள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்களில் அரசியல் கட்சிகள், மத அமைப்புகள், சாதிய சங்கங்கள் ஆகியவற்றின் சார்பில் கூட்டங்கள், மாநாடுகள், பிரச்சாரங்கள், பேரணிகள், சடங்குகள், சிறப்பு வழிபாடுகள் அல்லது பயிற்சிகள் நடத்த முற்றிலும் தடைவிதிக்கப்படுகிறது.
விடுமுறை நாட்களுக்கும் பொருந்தும்: இத்தடை பள்ளி வேலை நேரங்களுக்கு மட்டுமன்றி, மாலை நேரங்கள், வார இறுதி நாட்கள், அரையாண்டு/ஆண்டு இறுதி விடுமுறை நாட்கள் உட்பட அனைத்து நாட்களுக்கும் முழுமையாகப் பொருந்தும். எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் பள்ளி வளாகத்தை அரசியல் அல்லது மதச் செயல்பாடுகளுக்கு வாடகைக்கோ அல்லது இலவசமாகவோ வழங்கக் கூடாது.
அனுதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்: பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்கள் பள்ளியின் கல்விச் செயல்பாடுகள், விளையாட்டுப் போட்டிகள், அரசுத் தேர்வுகள், அரசு நலத்திட்ட விழாக்கள் மற்றும் அரசின் அதிகாரப்பூர்வப் பணிகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
விளம்பரங்கள் மற்றும் சின்னங்கள் தடை: பள்ளி மதில்கள், கட்டிடச் சுவர்கள் மற்றும் வளாகப்
பகுதிகளில் அரசியல்/மத சார்ந்த சுவரொட்டிகள், விளம்பரங்கள், கொடிக் கம்பங்கள், சின்னங்கள் வைப்பது முற்றிலும் தடை செய்யப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வரசாணை உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது. இது தொடர்பான அரசிதழ் அறிவிக்கை (Gazette Notification) தமிழ்நாடு அரசிதழின் சிறப்பு வெளியீட்டில் உடனடியாக வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலப் பள்ளிகள், மெட்ரிகுலேஷன், சி.பி.எஸ்.இ (CBSE), ஐ.சி.எஸ்.இ (ICSE) மற்றும் சுயநிதிப் பள்ளிகளின் முதன்மை நோக்கம், மாணவர்களுக்கு எவ்வித பாகுபாடுமின்றி, பாதுகாப்பான, மதச்சார்பற்ற மற்றும் அமைதியான முறையில் தரமான கல்வியை வழங்குவதேயாகும்.
சமீபகாலமாக சில பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்களில் அரசியல் கட்சிகள், மத சார்புடைய அமைப்புகள், சாதிய அமைப்புகள் மற்றும் தனியார் அமைப்புகளால் கூட்டங்கள், மாநாடுகள், மத வழிபாட்டுச் சடங்குகள் மற்றும் பயிற்சிகள் நடத்த அனுமதி கோரப்படுவதாகவும், சில இடங்களில் இத்தகைய நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதாகவும் அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய நிகழ்வுகள் பள்ளியின் மதச்சார்பற்ற தன்மையைப் பாதிப்பதோடு, மாணவர்களின் மன அமைதி மற்றும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தலாக அமைகின்றன. மேற்கண்ட சூழ்நிலைகளைக் கவனமாகப் பரிசீலித்த பின்னரும், மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையிலும், பள்ளி வளாகங்களின் தூய்மையையும் கல்விச் சூழலையும் பாதுகாக்கும் பொருட்டு, தமிழ்நாடு அரசு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.